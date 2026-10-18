במציאות הנוכחית בישראל האמת העצובה צריכה להיאמר: ההישג הכי גדול של אירוע תרבותי כלשהו הוא העובדה שהוא מתקיים. שהוא לא בוטל ברגע האחרון בגלל מצב ביטחוני, שהכרטיסים נמכרו ושהקהל הגיע. בנסיעה לפסטיבל אינדינגב שהתקיים בסוף השבוע האחרון במצפה גבולות, זו הייתה המחשבה. הדרך עוברת בכביש 232 - בעיקול של מפלסים, אחר כך כפר עזה, בארי, אוגדת עזה, חניון רעים, ובסופה נפתח צוהר לעולם אחר שמתקיים - כנגד כל הסיכויים - כבר כמעט 20 שנה. השנה הוא חזר סוף-סוף לפעילות מלאה לראשונה מאז 2022.

גם מבחינה מוזיקלית אינדינגב הוא נס. קשה לדמיין פסטיבל אחר בישראל שבו באזור האוכל מתנהל דיון ער על להקות פוסט-פאנק מחיפה, או על ״בלוז באר שבעי״. מצד שני ספק אם רוב האמנים המופיעים מצליחים להתפרנס רק מהעיסוק במוזיקה, ועבור רבים מהם אינדינגב הוא הגביע הקדוש. זה האירוע החשוב ביותר בשנה, המכה של השוליים המוזיקליים בארץ.

גלריה אינדינגב 2026 ( צילום: אופיר אברמוב )

עם השנים שעוברות הבמות השונות של האינדינגב מקבלות צורה מוזיקלית מובחנת - בקוף, הבמה הגדולה, יהיו הופעות שגובלות במיינסטרים; בפיל, הבמה הבינונית, יהיו הופעות של אמני אינדי מוכרים בסך הכול, ובבמת הראקט הקטנה יהיו הרכבים חדשים ואמנים חצי-אלמוניים. מהבחינה הזאת ההגעה לפסטיבל מאפשרת לקהל חוויה מגוונת שבה כל אחד יכול לייצר לעצמו ״מסלול״ שונה: מי שרוצה חוויה מוכרת יכול ליהנות ממוניקה סקס, נונו ואהוד בנאי, ומי שסולד מכל מה שנוגן אי פעם ברדיו הארצי יכול למלא את כל השעות האלה באמנים אחרים מוכרים הרבה פחות כמו בלולו, אוחנה, חשש אמיתי או יובל מנשה.

ריטה אינדי? פחות. ריטה בהופעה באינדינגב 2026 ( צילום: רפאל שחרי )

עם זאת, השיבוץ של ריטה, שהגיעה לאינדינגב בין ימי ההופעות שלה בנקסט של עומר אדם, עורר תהייה. ריטה אינדי? בטוח? התהייה הזאת התעצמה כשהזמרת הביאה לפסטיבל את המופע האלקטרוני שלה, שאומנם נותן טייק מיוחד ללהיטים המוכרים, אבל בקונטקסט הנוכחי הרגיש מיושן ולא שייך. הביצועים היו איטיים וריטה לא הצליחה לתפוס את התנופה שהפסטיבל הצעיר הזה דורש.

לעומתה, אידיוט! שעלו על אותה במה לפניה, היו ליהוק מושלם לשעת השקיעה הנחשקת. אחרי שהופיעו על במות ברחבי העולם עם נגה ארז, אורי רוסו ואיתמר לבשטיין הגיעו למדבר עם הרכב מלא ורוק גיטרות בועט בעברית. השירים שלהם נעים בין שירי דחקה שמיועדים לגרעין הקשה של המעריצים לבין רגש מתפרץ - כמו בגרסת הכיסוי המהפנטת ל"אמריקה" של רופוס וויינרייט, ולוכדים את הפער המוכר בין צחוק לעצב. גם במופע קצר יחסית באירוע כל כך דחוס, הם הצליחו לסחוף את הצעירים הרבים שהשתוללו בקהל.

הנס הגדול של המדבר

במדבר, רחוק מההפקות המלוטשות של אולמות הענק בעיר, קורה משהו אחר. מול הנוף הפתוח, הפער בין שירה חיה לפלייבק מורגש יותר, ואמנים שיודעים להביע את עצמם בלי להישען על מניפולציות של סאונד זוכים לייצר חיבור עוצמתי עם הקהל שבא לראות אותם מכל רחבי הארץ. את המפגש האינטימי הזה לא תמצאו באירופה או באמריקה, ואלפי הצעירים היחפים שהתרוצצו בחול בין במה לבמה הם תזכורת לכך שאי אפשר להעתיק את האינדינגב לשום למקום אחר.

חיבור עוצמתי עם הקהל. עלמה גוב בהופעה באינדינגב 2026 ( צילום: רפאל שחרי )

אבל מאחורי האווירה הפשוטה והמשוחררת עומדת הפקה מיומנת: ברמת הארגון אינדינגב כבר מזמן לא מתפקד כמו פסטיבל אינדי. הבמות עמדו בלוחות הזמנים בדיוק מופתי, והתאורה והסאונד יצרו חוויית הופעה איכותית - לצד ההתרחשויות הרבות ברקע. בפסטיבלים גדולים ההפקה גונבת לא פעם את הפוקוס מהמוזיקה, אבל כאן היא נשארה ברקע ועשתה את עבודתה. העובדה שאינדינגב הפך למפלצת רק מוסיפה להתרגשות: כשהקהל יודע שהאמנים האהובים עליו מסתובבים לידו, ישנים באוהל, וכמוהו מחכים לתפוס הופעה בבמה הקטנה, סימן שהמארגנים עושים משהו נכון.

פסטיבל שאי-אפשר להעתיק לשום מקום אחר. אינדינגב 2026 ( צילום: רפאל שחרי )

לצד המופעים הגדולים ראוי לציין גם את הבמה האלקטרונית של הפסטיבל - רחבה מוקפת במכולות שבמרכזה כדור דיסקו ענק וזוהר. לאורך שלושה ימים מיטב תקליטני האנדרגראונד בארץ יצרו מסיבה מתמשכת וחשפו את הקהל המגוון לשמות עולים ומעניינים בסצנה, די-ג׳יים ודי-ג׳ייות מדהימים ומיוחדות.