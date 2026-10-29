איראן גזרה על הבמאי המוערך ג׳פאר פנאהי חמש שנות מאסר וחודש, זאת לאחר ששב למדינה מוקדם יותר השנה, כך דיווחה אתמול סוכנות הידיעות AP.

ג'פאר פנאהי ( צילום: רויטרס )

בית המשפט בטהרן הורה גם להחרים את "נכסיו הניידים והבלתי-ניידים" של פנאהי, כך אמר עורך דינו, מוסטפא נילי, בריאיון לאתר החדשות "אמתדאד". נילי לא ציין באילו עבירות הורשע. עם זאת, הבמאי, שחזר לאיראן במרץ בעקבות תחילת המלחמה מול ישראל וארצות הברית, הורשע בעבר ב"פעילות תעמולה נגד המשטר".

גזר הדין ניתן ביום שני, כך סיפרו לסוכנות הידיעות AP בטלפון חבר של פנאהי ופעיל איראני המתגורר באירופה. הפעיל, חוסיין רזאק, אמר ששוחח עם הבמאי ביום שני בערב, לאחר מתן גזר הדין, וכי פנאהי לא נעצר. ניתן לערער על גזר הדין, אך "כעת כל חשבונות הבנק שלו נחסמו", הוסיף רזאק.

בראיונות קודמים לכלי תקשורת זרים, פנאהי מתח ביקורת על הנהגת איראן וגינה אלימות נגד מפגינים המתנגדים לממשל. הוא נמנה עם הבמאים האיראנים המוערכים ביותר בדורו, והוסיף ליצור סרטים אף שבמהלך 20 השנים האחרונות הרשויות באיראן כלאו אותו שוב ושוב, אסרו עליו לצאת מהמדינה והטילו עליו מעצר בית.