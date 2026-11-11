השחקן ג׳יימס ריינולדס, שמשחק באופרת הסבון הוותיקה "ימי חיינו" כבר 45 שנה, חשף הערב (רביעי) כי אובחן במחלת פרקינסון וכי מצבו ישולב בעלילה. בריאיון לאתר ET סיפר כי בתחילה ניסה להסתיר את התסמינים במהלך העבודה על הסט, אך הדבר נעשה קשה יותר ויותר.
״חשבתי שאני מסתיר את זה, אבל לא הצלחתי״, אמר ריינולדס, בן ה-80. הוא הוסיף כי גם הכותבים ביקשו לשלב את האבחנה בעלילה, משום שהיא כבר הייתה גלויה לעין. לדבריו, ״יש דמויות נוספות שעברו דברים אמיתיים בחייהן, ובהמשך הדברים האלה משתקפים בסדרה. גם העניין הזה ישתקף בה, ואין באמת משהו שמישהו מאיתנו יכול לעשות בקשר לזה״.
ריינולדס, שנחשב לשחקן השחור בעל הקריירה הארוכה ביותר בסדרה אחת בתולדות הטלוויזיה, אמר כי דמותו - אייב קרבר, מתאימה במיוחד לקו העלילה. ״אני מרגיש שהכוח של אייב כדמות הוא שהוא מתגבר על הרבה דברים, יש בו המון כוח, והוא מתמודד עם הרבה מצבים גם בהומור וגם בהבנה״, אמר.
השחקן סיפר כי שמר את האבחנה בסוד במשך כמה שנים, מלבד בפני בני משפחתו. בין התסמינים שתיאר: רעד בידיים, קשיי שיווי משקל מדי פעם וקוצר נשימה לעיתים. הוא הוסיף כי בשבועות האחרונים הבין שייתכן שהופיעו אצלו סימנים מוקדמים כבר לפני 15 עד 20 שנה: חלומות קשים שבמהלכם היה מתנועע ואף נפל מהמיטה. לדבריו, הוא קישר זאת לפרקינסון לאחר שצפה בריאיון של השחקן אלן אלדה, שסיפר כי הסימן המוקדם אצלו היה התנהגות פיזית בזמן חלומות.
ריינולדס גדל באוסקלוסה שבקנזס, ולאחר סיום התיכון התגייס לחיל הנחתים האמריקני ושירת בווייטנאם ככתב. לאחר שירותו למד משפטים ועיתונאות באוניברסיטת וושבורן, ושם גילה את אהבתו למשחק. ב-1981 לוהק לתפקיד אייב קרבר ב״ימי חיינו״; בשנים 1990–1991 שיחק גם בסדרה Generations, ולאחר סיומה חזר ל״ימי חיינו״. ב-2018 זכה בפרס אמי לשחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת דרמה יומית על תפקידו כאייב.