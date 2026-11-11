השחקן ג׳יימס ריינולדס, שמשחק באופרת הסבון הוותיקה "ימי חיינו" כבר 45 שנה, חשף הערב (רביעי) כי אובחן במחלת פרקינסון וכי מצבו ישולב בעלילה. בריאיון לאתר ET סיפר כי בתחילה ניסה להסתיר את התסמינים במהלך העבודה על הסט, אך הדבר נעשה קשה יותר ויותר.

השחקן ג׳יימס ריינולדס, שמשחק באופרת הסבון הוותיקה "ימי חיינו" כבר 45 שנה, חשף הערב (רביעי) כי אובחן במחלת פרקינסון וכי מצבו ישולב בעלילה. בריאיון לאתר ET סיפר כי בתחילה ניסה להסתיר את התסמינים במהלך העבודה על הסט, אך הדבר נעשה קשה יותר ויותר.

השחקן ג׳יימס ריינולדס, שמשחק באופרת הסבון הוותיקה "ימי חיינו" כבר 45 שנה, חשף הערב (רביעי) כי אובחן במחלת פרקינסון וכי מצבו ישולב בעלילה. בריאיון לאתר ET סיפר כי בתחילה ניסה להסתיר את התסמינים במהלך העבודה על הסט, אך הדבר נעשה קשה יותר ויותר.

״חשבתי שאני מסתיר את זה, אבל לא הצלחתי״, אמר ריינולדס, בן ה-80. הוא הוסיף כי גם הכותבים ביקשו לשלב את האבחנה בעלילה, משום שהיא כבר הייתה גלויה לעין. לדבריו, ״יש דמויות נוספות שעברו דברים אמיתיים בחייהן, ובהמשך הדברים האלה משתקפים בסדרה. גם העניין הזה ישתקף בה, ואין באמת משהו שמישהו מאיתנו יכול לעשות בקשר לזה״.

״חשבתי שאני מסתיר את זה, אבל לא הצלחתי״, אמר ריינולדס, בן ה-80. הוא הוסיף כי גם הכותבים ביקשו לשלב את האבחנה בעלילה, משום שהיא כבר הייתה גלויה לעין. לדבריו, ״יש דמויות נוספות שעברו דברים אמיתיים בחייהן, ובהמשך הדברים האלה משתקפים בסדרה. גם העניין הזה ישתקף בה, ואין באמת משהו שמישהו מאיתנו יכול לעשות בקשר לזה״.

״חשבתי שאני מסתיר את זה, אבל לא הצלחתי״, אמר ריינולדס, בן ה-80. הוא הוסיף כי גם הכותבים ביקשו לשלב את האבחנה בעלילה, משום שהיא כבר הייתה גלויה לעין. לדבריו, ״יש דמויות נוספות שעברו דברים אמיתיים בחייהן, ובהמשך הדברים האלה משתקפים בסדרה. גם העניין הזה ישתקף בה, ואין באמת משהו שמישהו מאיתנו יכול לעשות בקשר לזה״.

ריינולדס, שנחשב לשחקן השחור בעל הקריירה הארוכה ביותר בסדרה אחת בתולדות הטלוויזיה, אמר כי דמותו - אייב קרבר, מתאימה במיוחד לקו העלילה. ״אני מרגיש שהכוח של אייב כדמות הוא שהוא מתגבר על הרבה דברים, יש בו המון כוח, והוא מתמודד עם הרבה מצבים גם בהומור וגם בהבנה״, אמר.

ריינולדס, שנחשב לשחקן השחור בעל הקריירה הארוכה ביותר בסדרה אחת בתולדות הטלוויזיה, אמר כי דמותו - אייב קרבר, מתאימה במיוחד לקו העלילה. ״אני מרגיש שהכוח של אייב כדמות הוא שהוא מתגבר על הרבה דברים, יש בו המון כוח, והוא מתמודד עם הרבה מצבים גם בהומור וגם בהבנה״, אמר.

ריינולדס, שנחשב לשחקן השחור בעל הקריירה הארוכה ביותר בסדרה אחת בתולדות הטלוויזיה, אמר כי דמותו - אייב קרבר, מתאימה במיוחד לקו העלילה. ״אני מרגיש שהכוח של אייב כדמות הוא שהוא מתגבר על הרבה דברים, יש בו המון כוח, והוא מתמודד עם הרבה מצבים גם בהומור וגם בהבנה״, אמר.