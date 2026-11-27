גאווה ודעה קדומה (Pride and Prejudice)

מתי ואיפה: 3 בדצמבר, נטפליקס.

מה הסיפור: ענקית הסטרימינג ממשיכה לעוט על קלאסיקות ספרותיות כאילו היו סופגניות טריות שזה עתה יצאו מהשמן, כשהפעם יזכה לטיפול הנטפליקסי הרומן של ג'יין אוסטין "גאווה ודעה קדומה". זה לא הרודיאו הראשון של הרומן, שזכה כבר לעיבודים איקוניים למסך, במיוחד המיני סדרה של ה-BBC מ-1995 עם קולין פירת׳ וג׳ניפר איל, וסרט הקולנוע מ-2005 עם קירה נייטלי ומתיו מקפיידן. מזל שהעיבוד החדש מצטייד ברשימה כה בוהקת של כוכבים (ראו מטה) שהוא ישכיח מכם כל אליזבת ומיסטר דארסי שהכרתם עד כה.

"גאווה ודעה קדומה" - טריילר ( צילום: באדיבות נטפליקס )

והעלילה מה איתה? היא כמובן עוקבת אחר חמש האחיות לבית בנט ומשפחתן המתמודדות עם הציפיות החברתיות והכלכליות של התקופה, ובמרכז ניצבים הקשר המתפתח בין אליזבת למר דארסי. נדמה שבסדרה גברת בנט, אם המשפחה, תזכה לתפקיד משמעותי יותר, "הרגשתי שצריך לעשות עימה צדק", סיפרה בריאיון היצרת דולי אולדרטון. היוצרת גם חשפה כי השחקניות שמגלמות את בנות בנט פתחו קבוצת וואטסאפ בשם The Bennet Bitches, סדרה שהייתי צופה בה.

גלריה מתוך "גאווה ודעה קדומה" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: אמה קורין ("הכתר"), ג׳ק לודן ("סוסים איטיים"), אוליביה קולמן, רופוס סואל ("הדיפלומטית") ועוד.

רק רוצחים בלונדון (Only Murders in London)

מתי ואיפה: 8 בדצמבר, דיסני+.

מה הסיפור: מיתוג מחדש - או שמא מתיחת פנים ללהיט ההו-דאן-איט של דיסני, "רק רוצחים בבניין", שחוזרת למעשה בעונתה השישית. הפעם, כפי שמרמזת הכותרת, חבורת הפודקאסטרים החביבה עלינו - מייבל, אוליבר וצ׳רלס - תעשה את דרכה מעבר לאגם כדי לפענח תעלומה שנחשפה, כמיטב המסורת, בפרק האחרון של העונה הקודמת: סינדה קנינג, הפודקאסטרית המתחרה שלהם בגילומה של טינה פיי, מגיעה לפתח הבניין ומתה. זמן קצר לפני כן האזינו השלושה לפודקאסט החדש שלה, The Girl With the Curls, שעסק בצעירה החשודה ברצח בלונדון. עכשיו הם נוסעים לשם כדי לגלות מי הרג אותה.

"רק רוצחים בלונדון" – טריילר ( צילום: באדיבות דיסני+ )

מי בפנים: כיאה ללוקיישן ולאווירה הבריטית המהוגנת, העונה מצטיידת בכוכבים בריטים מהשורה הראשונה: אוליביה קולמן (בחודש טלוויזיוני פורה במיוחד), כוכבות "ברידג׳רטון" ניקולה קוכלן וסימון אשלי, דייוויד טננט ("ברודצ׳רץ׳"), מרטין פרימן ("שרלוק") ועוד ועוד.

הרצח של ג'ונבנה רמזי (The Murder of JonBenét Ramsey)

מתי ואיפה: 10 בדצמבר, נטפליקס.

מה הסיפור: דרמה מתוסרטת עתירת כוכבים (ראו מטה), שמביאה למסך את אחד ממקרי הרצח הלא מפוענחים המפורסמים ביותר בארצות הברית: רצח ג׳ונבנה רמזי בת השש בבית משפחתה בבולדר, קולורדו, בחג המולד של 1996. הסיפור מסופר מכמה נקודות מבט - של משפחת רמזי, החוקרים והתקשורת - ועוסק באבל של המשפחה, בחקירה השנויה במחלוקת ובסערה התקשורתית שהתפתחה סביבה.

"הרצח של ג'ונבנה רמזי" – טריילר ( צילום: באדיבות נטפליקס )

עוד לפני עלייתה הסדרה עמדה במרכז כמה דרמות: הסדרה פותחה תחילה עבור פרמאונט+, שוויתרה עליה לאחר שהצילומים הסתיימו ב-2025. אתר הבידור TheWrap דיווח כי ייתכן שאחד השיקולים בהחלטה היה הסיכון המשפטי הכרוך בפרשה, בין היתר לנוכח תביעת דיבה שהגיש ברק רמזי, אחיה של ג׳ונבנה, נגד CBS בעקבות דוקו מ-2016 שרמז כי היה מעורב ברצח. התביעה הסתיימה בהסדר ב-2019. מלבד זאת אב המשפחה, ג׳ון רמזי, סיפר בריאיון ל-The U.S. Sun שההפקה לא נעשתה בשיתוף המשפחה או בהתייעצות איתה, ושהבקשה שלהם לצפות בסדרה לפני שידורה נדחתה. הוא גם הביע חשש שהסדרה מבוססת על ספרו של חוקר המשטרה לשעבר סטיב תומאס - אך נטפליקס לא אישרה שזה המקרה. על רקע האהבה של נטפליקס לסיפורי טרו-קריים וההתמודדות שלה עם סיפורים כאלה ברגישות של פטיש אוויר (ע״ע ״מפלצת: סיפורו של ג׳פרי דאהמר״, למשל), לא מן הנמנע ש״הרצח של ג׳ונבנה רמזי״ תהפוך לסנסציה.

"הרצח של ג'ונבנה רמזי" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: מליסה מקארתי (״מסיבת רווקות״), קלייב אוון (״קרוב יותר״), גארט הדלונד (״טרון: המורשת״), אליסון פיל (״חדר החדשות״) ועוד.

טימברלייק (TIMBERLAKE)

מתי ואיפה: 11 בדצמבר, אפל TV פלוס.

מה הסיפור: אחרי כמה כותרות לא מחמיאות בגלל מעצר על נהיגה בשכרות, ג'סטין טימברלייק Is bringning sexy back - או לפחות מנסה - עם דוקו חדש וחושפני בן ארבעה חלקים באפל TV פלוס. כוכב הפופ פותח את הלב והארכיון בפני הבמאי פישר סטיבנס, שביים דוקו על כוכב לוהט אחר ב-2023 - ״בקהאם״.

"טימברלייק" – טריילר ( צילום: באדיבות אפל TV פלוס )

על פי הטריילר וההבטחות שאפל פרסמה אין נושא שלא יגעו בו - המעבר מילד-כוכב להיסטריית אין סינק, מערכת היחסים עם בריטני ספירס והדרמות שהגיעו בעקבותיה, חשיפת השד של ג'נט ג'קסון אי אז בסופרבול 2004 וכמובן ה-DUI האחרון. הכול בליווי קטעי ארכיון, צילומים בלעדיים וראיונות איתו ועם קרוביו ואוהביו.

מתוך "טימברלייק" ( צילום: באדיבות אפל TV פלוס )

מי בפנים: טימברייק, אשתו ג'סיקה ביל, אמו, פארל וויליאמס ועוד.

טד: הסדרה המצוירת (Ted: The Animated Series)

מתי ואיפה: 18 בדצמבר, yes.

מה הסיפור: "טד" ממשיך לבסס את עצמו כפרנצ'ייז רציני - לא עניין של מה בכך לקומדיית סטלנים. אחרי שני סרטים שוברי קופות וסדרת פריקוול, הפעם אנחנו מקבלים המשכון באנימציה. העלילה מתרחשת 12 שנים אחרי סיום הסרט השני, ותעקוב אחרי טד וג'ון, שחיים כשכנים ולשניהם משפחות ועבודות לא מזהירות. השניים ממשיכים להסתבך יחד, לעודד זה את הרעיונות הגרועים של זה ולהתמודד עם נישואים, הורות וחיי מבוגרים. טד ואשתו תמי-לין אימצו שני ילדים, ואילו ג'ון וסם נשואים ויש להם בת מתבגרת.

"טד: הסדרה המצוירת" - טריילר ( צילום: פיקוק )

סת' מקפרלן, היוצר והמדבב, כבר מרגיש בבית בעולמות האנימציה למבוגרים עם להיטים כמו "אבא אמריקאי" ו"פמילי גאי". המעבר מלייב אקשן לאנימציה יאפשר לזיכיון הגם ככה פרוע ובוטה לקחת את הדברים לקצה, עם מסיבות, הרבה גראס, פיצוצים וכאוס משפחתי.

מתוך "טד: הסדרה המצוירת" ( צילום: באדיבות yes )

מי בפנים: סת' מקפרלן חוזר לדבב את טד, ולצידו מארק וולברג כג'ון, אמנדה סייפריד (ששבה לאחרונה לכותרות בזכות סרטו של ניית'ן פילדר You Can See Everything) וג'סיקה בארת'.

הקן של קנון (Raising the Cannons)

מתי ואיפה: 18 בדצמבר, נטפליקס.

מה הסיפור: דוקו-ריאליטי משפחתי הוא כבר מזמן לא בשורה מרגשת, מאז "הקרדישאנס" אין-ספור משפחות הכניסו אותנו בין כותלי ביתן - החל ממשפחת אוסבורן, דרך הסטאלונים ועד גרסאות מקומיות דוגמת הבוזגלוס. אבל "הקן של קנון" (אגב ציון 100 על שם הסדרה ועל התרגום) מבטיח סיפור משפחתי שאין כמותו - והם צודקים כי הפעם אנחנו נכנסים לחיי המשפחה - ליתר דיוק המשפחות - של הקומיקאי ומנחה הטלוויזיה ניק קאנון שהביא לעולם 12 עם ילדים, עם שש נשים שונות שעם שלוש מהן הוא מנהל מערכת יחסים רומנטית במקביל.

"הקן של קנון" - טריילר ( צילום: באדיבות נטפליקס )

אתם אולי קוראים את השורות הנ"ל ומחשבות על גואל רצון מתגנבות לראשכם, אבל האיש וסוס ההרבעה עצמו מנסה להסיר דאגה מליבכם. "אנשים מקבלים את הרושם המוטעה שזו כת, או שזה משהו שתכננתי מראש", אמר בריאיון ל"טודום", "זה לא היה מתוכנן, אבל עם הזמן הבנתי שלא הייתי רוצה שזה יהיה אחרת". פרט לדרמות הצפויות מעצם המצב המשפחתי החריג, הדוקו יעקוב גם אחרי התמודדויות של קאנון עם מחלת הלופוס שעימה אובחן. אנחנו מכינים את הפופקורן.

מתוך "הקן של קנון" ( צילום: באדיבות נטפליקס )

מי בפנים: לצד קנון, ישתתפו הנשים שעימן הוא בזוגיות כרגע: אבי דה לה רוסה, אליסה סקוט, וברי טייסי ("מוכרים את סאנסט", שאגב גם חוזרת בדצמבר בעונתה העשירית!). גם לנישה קול והתאומים מורוקן ומונרו, ילדיו מנישואיו למריה קארי, מופיעים בסדרה, אולם ההשתתפות של קארי עצמה לא אושרה בחומרים הרשמיים שפורסמו.

פריסקו קינג (Frisco King)

מתי ואיפה: 20 בדצמבר, סלקום TV ו-HOT.

מה הסיפור: היקום של "טולסה קינג", סדרת הפשע הפופולרית בכיכובו של סילבסטר סטאלון, מתרחב - מטאפורית וגיאוגרפית - כשספין-אוף חדש לוקח את הסיפור כל הדרך לטקסס. במרכז העלילה עומדת דמותו של לי וושינגטון, בגילומו של סמואל ל. ג'קסון, שאותו הכרנו בעונה השלישית של סדרת המקור. לי, מתנקש ותיק של המאפיה, מגיע לעיירה פריסקו שבטקסס ומזהה הזדמנות להקים בה אימפריית פשע. בעזרת בן טיפוחים שאפתן, נהג נאמן ורשת של שותפים מקומיים - ובהם שתי מעודדות - הוא הופך עסקים קטנים למנגנון פשע משומן, ומגלה שככל שהעסק גדל, כך גם הסיכונים.

"פריסקו קינג" – טריילר ( צילום: באדיבות Paramount+ )

סטאלון עצמו יפציע בתפקיד אורח, וטיילור שרידן - טיטאן הטלוויזיה שאחראי להצלחות מסחררות כמו "ילוסטון" על שלל ספין-אופיה ופריקווליה, "לביאות" וכמובן "טולסה קינג" - אמון על התסריט. הוא גם נמנה עם מפיקי הסדרה בפועל, לצד סמואל אל. ג'קסון וסטאלון.

מתוך "פריסקו קינג" ( צילום: באדיבות HOT ו-NEXT TV )

מי בפנים: אל ג'קסון חוברים אסא גרמן ("ג'ן וי") קאי קאסטר ("ילוסטון"), לילה פייט ("חופים של סודות")וסוואנה גאן ("המורה לאנגלית").

ריקאפ (Recap)

מתי ואיפה: 21 בדצמבר, HOT ו-yes.

מה הסיפור: זוכרים את "50 דייטים ראשונים"? אדם סנדלר מתאהב בדרו ברימור שתאונה טרגית גורמת לה לשכוח את חייה בכל יום עד שהוא מושיע אותה באמצעות קלטות וידאו? אז מסתבר שזה יכול להיות בסיס גם למותחן מדע בדיוני עוכר שלווה. גו'ליה סטיילס וקורי סטול הם זוג הורים שהם ובנם מתעוררים כל בוקר בלי שום זיכרון מהיום הקודם. כדי לדעת מי הם ומה קרה להם, הם צופים בסרטון שהקליטו לעצמם ערב קודם. ואז הם מתחילים לחשוד שגם הגרסה שהם השאירו לעצמם לא לגמרי אמינה.

מתוך "ריקאפ" ( צילום: באדיבות HOT ו-NEXT TV )

המשפחה חיה בבידוד מוחלט בחווה מרוחקת ומקפידה על מערכת חוקים נוקשה שנועדה להבטיח את הישרדותה, אך מפגש בלתי צפוי ומטלטל עם גורם חיצוני גורם להם להטיל ספק בכל מה שידעו. כשמאחורי הקלעים ניצבים כמה שמות שיודעים דבר או שניים על בניית מתח - אדם גלאס (״מחשבות פליליות״), אנדרו דאב (״על טבעי״) וג׳סטין ס׳ לי (״האויב שבפנים״), נראה שיש למה לחכות.

מי בפנים: סטיילס (״10 דברים שאני שונאת אצלך״) וסטול (״בית הקלפים״) ף ג׳יין לוי (״הפלייליסט של זואי״) ודונל לוג (״גותהאם״) ועוד.

אמילי בפריז (Emily in Paris)

מתי ואיפה: 24 בדצמבר, נטפליקס.

מה הסיפור: כריסמס הגיע מוקדם השנה ואנחנו סוף-סוף זוכים להיפרד מהפרוטגוניסטית המעצבנת ביותר בתולדות המסך ככל הנראה, כאשר "אמילי בפריז" תגיע לסיומה עם עונתה השישית. אחרי שהעונה הקודמת לקחה את אמילי קופר מפריז גם לרומא, הפעם, על פי הטיזר, אמילי תגיע ליוון ולמונקו. מה שנקרא אמילי בפריז רבתי מאוד-מאוד.

"אמילי בפריז" - עונה 6 - טיזר ( צילום: נטפליקס )

כזכור, בעונה הקודמת מרצ'לו הציע לאמילי להצטרף לעסק הקשמיר המשפחתי שלו, אבל היא העדיפה לחזור לקריירה שלה בפריז, והשניים נפרדו. כשגבריאל שמע על הפרידה, הוא שלח לה גלויה והזמין אותה להצטרף אליו על היאכטה של הבוס שלו ביוון. הטיזר כבר מראה שהשניים אכן נפגשים שם, כך שלעונת הפרידה נשאר לענות על השאלה שהסדרה שואלת מהרגע הראשון: האם הפעם הם באמת יהיו ביחד? גם למינדי יש עניין רומנטי לסגור. היא אומנם אמרה כן להצעת הנישואים של ניקולא, אבל אלפי, שהיה איתה בקשר בעונה הקודמת, כבר הבהיר לה שלדעתו זו טעות. ומה איתנו? עברנו עם החבורה הנאה הזו כל כך הרבה, שהמינימום שאנחנו יכולים לעשות זה להתיישב מול המסך ולהגיד לה או-רוואר.

מי בפנים: לילי קולינס, לוקאס בראבו (שהספיק גם לככב בקמפיין לרנואר באיזה גליץ' לא מוסבר במטריקס), פיליפין לרואה־בולייה, אשלי פארק ועוד.

הארי פוטר ואבן החכמים (Harry Potter and the Philosopher's Stone)

מתי ואיפה: 26 בדצמבר, HBO max.

מה הסיפור: המון זמן שלא קיבלנו סדרה שיכולה להתהדר בכותרת המפוצצת ״אירוע טלוויזיוני״, אבל עליית הסדרה החדשה של הארי פוטר, המבוססת על סדרת הספרים המצליחה בטירוף של ג׳יי קיי רולינג, היא בהחלט כזו. הפרויקט הוכרז עוד ב-2023, וכבר אז הפך לאחד הכותרים המצופים של HBO. הרשת הייתה כמרקחה כשנחשפו הליהוקים של שחקנים צעירים ואלמוניים לתפקידים האיקוניים שגילמו בסרטים דניאל רדקליף, אמה ווטסון ורופרט גרינט: דומיניק מקלפלין כהארי, ארבלה סטנטון כהרמיוני ואלסטייר סטאוט כרון. גם ליהוקו של השחקן השחור פאפא אסיידו בתפקיד פרופסור סנייפ, לא עבר חלק אצל המעריצים.

שם: "הארי פוטר ואבן החכמים" – טיזר טריילר ( צילום: באדיבות HBO )

HBO הכריזה על עיבוד ארוך טווח, שעשוי להימשך על פני עשור, כשכל ספר יהפוך לעונה. בהתאם, העונה הראשונה תיקרא "הארי פוטר ואבן החכמים" ותעקוב אחר שנתו הראשונה של הילד-המכשף בהוגוורטס, וההיכרות שלו עם רון והרמיוני. רדקליף, שגילם את הארי בסרטים, ביקש שלא להעמיס על השחקנים הצעירים את ההשוואות לקאסט המקורי. ״אני לא רוצה להיות כמו רוח רפאים מוזרה בחייהם של הילדים האלה״, אמר, והוסיף: ״פשוט תנו להם לעשות את שלהם - זה יהיה משהו חדש ושונה״. חדש ושונה? בהחלט. טוב? ימים יגידו, כך או כך מהטריילר וההצצות שנחשפו אי אפשר שלא לקבל טיפה צמרמורת.

מתוך "הארי פוטר ואבן החכמים" ( צילום: באדיבות HBO )

מי בפנים: ג׳ון לית׳גו כדמבלדור (״הכתר"), ג׳נט מקטיר כמקגונגל (״אוזרק״), ניק פרוסט כהאגריד (״שוטרים לוהטים״), וורוויק דייוויס כפליטיק (״מלחמת הכוכבים״), ג׳וני פלין כלוציוס מאלפוי (״ריפלי״) ועוד.

שווה לשים עין