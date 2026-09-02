אלאניס מוריסט הגישה השבוע תביעה בבית משפט פדרלי בקליפורניה נגד הישראלית קרן אורינוב, שניהלה באופן זמני את סיבוב ההופעות האירופי שלה ב-2025 - כך מדווחים כלי תקשורת בארצות הברית. מוריסט מאשימה אותה בסחיטה אזרחית, הונאה ומסירת מצגים כוזבים, וטוענת כי הסכסוך ביניהן התפתח ל"מסע סחיטה" שבמסגרתו איימה אורינוב לפנות לרשויות הבריטיות ולהאשים את הזמרת בעבירות סמים. מדובר בטענות שהועלו בכתב תביעה וטרם הוכרעו בבית המשפט.

גלריה אלאניס מוריסט ( צילום: AP )

שורש הפרשה באירוע שהתרחש ב-12 ביולי 2025, במהלך סיבוב ההופעות של מוריסט. לפי כתב התביעה, אורינוב הייתה בדרכה עם הצוות משדה התעופה פארנבורו שבבריטניה לקראת הופעה בספרד, כשפקידי ביקורת הגבולות הבריטיים עצרו אותה לבדיקה. בתיק שלה, כך נטען, נמצאו מריחואנה וקסילזין - המשמש, בין היתר, כחומר הרדמה וטרינרי. מוריסט טוענת כי אורינוב אמרה לרשויות שהתיק והתכולה שבו שייכים לה ואף הציגה רישיון ישראלי לקנאביס רפואי. לאחר מכן שוחררה.

לפי התביעה, כשאורינוב והצוות חזרו לבריטניה למחרת, היא עוכבה פעם נוספת לתשאול, ושוב מסרה לדבריה של מוריסט כי התיק והחומרים שבו שייכים לה. אלא שאחרי שסיבוב ההופעות הסתיים, טוענת מוריסט, התמונה השתנתה.

הזמרת טוענת כי אורינוב ועורך דינה החלו לשלוח אליה מכתבים שבהם איימו לנקוט נגדה הליכים בבריטניה. לפי גרסת מוריסט, הוצע לה "לסגור את הפרשה" אם תסכים להעסיק את אורינוב במשרה מלאה כמנהלת ההופעות שלה למשך 15 שנה, עם שכר, העלאות שנתיות ובונוסים. לפי כתב התביעה, אורינוב דרשה בנוסף סיוע משפטי בהשגת אשרת עבודה בארצות הברית, ובמקרה שהדבר לא יתאפשר - פיצוי נוסף.

מוריסט סירבה. בכתב התביעה היא טוענת כי לאחר הדחייה, מכתב נוסף מטעם אורינוב השתמע כאילו אם הדרישות לא ייענו, היא תפנה לרשויות הבריטיות ותטען שמוריסט עצמה קשורה לסמים ולסחר בהם. בעקבות זאת, טוענת הזמרת, היא החליטה לפנות לבית המשפט האמריקני. היא מבקשת פיצויים של יותר מ-75 אלף דולר, פיצויים עונשיים ומשפט בפני חבר מושבעים.

אלאניס מוריסט ( צילום: gettyimages )

הטענות של מוריסט - שאחראית לאחד מהאלבומים הנמכרים בהיסטוריה וצברה במהלך הקריירה המצליחה שלה כ-60 מיליון דולר, על פי ההערכות - אינן מסתיימות בתקרית בשדה התעופה. הזמרת טוענת כי במהלך תהליך גיוסה של אורינוב לתפקיד, היא לא דיווחה על אירוע עבר שבו, לדבריה, נעצרה במדינה באמריקה הלטינית בחשד להברחת סמים. לפי כתב התביעה, אורינוב סיפרה על האירוע רק בהמשך, לאחר שהחלה לעבוד עם הצוות. מוריסט טוענת כי אילו ידעה על הפרשה מראש, הדבר היה משפיע על החלטתה להעסיק אותה.

גם התפקוד המקצועי של אורינוב, עובדת לשעבר בלייב ניישן ישראל, עומד במוקד התביעה. מוריסט טוענת כי אחת מטעויותיה בניהול מסע ההופעות - טעות הקשורה להזמנת מלון - גרמה להוצאה של כמעט 70 אלף דולר. גם כאן מדובר בטענה של הזמרת במסגרת ההליך המשפטי, ולא בקביעה של בית משפט.

אלאניס מוריסט ( צילום: רועי עידן )

מוריסט לא הייתה הראשונה שפנתה לבית המשפט. ב-19 באוגוסט, כ-13 יום לפני הגשת התביעה של הזמרת, אורינוב הגישה בעצמה תביעה נגד מוריסט בבית המשפט העליון בלונדון. בשלב זה פרטי הטענות שהעלתה אורינוב אינם ברורים במלואם, אך הרישום המשפטי מסווג את ההליך כקשור לתחום התקשורת והפרסומים.