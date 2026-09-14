את רשימת המועמדויות מובילה "הפיט" עם 25 מועמדויות. דרמת בית החולים המצליחה מבית HBO, שזכתה בפרס סדרת הדרמה בטקס הקודם, תנסה לשחזר את ההישג ומתמודדת גם השנה בקטגוריה היוקרתית מול "פלוריבוס", "סוסים איטיים", "הדיפלומטית", "העידן המוזהב", "גן עדן", "האביר משבע הממלכות" ו"החברים והשכנים שלך".

את רשימת המועמדויות מובילה "הפיט" עם 25 מועמדויות. דרמת בית החולים המצליחה מבית HBO, שזכתה בפרס סדרת הדרמה בטקס הקודם, תנסה לשחזר את ההישג ומתמודדת גם השנה בקטגוריה היוקרתית מול "פלוריבוס", "סוסים איטיים", "הדיפלומטית", "העידן המוזהב", "גן עדן", "האביר משבע הממלכות" ו"החברים והשכנים שלך".

את רשימת המועמדויות מובילה "הפיט" עם 25 מועמדויות. דרמת בית החולים המצליחה מבית HBO, שזכתה בפרס סדרת הדרמה בטקס הקודם, תנסה לשחזר את ההישג ומתמודדת גם השנה בקטגוריה היוקרתית מול "פלוריבוס", "סוסים איטיים", "הדיפלומטית", "העידן המוזהב", "גן עדן", "האביר משבע הממלכות" ו"החברים והשכנים שלך".

"פלוריבוס" שיצר וינס גיליגאן (יוצר "שובר שורות", בשבילכם) לאפל TV פלוס, צברה 18 מועמדויות וכבר זכתה בארבעה פרסים בטקסים המוקדמים. כוכבת הסדרה ריאה סיהורן נחשבת לאחת המועמדות הבולטות לפרס השחקנית הראשית בדרמה, כשהיא מתחרה מול זנדאיה על "אופוריה", קרי קון על "העידן המוזהב", קרי ראסל על "הדיפלומטית" וצ'ייס אינפיניטי על "סיפורה של שפחה: הצוואות".

"פלוריבוס" שיצר וינס גיליגאן (יוצר "שובר שורות", בשבילכם) לאפל TV פלוס, צברה 18 מועמדויות וכבר זכתה בארבעה פרסים בטקסים המוקדמים. כוכבת הסדרה ריאה סיהורן נחשבת לאחת המועמדות הבולטות לפרס השחקנית הראשית בדרמה, כשהיא מתחרה מול זנדאיה על "אופוריה", קרי קון על "העידן המוזהב", קרי ראסל על "הדיפלומטית" וצ'ייס אינפיניטי על "סיפורה של שפחה: הצוואות".

"פלוריבוס" שיצר וינס גיליגאן (יוצר "שובר שורות", בשבילכם) לאפל TV פלוס, צברה 18 מועמדויות וכבר זכתה בארבעה פרסים בטקסים המוקדמים. כוכבת הסדרה ריאה סיהורן נחשבת לאחת המועמדות הבולטות לפרס השחקנית הראשית בדרמה, כשהיא מתחרה מול זנדאיה על "אופוריה", קרי קון על "העידן המוזהב", קרי ראסל על "הדיפלומטית" וצ'ייס אינפיניטי על "סיפורה של שפחה: הצוואות".

בגזרת הקומדיה מובילה הפייבוריטית של השנים האחרונות "האקס", שעונתה החמישית והאחרונה קיבלה 24 מועמדויות - שיא חדש לסדרה קומית בשנה אחת. הסדרה תתמודד על הפרס הגדול מול "אבוט אלמנטרי", "הדוב", "מרגו צריכה כסף", "רק רוצחים בבניין", "שרינקינג", "רק לא זה" ו-Widow’s Bay.

בגזרת הקומדיה מובילה הפייבוריטית של השנים האחרונות "האקס", שעונתה החמישית והאחרונה קיבלה 24 מועמדויות - שיא חדש לסדרה קומית בשנה אחת. הסדרה תתמודד על הפרס הגדול מול "אבוט אלמנטרי", "הדוב", "מרגו צריכה כסף", "רק רוצחים בבניין", "שרינקינג", "רק לא זה" ו-Widow’s Bay.

בגזרת הקומדיה מובילה הפייבוריטית של השנים האחרונות "האקס", שעונתה החמישית והאחרונה קיבלה 24 מועמדויות - שיא חדש לסדרה קומית בשנה אחת. הסדרה תתמודד על הפרס הגדול מול "אבוט אלמנטרי", "הדוב", "מרגו צריכה כסף", "רק רוצחים בבניין", "שרינקינג", "רק לא זה" ו-Widow’s Bay.