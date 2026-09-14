הכוכבים הגדולים ביותר יפקדו הלילה (בין שני לשלישי) את תיאטרון פיקוק בלוס אנג'לס לרגל טקס פרסי האמי ה-78. את האירוע, שיחל בשעה 03:00 שעון ישראל, תנחה מרישקה הרגיטאי (כוכבת "חוק וסדר: מדור מיוחד").
את רשימת המועמדויות מובילה "הפיט" עם 25 מועמדויות. דרמת בית החולים המצליחה מבית HBO, שזכתה בפרס סדרת הדרמה בטקס הקודם, תנסה לשחזר את ההישג ומתמודדת גם השנה בקטגוריה היוקרתית מול "פלוריבוס", "סוסים איטיים", "הדיפלומטית", "העידן המוזהב", "גן עדן", "האביר משבע הממלכות" ו"החברים והשכנים שלך".
עוד לפני פתיחת הטקס המרכזי (שיועבר בשידור חי ב-yes) "הפיט" כבר צברה ארבע זכיות, במסגרת טקסי האמי לאמנויות היצירה שנערכו בתחילת החודש. כוכב הסדרה נואה ויילי מועמד הלילה לפרס השחקן הראשי, לבימוי ולפרס הדרמה כמפיק, וינסה לזכות בפרס המשחק שנה שנייה ברציפות.
"פלוריבוס" שיצר וינס גיליגאן (יוצר "שובר שורות", בשבילכם) לאפל TV פלוס, צברה 18 מועמדויות וכבר זכתה בארבעה פרסים בטקסים המוקדמים. כוכבת הסדרה ריאה סיהורן נחשבת לאחת המועמדות הבולטות לפרס השחקנית הראשית בדרמה, כשהיא מתחרה מול זנדאיה על "אופוריה", קרי קון על "העידן המוזהב", קרי ראסל על "הדיפלומטית" וצ'ייס אינפיניטי על "סיפורה של שפחה: הצוואות".
בגזרת הקומדיה מובילה הפייבוריטית של השנים האחרונות "האקס", שעונתה החמישית והאחרונה קיבלה 24 מועמדויות - שיא חדש לסדרה קומית בשנה אחת. הסדרה תתמודד על הפרס הגדול מול "אבוט אלמנטרי", "הדוב", "מרגו צריכה כסף", "רק רוצחים בבניין", "שרינקינג", "רק לא זה" ו-Widow’s Bay.
ג'ין סמארט תנסה לזכות בפרס השחקנית הראשית בקומדיה על כל אחת מחמש עונותיה של "האקס". מולה מועמדות ליסה קודרו על עונת הפרידה של "הקאמבק", קווינטה ברונסון על "אבוט אלמנטרי", איו אדבירי על "הדוב" ואל פנינג על "מרגו צריכה כסף". בקטגוריית שחקנית המשנה מועמדת האנה איינבינדר שבשנה שעברה ניצלה את מעמד הזכיי לקרוא "שחררו את פלסטין" על הבמה, וייתכן שהלילה נצפה בתרחיש דומה.
הרגיטאי מגיעה לטקס אחרי שכבר זכתה בשני פרסי אמי במסגרת טקסי האמי לאמנויות היצירה. סרטה האישי My Mom Jayne, העוסק בחייה של אמה, השחקנית ג'יין מנספילד, זכה בפרס לסרט התיעודי והרגיטאי עצמה זכתה גם בפרס הבימוי לתוכנית תיעודית. אלה הצטרפו לפרס שבו זכתה בעבר על גילום אוליביה בנסון ב"חוק וסדר: מדור מיוחד".
זוהי הפעם הראשונה זה 15 שנה שבה אישה מנחה לבדה את טקס האמי, מאז ג'יין לינץ' ב-2011. הרגיטאי, המזוהה בראש ובראשונה כשחקנית דרמה ולא כקומיקאית, סיפרה כי נעזרה לקראת הטקס בכותבי "לייט שואו עם סטיבן קולבר" - שבעצמם כבר זכו השנה בפרס האמי לכתיבה לתוכנית בידור.
אולם ההצלחה הגדולה של טקסי האמנויות היצירתיות שייכת בינתיים ל"מפרץ האלמנות". קומדיית האימה החדשה של אפל TV הגיעה לטקס עם 19 מועמדויות וכבר זכתה בשמונה פרסים, בהם הפרס לשחקנית אורחת בקומדיה לבטי גילפין. כוכב הסדרה מתיו ריס מועמד לפרס השחקן הראשי בקומדיה מול סטיב קארל, ג'ייסון סיגל, מרטין שורט ויחיא עבדול־מאטין השני.
אחד השמות המסקרנים בקטגוריות המשחק הוא הריסון פורד בן ה-84, שעשוי לזכות בפרס האמי הראשון בקריירה שלו על תפקידו ב"שרינקינג". פורד מועמד בקטגוריית שחקן המשנה בקומדיה.
בקטגוריית המיני-סדרה יתחרו "הכל אשמתה", "החיה שבתוכי", "ביף", DTF St. Louis ו־Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette. בטקסים המוקדמים כבר זכו דייוויד הארבור ולינדה קרדליני מ־DTF St. Louis בפרסי שחקן ושחקנית המשנה בסדרה מוגבלת. זכייה מרגשת נוספת הייתה של רוב ריינר, שזכה לאחר מותו בפרס שחקן האורח בסדרה קומית על הופעתו ב"הדוב".
רשימת הזוכים המתעדכנת
סדרה קומית "בית הספר היסודי אבוט" "הדוב" "האקס" "מרגו צריכה כסף" "רק לא זה" "רק רוצחים בבניין" "שרינקינג" "מפרץ האלמנות"
שחקנית ראשית בסדרה קומית קווינטה ברונסון, "בית הספר היסודי אבוט" איו אדבירי, "הדוב" אל פנינג, "מרגו צריכה כסף" ליסה קודרו, "הקאמבק" ג'ין סמארט, "האקס"
שחקן ראשי בסדרה קומית יחיא עבדול-מטין השני, "וונדר מן" סטיב קארל, "רוסטר" מת'יו ריס, "מפרץ האלמנות" ג'ייסון סיגל, "שרינקינג" מרטין שורט, "רק רוצחים בבניין"
שחקנית משנה בסדרה קומית דייל דיקי, "מפרץ האלמנות" האנה איינבינדר, "האקס" ג'נל ג'יימס, "בית הספר היסודי אבוט" קייט או'פלין, "מפרץ האלמנות" מישל פייפר, "מרגו צריכה כסף" מייגן סטלטר, "האקס" ג'סיקה ויליאמס, "שרינקינג"
שחקן משנה בסדרה קומית קולמן דומינגו, "ארבע העונות" פול וו. דאונס, "האקס" הריסון פורד, "שרינקינג" ניק אופרמן, "מרגו צריכה כסף" סטיבן רוט, "מפרץ האלמנות" מייקל יורי, "שרינקינג" טיילר ג'יימס ויליאמס, "בית הספר היסודי אבוט"
סדרת דרמה "הדיפלומטית" "העידן המוזהב" "האביר משבע הממלכות" "גן עדן" "הפיט" "פלוריבוס" "סוסים איטיים" "החברים והשכנים שלך"
שחקנית ראשית בסדרת דרמה קארי קון, "העידן המוזהב" צ'ייס אינפיניטי, "הצוואות" קרי ראסל, "הדיפלומטית" ריאה סיהורן, "פלוריבוס" זנדאיה, "אופוריה"
שחקן ראשי בסדרת דרמה סטרלינג ק' בראון, "גן עדן" גארי אולדמן, "סוסים איטיים" מארק רופאלו, Task רופוס סוול, "הדיפלומטית" נואה וייל, "הפיט"
שחקנית משנה בסדרת דרמה טיילור דירדן, "הפיט" פיונה דוריף, "הפיט" אליסון ג'אני, "הדיפלומטית" קתרין להנאסה, "הפיט" ספידה מועפי, "הפיט" ג'וליאן ניקולסון, "גן עדן" קרולינה וידרה, "פלוריבוס"
שחקן משנה בסדרת דרמה פטריק בול, "הפיט" בילי קרודאפ, "תוכנית הבוקר" שון האטוסי, "הפיט" גראן האוול, "הפיט" ג'ק לאודן, "סוסים איטיים" טום פלפרי, Task קרלוס-מנואל וסגה, "פלוריבוס"
מיני-סדרה או אנתולוגיה "הכל באשמתה" "החיה שבתוכי" "עצבים" DTF St. Louis "סיפור אהבה: ג'ון פ' קנדי ג'וניור וקרולין בסט"
שחקנית ראשית במיני-סדרה או אנתולוגיה קלייר דיינס, "החיה שבתוכי" סאלי פילד, "יצורים מוארים להפליא" קארי מאליגן, "עצבים" שרה פידג'ן, "סיפור אהבה: ג'ון פ' קנדי ג'וניור וקרולין בסט" שרה סנוק, "הכל באשמתה"
שחקן ראשי במיני-סדרה או אנתולוגיה ריז אחמד, Bait ג'ייסון בייטמן, Black Rabbit אוסקר אייזק, "עצבים" צ'רלי האנאם, "מפלצת: סיפורו של אד גיין" מת'יו ריס, "החיה שבתוכי"
תוכנית הבידור "הדיילי שואו" "ג'ימי קימל לייב" "השבוע שעבר עם ג'ון אוליבר" "הלייט שואו עם סטיבן קולבר" "סאטרדיי נייט לייב"