כש העונה השנייה של "הטבח" עלתה ב-yes כמה חודשים אחרי 7 באוקטובר, אי אפשר היה להתעלם מהפער בין המציאות למה שקורה על המסך. המדינה בוערת ודורי (גל תורן) ונמרוד (גורי אלפי) צורכים סמים בשירותים, עושים צניחה חופשית מהאגו של עצמם ורודפים אחרי שמלות.

העונה השלישית עושה מעין תיקון - בפרק הראשון (מתוך שמונה סה"כ, ארבעה נשלחו לביקורת) נשמעת אזעקה במהלך ערב רגיל ב"48", המסעדה הנוכחית של דורי. כל הסועדים מופנים ברוגע למרחב המוגן, שלושה מהם בורחים בלי לשלם. עובדים יוצאים לצו 8 ומפקירים את הפס. מסביב לטילים הנופלים מסעדות מנסות לשרוד עם הראש מעל האשראי, חלקן נכשלות.

גלריה מתוך "הטבח" עונה 3 ( צילום: חן הוד, עיצוב: טל בלטוך, באדיבות yes )

העלילה של העונה השלישית נגזרת מנקודת הפתיחה הזאת: דורי מזהה הזדמנות ומחליט לפתוח מקום קצת יותר "עממי" מהמסעדה היוקרתית שלו, עבור מי שרוצה לשכוח לכמה שעות מהמצב, או לפחות להטביע אותו באלכוהול, בלי לפשוט רגל בדרך. זו בדיוק ההתנגשות עם המציאות שהיעדרה צרם בעונה השנייה, אלא שלא ברור עד כמה היא קוסמת לצופה עכשיו. אנחנו לא מספיק רחוקים מהתקופה הזאת כדי להביט בה בנוסטלגיה, אבל גם לא ממש מתגעגעים לתחושה של לחיות בתוכה. כך ש"הטבח" שוב מצליחה להיות מנותקת, הפעם דווקא כשהיא מנסה להיות רלוונטית. ואכן, לפחות על סמך שני הפרקים הראשונים, נדמה שזאת עומדת להיות עונה של צרות כלכליות ומשברים עסקיים, קצת יותר מדי למי שחוו את השנים האחרונות על בשרם.

למרבה המזל זה משתנה, ממש כמו מושיק רוט (שגם מגיע לתפקיד אורח בעונה) שפותח דוכן נקניקיות, אסף גרניט עם השווארמייה ויוסי שטרית עם השיפודייה. דורי מבין שהוא צריך לרדת מיוקר המחיה אל העם. את המקום החדש שלו, "בר 49", הוא פותח עם נמרוד, אבל הפעם כשותף שהשכיב כסף. מסיבות שונות דורי זז הצידה ונמרוד לוקח על עצמו את המקום החדש החל מהפתיחה. זה מרענן ומסקרן לראות אותו מתמודד עם קומה נוספת למעלה וחזית קדימה, אם כי דורי ממשיך להוריד אותו גם מרחוק, כהרגלו בקודש. זה גם משנה שוב את יחסי הכוחות ביניהם שעליהם מבוססת "הטבח".

הנוהל הרגיל עדיין מתרחש כסדרו גם תחת אש. מתוך "הטבח" עונה 3 ( צילום: חן הוד, באדיבות yes )

זה לא אומר ש"הטבח" משנה את פניה. גם תחת אש, הכול ממשיך להתנהל לפי הנוהל המוכר: קוק בשירותים, הרפתקאות של מסעדנים, בחורות שרוצות לשתות או לא רוצות לשתות, והשף, תמיד השף, הוא המלך. יוצר הסדרה ארז קו-אל, שהגיע לעולם הכתיבה אחרי שנים של עבודה במטבחים, נוהג לתאר שפים כדיקטטורים כריזמטיים, שפועלים בעולם שהתקינות הפוליטית פסחה עליו. והסדרה שלו עדיין מאמינה בזה בכל לבה. דורי נותר אותו מגלומן פחדן ונרקיסיסט נכה רגשית, שלא מסוגל לסבול הצלחה שהוא לא חתום עליה, גם כשמדובר בעסק שלו עצמו.

נמרוד, כך מסתמן מארבעת הפרקים הראשונים, הוא הכוכב גם של העונה הזאת. הוא עדיין ממורמר רוב הזמן, שוכב עם אפי שעכשיו היא גרושתו, מנסה לגדל איתה שתי בנות שהן קריקטורה של בנות נוער, ומנסה לברוח מהצל של דורי. הפרק הרביעי מנסה לדרוך בטריטוריה שכף רגלה של "הטבח" לא דרכה בה מעולם בשתי העונות הראשונות שלה, ומציג לנו את דורי במפגש כמעט חומל עם אקסית הנעורים שלו, דניאלה (נטע ריסקין), היום מנהלת תיכון בשנות ה-40 לחייה. אבל גם שם הוא רק כמעט מצליח להשיל מעליו את הארסיות, והיא רק כמעט מצליחה לא להפוך לשלולית מולו. כי בכל זאת הוא דורי והיא אישה ואנחנו עדיין ביקום הצר של "הטבח".

סדרת אווירה שמתמחה בשיקוף של רכבת הרים רגשית. מתוך "הטבח" עונה 3 ( צילום: חן הוד, באדיבות yes )

את מה שיש ל"הטבח" אי אפשר לקחת ממנה. היא עדיין סדרה עשויה היטב, מצולמת לעילא על ידי גיא רז, משוחקת נפלא עם גורי אלפי וגל תורן בתפקידים הראשיים, שמיטיבים לבטא את הסאבטקסט הרגשי של הדמויות שלהם. המטבח אותנטי, השפה, הז'רגון, האווירה של מסעדנות תל אביבית הדוניסטית.