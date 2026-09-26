התפתחות משמעותית באחת התביעות המדוברות בעולם המוזיקה האמריקאי: האישה האנונימית שהאשימה את הראפר ואיש העסקים ג'יי זי (שון קרטר) בכך שאנס אותה בשנת 2000 כשהייתה בת 13, יחד עם שון קומבס (פי דידי), משכה רשמית את טענותיה והודתה כי הן אינן נכונות, כך נודע היום (שבת).
הפרשה החלה בשלהי 2024, לאחר שהאישה (שהזדהתה בשם הבדוי "ג'יין דו") הגישה תביעה אזרחית באמצעות עורך הדין טוני באזבי. היא טענה כי השניים סיממו ואנסו אותה במסיבה שנערכה לאחר טקס פרסי ה-MTV. ג'יי זי הכחיש אז את הדברים בתוקף, כינה אותם "טענות אידיוטיות" וניסיון סחיטה, והבהיר כי אין בכוונתו להגיע לפשרה כספית מחוץ לכותלי בית המשפט.
מנגד, עורך דינה דאז, באזבי, טען כי מרשתו מעולם לא דרשה ממנו כסף אלא רק הליך גישור חסוי, וכי הראפר מנסה להפחיד אותה. בסופו של דבר, האישה בחרה לבטל את התביעה במהלך 2025, וג'יי זי הגיש נגדה וגד עורכי דינה תביעה נגדית. כעת, כפי שנחשף במגזין "רולינג סטון", הגישה המתלוננת הצהרה חתומה המנקה את הראפר מכל אשמה.
"שון 'ג'יי זי' קרטר מעולם לא אנס אותי. מעולם לא פגשתי או שוחחתי עם מר קרטר", כך בתצהיר, "הוא מעולם לא היה מעורב בשום התנהגות בלתי הולמת כלפיי". היא הוסיפה כי היא מבינה שהאשמות השווא גרמו לו ולמשפחתו נזק רב. עורך דינה הנוכחי, ג'יימס בלייר ניומן ג'וניור, הבהיר כי הלקוחה שלו אכן נפלה קורבן לתקיפה מינית בעברה, אך היא "טעתה לחלוטין בזיהוי" כאשר שירבבה את שמו של ג'יי זי לסיפור. על פי דבריה של האישה, הזיכרונות הקשים מעברה צפו ועלו לאחר שראתה פרסומת הקוראת לקורבנותיו של פי דידי להתקשר ולהתלונן.
נגד פי דידי עצמו התנהלו חקירות רבות ותביעות קשות (שהחלו בין היתר מחשיפת סרטון האלימות נגד זוגתו לשעבר קאסי), ובסופו של דבר קומבס הורשע באוקטובר 2025 בשני סעיפים של שינוע לשם זנות ונשפט לארבע שנים וחודשיים מאסר. גם הוא, כמו ג'יי זי, הכחיש את טענותיה של המתלוננת האנונימית.
בעבר שיתף ג'יי זי, שנשוי לכוכבת הפופ ביונסה, את התחושות הקשות שליוו אותו וציין כי לא חש כזה זעם מזה זמן רב. "הטראומה שאשתי, הילדים שלי והאנשים האהובים עליי נאלצו לעבור לא תיעלם בקלות", סיפר הראפר בריאיון למגזין GQ, והסביר מדוע סירב בכל תוקף להתפשר על כסף: "אנחנו לא משחקים במשחקים מהסוג הזה. יש לנו קודים מחמירים מאוד של כבוד. אני לא יכול לקחת פשרה, זה פשוט לא ב-DNA שלי".
למרות שהמתלוננת עצמה הוסרה כעת מכתב האישום, ג'יי זי ממשיך לנהל את התביעה המשפטית נגד עורכי דינה הקודמים, ובראשם טוני באזבי. הראפר טוען כי הם היו צריכים לדעת שהגרסה שלה מופרכת, סותרת מידע ציבורי נגיש ואינה נתמכת בשום חקירה אמינה. עורכי הדין, מצידם, מנסים לבטל את התביעה נגדם ומכנים אותה "רדיפה זדונית".