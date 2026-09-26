את הראפר ואיש העסקים ג'יי זי (שון קרטר) בכך שאנס אותה בשנת 2000 כשהייתה בת 13, יחד עם שון קומבס (פי דידי), משכה רשמית את טענותיה והודתה כי הן אינן נכונות, כך נודע היום (שבת).

את הראפר ואיש העסקים ג'יי זי (שון קרטר) בכך שאנס אותה בשנת 2000 כשהייתה בת 13, יחד עם שון קומבס (פי דידי), משכה רשמית את טענותיה והודתה כי הן אינן נכונות, כך נודע היום (שבת).

הפרשה החלה בשלהי 2024, לאחר שהאישה (שהזדהתה בשם הבדוי "ג'יין דו") הגישה תביעה אזרחית באמצעות עורך הדין טוני באזבי. היא טענה כי השניים סיממו ואנסו אותה במסיבה שנערכה לאחר טקס פרסי ה-MTV. ג'יי זי הכחיש אז את הדברים בתוקף, כינה אותם "טענות אידיוטיות" וניסיון סחיטה, והבהיר כי אין בכוונתו להגיע לפשרה כספית מחוץ לכותלי בית המשפט.

הפרשה החלה בשלהי 2024, לאחר שהאישה (שהזדהתה בשם הבדוי "ג'יין דו") הגישה תביעה אזרחית באמצעות עורך הדין טוני באזבי. היא טענה כי השניים סיממו ואנסו אותה במסיבה שנערכה לאחר טקס פרסי ה-MTV. ג'יי זי הכחיש אז את הדברים בתוקף, כינה אותם "טענות אידיוטיות" וניסיון סחיטה, והבהיר כי אין בכוונתו להגיע לפשרה כספית מחוץ לכותלי בית המשפט.

הפרשה החלה בשלהי 2024, לאחר שהאישה (שהזדהתה בשם הבדוי "ג'יין דו") הגישה תביעה אזרחית באמצעות עורך הדין טוני באזבי. היא טענה כי השניים סיממו ואנסו אותה במסיבה שנערכה לאחר טקס פרסי ה-MTV. ג'יי זי הכחיש אז את הדברים בתוקף, כינה אותם "טענות אידיוטיות" וניסיון סחיטה, והבהיר כי אין בכוונתו להגיע לפשרה כספית מחוץ לכותלי בית המשפט.

מנגד, עורך דינה דאז, באזבי, טען כי מרשתו מעולם לא דרשה ממנו כסף אלא רק הליך גישור חסוי, וכי הראפר מנסה להפחיד אותה. בסופו של דבר, האישה בחרה לבטל את התביעה במהלך 2025, וג'יי זי הגיש נגדה וגד עורכי דינה תביעה נגדית. כעת, כפי שנחשף במגזין "רולינג סטון", הגישה המתלוננת הצהרה חתומה המנקה את הראפר מכל אשמה.

מנגד, עורך דינה דאז, באזבי, טען כי מרשתו מעולם לא דרשה ממנו כסף אלא רק הליך גישור חסוי, וכי הראפר מנסה להפחיד אותה. בסופו של דבר, האישה בחרה לבטל את התביעה במהלך 2025, וג'יי זי הגיש נגדה וגד עורכי דינה תביעה נגדית. כעת, כפי שנחשף במגזין "רולינג סטון", הגישה המתלוננת הצהרה חתומה המנקה את הראפר מכל אשמה.

מנגד, עורך דינה דאז, באזבי, טען כי מרשתו מעולם לא דרשה ממנו כסף אלא רק הליך גישור חסוי, וכי הראפר מנסה להפחיד אותה. בסופו של דבר, האישה בחרה לבטל את התביעה במהלך 2025, וג'יי זי הגיש נגדה וגד עורכי דינה תביעה נגדית. כעת, כפי שנחשף במגזין "רולינג סטון", הגישה המתלוננת הצהרה חתומה המנקה את הראפר מכל אשמה.