אם דונלד טראמפ יכול לשנות שמות של מקומות, למה ש"סאות' פארק" לא תעשה את אותו הדבר? יוצרי סדרת האנימציה האהובה והנשכנית, טריי פארקר ומאט סטון, הודיעו כי לקראת העונה ה-29 היא משנה את שמה ל-SOUTH AMERICA. ההודעה פורסמה השבוע, ימים ספורים לפני חזרת הסדרה למסך.

גלריה מתוך "סאות' פארק" ( צילום: באדיבות Comedy Central )

הבדיחה מכוונת ישירות לאחת האובססיות הבולטות של נשיא ארה"ב בתקופה האחרונה: שינוי שמות גאוגרפיים. באוגוסט חתם הנשיא על צו ששינה את השם האמריקני של אגם אונטריו ל-Lake America, לאחר שכבר קידם את השם Gulf of America במקום מפרץ מקסיקו. גם אפל וגוגל אימצו את השמות החדשים במפות שלהן עבור משתמשים בארצות הברית.

אבל בזה לא הסתיימה השרשרת. בסוף השבוע האחרון טראמפ העלה לרשת מפה שבה ניו מקסיקו מופיעה כ-New America, ואף קידם את הרעיון בפומבי. שינוי השם של מדינה אמריקנית אינו משהו שביכולתו לבצע בצו נשיאותי, וההצעה עוררה תגובות לעג וביקורת בניו מקסיקו.

ממשיך לחטוף. דונלד טראמפ ( צילום: AP )

פארקר וסטון, כמובן, לא פספסו את ההזדמנות. בהודעה הרשמית שלהם נכתב: "בהשראת האומץ והפטריוטיות של אפל וגוגל, אנחנו משנים את השם של סאות' פארק ל-SOUTH AMERICA". הם הוסיפו תודה צינית לחברת האם פרמאונט, שאותה כינו "a Skydance Capitulation" - משחק מילים על שמה החדש של החברה בעקבות המיזוג עם סקיידאנס.

האם מדובר בבדיחה שתיעלם אחרי הפרק הראשון? לפחות כרגע, היוצרים לא מתכוונים להעמיד פנים שכן. לפי "וושינגטון פוסט", כשנשאלו כמה זמן יישאר השם החדש, פארקר וסטון השיבו: "אנחנו מחויבים ב-100% ל-SOUTH AMERICA".

חובבי מדון. טריי פארקר (מימין) ומאט סטון ( צילום: AP )

המיתוג החדש מגיע לאחר העונה ה-28, שבה טראמפ עצמו הפך למטרה מרכזית של הסדרה . ולא רק טראמפ: גם בנימין נתניהו הפך למטרה עבור פארקר וסטון.

גם הוא חטף. בנימין נתניהו ב"סאות' פארק" ( צילום מסך, "סאות' פארק" )