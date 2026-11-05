הקומיקאי והשחקן הבריטי ראסל ברנד הורשע היום (חמישי) בבית משפט בלונדון באונס ובשלושה סעיפים של תקיפה מינית, בעניינן של ארבע נשים, ונלקח למעצר. השופט הבהיר שיקבל עונש מאסר בגזר הדין, שיינתן ביום שני. ברנד זוכה משני סעיפי אונס ומסעיף של ניסיון למעשה מגונה.

גלריה ראסל ברנד מגיע לבית המשפט בלונדון ( צילום: AP Photo/Kin Cheung )

במשפט הואשם ברנד בן ה-51 בשלושה מעשי אונס, בשלוש עבירות של תקיפה מינית ובניסיון לביצוע מעשה מגונה, על פי תלונות של שש נשים על אירועים מהשנים 1999 עד 2009.

בעדותו בבית המשפט הודה ברנד כי בעבר היה "אובססיבי" למין, אך טען כי כל האינטראקציות המיניות שקיים היו בהסכמה. מנגד, התביעה תיארה אותו כאדם ש"לא הקשיב" כשנשים אמרו לו "לא", וש"לא היה לו אכפת" מרצונן.

הכרעת הדין התקבלה על ידי חבר מושבעים שהורכב משמונה גברים וארבע נשים, לאחר שהשופט הבהיר כי עליה להתקבל פה אחד.

במהלך המשפט נשמעו כאמור עדויותיהן של שש נשים, שתיארו בין היתר מקרי אונס ותקיפה מינית לכאורה שהתרחשו בנסיבות שונות, בהם מפגש בבר בלונדון ומפגש מיני שהחל בהסכמה. מתלוננות נוספות סיפרו כי ברנד נגע בהן בניגוד לרצונן או ניסה לכפות עליהן מגע מיני.

ראסל ברנד ( צילום: Joel Ryan/Invision/AP )

ברנד, שהיה אחד הקומיקאים, המגישים והשחקנים הבולטים בבריטניה בשנות ה-2000, הודה במהלך המשפט כי ניצל בעבר את פרסומו כדי להשיג קשרים מיניים, התנהגות שלדבריו הוא רואה כיום כפסולה. עם זאת, הוא הכחיש שביצע מעשה פלילי כלשהו. סנגורו טען בפני חבר המושבעים כי ברנד "קיים כמות עצומה של יחסי מין", אך הדגיש כי אף אחד מהם לא חרג מגבולות החוק.

ההגנה טענה עוד כי אף אחת מהמתלוננות לא פנתה למשטרה בזמן האירועים, וכי תחקיר שפורסם בשנת 2023 בעיתונים הבריטיים "טיימס" ו"סאנדיי טיימס" ובערוץ 4, ובו עדויות של נשים אחרות שהאשימו את ברנד בעבירות מין, "זיהם את ההליך המשפטי" ועודד מתלוננות נוספות להגיש תלונות בעקבות פרסומו. רעייתו של ברנד, לורה, העידה לטובתו במהלך המשפט ותיארה אותו כאדם "אכפתי, טוב לב ואב נפלא לילדינו".

מנגד, התביעה תיארה את ברנד כמי שהתייחס לנשים כאל "מוצר חד-פעמי", שלא הייתה להן כל חשיבות בעיניו מלבד היותן אמצעי להשגת מטרותיו. התובעת, עורכת הדין ריאל קארמי-ג'ונס, אמרה כי שש המתלוננות, שאינן מכירות זו את זו, תיארו כיצד התנהגותו של ברנד השתנתה במהלך התקיפות לכאורה "ממקסימה למפחידה ולמרושעת". לדבריה, החוויות שתיארו המשיכו לרדוף אותן במשך שנים.