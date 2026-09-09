הזמרת אודיה מקדישה שיר חדש להתמודדות עם אלימות נגד נשים. במיני-אלבום החדש שיצא היום (רביעי) מופיע השיר "דילן *3898" - המספר של פורום מיכל סלה לסיוע לנשים במצוקה.

אודיה ( צילום: טל עבודי )

הפורום הוא עמותה שהוקמה לפני שש שנים בעקבות הרצח של מיכל סלה ז"ל, במטרה למנוע את הרצח הבא. באתר הפורום נכתב כי הוא "פועל להצלת חיים ולמניעת אלימות כלפי נשים באמצעות חדשנות וטכנולוגיה". ב-19 באוקטובר ייערך מופע התרמה לפורום בהיכל התרבות בתל אביב, בהשתתפות אפרת גוש, נורית גלרון, ארקדי דוכין, יובל דיין ויוני רכטר.

אודיה ממשיכה בקו החשוב - אחרי שמארינה מקסימיליאן הוציאה את "מגיע לי טוב", גם הוא בשיתוף פורום מיכל סלה, להעלאת המודעות להתמודדות נשים עם אלימות.

כזכור, לפני ארבע שנים גם אנה זק הקדישה את מספר הטלפון של הלהיט "מי זאת" לעמותת "אותות", שמסייעת לנערות ונערים במצוקה.

"דילן *3898"

מילים ולחן: אודיה אזולאי, אבי אוחיון, מתן דרור עיבוד והפקה מוסיקלית: מתן דרור

דילן משקרת בעיניים יש לה סימנים על הפנים על הידיים מתה מפחד שהוא בבית איזה מסכנה

את מה שהוא אוהב היא מבשלת היא לא יודעת איפה הוא אבל היא לא שואלת וההוא עושה לה דווקא ככה כמו כלב איזה מסכנה

ורק רציתי להגיד את מה שלא אומרים בקול דילן ראתה הכול למה היא חוזרת הביתה

ולפעמים הוא מחבק אותה בלילה ולפעמים היא מחשבת איך עברו חצי חיים גם לעצמה היא משקרת בפנים ואני לא מאמינה לה

דילן לא חוזרת להורים שלה היא לא זוכרת איך נראים החברים שלה וזאת הפעם המאתיים ועשרים שלה שהיא בוכה את החיים שלה

אולי זה כי קנית לו נעליים גם אמא קנאית כולם עושים עלייך עין מי שלא קם חי על הברכיים איזה מסכנה

ורק רציתי להגיד את מה שלא אומרים בקול דילן ראתה הכול למה היא חוזרת הביתה

ולפעמים הוא מחבק אותה בלילה ולפעמים היא מחשבת איך עברו חצי חיים גם לעצמה היא משקרת בפנים ואני לא מאמינה לה

דילן יש בגדים לקפל ותסתמי את הפה וגם תכיני קפה ותעצמי ת'עיניים ואם נכנס בו שד הוא שם סטירה ובוגד בך תעזבי את הבית