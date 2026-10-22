השחקן האמריקני טום סקריט (Tom Skerritt) הלך לעולמו בגיל 93. על פי הודעת משפחתו, סקריט מת אתמול (רביעי) מסיבות טבעיות. במהלך קריירה שנמשכה יותר משישה עשורים הוא הופיע בעשרות סרטים וסדרות, וזכה בפרס אמי על תפקידו בדרמה הטלוויזיונית "סודות העיר" (Picket Fences).

גלריה טום סקריט ( צילום: AP Photo/Reed Saxon )

"לבנו נשבר בעקבות אובדנו", מסר משפחתו שלס ריט בהודעה לתקשורת. "בעוד העולם הכיר את טום בזכות קריירת המשחק יוצאת-הדופן שלו, אנחנו הכרנו אותו בזכות חוש ההומור שלו, סקרנותו, חוכמתו, נדיבותו והאהבה שהכניס לחיינו. היו לו אכפתיות עמוקה לדמיון, ליצירתיות, לסיפור סיפורים, לשירות למען הזולת, לוותיקים, לעולם הטבע ולסיוע לאחרים למצוא את קולם הייחודי ולחלוק אותו עם העולם".

סקריט נולד בדטרויט, מישיגן ב-1933, ושירת בחיל האוויר האמריקני לפני שפנה ללימודי משחק. את הופעת הבכורה הקולנועית שלו ערך ב-1962 בסרט המלחמה War Hunt, שבו הופיע לצד רוברט רדפורד, שגם הוא ערך בו את הופעת הבכורה שלו בקולנוע. פריצת הדרך שלו הגיעה ב-1970, כשגילם את דמותו של הרופא דיוק פורסט בקומדיית המלחמה הסאטירית "מ.א.ש" של רוברט אלטמן.

ב-1979 גילם את קפטן דאלאס, מפקד החללית נוסטרומו, בסרט האימה/מד"ב האיקוני "הנוסע השמיני". אף שדמותו אינה עומדת במרכז הסרט, שהיה לאבן דרך בז'אנר, סקריט הותיר חותם כחלק מצוות השחקנים שכלל בין היתר את סיגורני וויבר ואיאן הולם. שבע שנים לאחר מכן הופיע בתפקיד מפקד הטייסת מייק "וייפר" מטקאלף בסרט "אהבה בשחקים", לצד טום קרוז. בין סרטיו הבולטים הנוספים היו "מגנוליות מפלדה" (1989), "נהר זורם ביניהם" (1992) ו"קונטקט" (1997).

טום סקריט, מתוך "הנוסע השמיני" ( צילום: באדיבות yes )

ההצלחה לא הוגבלה למסך הגדול. בשנות ה-90 כיכב סקריט בסדרת הדרמה "סודות העיר" (Picket Fences), שבה גילם את השריף ג'ימי ברוק בעיירה אמריקנית קטנה. על התפקיד זכה ב-1993 בפרס אמי לשחקן הראשי הטוב ביותר בסדרת דרמה, ובשנה שלאחר מכן היה מועמד פעם נוספת. הוא גם קיבל שתי מועמדויות לפרס גלובוס הזהב על תפקידו בסדרה.

בשנים המאוחרות יותר של הקריירה המשיך להופיע בקולנוע ובטלוויזיה, בין היתר בסדרה "אחים ואחיות" ובסרט "ממזרח להרים" (East of the Mountains) מ-2021, שבו גילם מנתח לב בדימוס המתמודד עם מחלה סופנית. סרטו העלילתי האחרון היה דרמת הרודיאו Broke, שיצאה ב-2025.

לצד עבודתו כשחקן, סקריט הקדיש חלק מפעילותו לסיוע לוותיקי צבא המתמודדים עם פוסט-טראומה. ב-2012 הקים יחד עם יוצא צבא אמריקני את Red Badge Project, מיזם שנעזר בסיפור אישי ובסדנאות כתיבה כדי לסייע לוותיקים לעבד את חוויותיהם ולמצוא להן ביטוי.

טום סקריט ( צילום: Jordan Strauss/Invision/AP )