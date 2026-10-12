״בצער עמוק אנו משתפים בבשורה על מותו הטראגי של השחקן, הפילנתרופ והפעיל הנלהב למען זכויות אנשים עם מוגבלויות, RJ מיטה״, מסרו נציגיו. הם ביקשו לכבד את פרטיות המשפחה בשעה זו.
מיט, שחי עם שיתוק מוחין, הפך לפעיל למען מודעות לנושא ושילוב אנשים עם מוגבלויות. גם הדמות שגילם ב״שובר שורות״ התמודדה עם שיתוק מוחין. הסדרה, ששודרה בשנים 2008–2013, קיבלה 58 מועמדויות לפרסי האמי וזכתה ב-16 מהם, ובהם שני פרסים לסדרת הדרמה הטובה ביותר. ב-2014 היה מיט חלק מצוות השחקנים שזכה בפרס גילדת שחקני המסך לאנסמבל בסדרת דרמה.