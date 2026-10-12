״בצער עמוק אנו משתפים בבשורה על מותו הטראגי של השחקן, הפילנתרופ והפעיל הנלהב למען זכויות אנשים עם מוגבלויות, RJ מיטה״, מסרו נציגיו. הם ביקשו לכבד את פרטיות המשפחה בשעה זו.