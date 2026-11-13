בין השירים שיבוצעו: "אהבתה של תרזה די מון", "אבניבי", "בדרך חזרה", "שיר לערב חג", "אותך" ו"נולדתי לשלום". בין ההופעות ישולבו קטעי ארכיון מהפסטיבלים.

בין השירים שיבוצעו: "אהבתה של תרזה די מון", "אבניבי", "בדרך חזרה", "שיר לערב חג", "אותך" ו"נולדתי לשלום". בין ההופעות ישולבו קטעי ארכיון מהפסטיבלים.

בין השירים שיבוצעו: "אהבתה של תרזה די מון", "אבניבי", "בדרך חזרה", "שיר לערב חג", "אותך" ו"נולדתי לשלום". בין ההופעות ישולבו קטעי ארכיון מהפסטיבלים.

בערב יוענק אות הוקרה לחנוך חסון שערך והפיק את רוב הפסטיבלים, ויוענק אות הוקרה גם לאפי נצר, שהלחין את "בלדה לחובש", והוביל את השירה בציבור בזמן ספירת הקולות ברבים מהפסטיבלים.

בערב יוענק אות הוקרה לחנוך חסון שערך והפיק את רוב הפסטיבלים, ויוענק אות הוקרה גם לאפי נצר, שהלחין את "בלדה לחובש", והוביל את השירה בציבור בזמן ספירת הקולות ברבים מהפסטיבלים.

בערב יוענק אות הוקרה לחנוך חסון שערך והפיק את רוב הפסטיבלים, ויוענק אות הוקרה גם לאפי נצר, שהלחין את "בלדה לחובש", והוביל את השירה בציבור בזמן ספירת הקולות ברבים מהפסטיבלים.