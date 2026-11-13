פסטיבל הזמר והפזמון יחזור לבמה לערב אחד, במופע הצדעה שייערך ב-1 בדצמבר בהיכל התרבות בתל אביב. כרטיסים החל מ-229 שקלים.
את הערב ינחה יהורם גאון, שזכה במקום הראשון בפסטיבל 1969 עם "בלדה לחובש". אילנית תופיע כאורחת מיוחדת, ולצדם ישתתפו אבי טולדנו, אילנה אביטל, דפנה ארמוני, יזהר כהן, מירי אלוני, נתן סלור, סילבן ויאיר, להקת סקסטה, עירית דותן ושולי נתן.
בין השירים שיבוצעו: "אהבתה של תרזה די מון", "אבניבי", "בדרך חזרה", "שיר לערב חג", "אותך" ו"נולדתי לשלום". בין ההופעות ישולבו קטעי ארכיון מהפסטיבלים.
בערב יוענק אות הוקרה לחנוך חסון שערך והפיק את רוב הפסטיבלים, ויוענק אות הוקרה גם לאפי נצר, שהלחין את "בלדה לחובש", והוביל את השירה בציבור בזמן ספירת הקולות ברבים מהפסטיבלים.
דורות של יוצרים ומבצעים התחילו את דרכם על הבמה של פסטיבל הזמר, שנערך מ-1960 עד 1980 כחלק מחגיגות יום העצמאות. רבים מהשירים שהשתתפו בו הפכו לקלאסיקות, ובשנותיו האחרונות נבחר בו גם השיר שייצג את ישראל באירוויזיון.