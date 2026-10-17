הזמר בילי ג'ואל חשף כי מצבו הבריאותי עדיין אינו מאפשר לו לחזור להופיע, וכי בעקבות מחלתו נאסר עליו גם לנהוג.
ג'ואל, בן 77, סיפר בריאיון ל"הוליווד ריפורטר" על התמודדותו עם הידרוצפלוס בלחץ תקין (NPH), מצב רפואי המתאפיין בהצטברות נוזלים בחדרי המוח, שאובחן אצלו במאי 2025. "מצבי הבריאותי טוב", הבהיר, אך הודה כי עדיין אינו יודע מתי יוכל לשוב לבמה. "פעם קראו לזה 'מים במוח', וזה משפיע על שיווי המשקל, על הזיכרון, על הראייה ועל השמיעה. אבל אני בסדר. קוראים לזה הפרעה מוחית, אבל זה לא כל כך חמור. זה פשוט משהו שמשפיע בעיקר על שיווי המשקל".
באשר לאפשרות שישוב להופיע, ג'ואל סיפר כי עליו לעבור בדיקות נוספות. "כרגע אני לא יכול לנהוג. אסור לי לנהוג, ואני גם לא יכול להופיע, כי הנוירולוג אמר לי שבכל פעם שאני עולה להופיע, זה כאילו שאני חוטף זעזוע מוח", אמר. "הם צריכים לערוך לי בדיקות נוספות כדי לראות אם אוכל לחזור להופיע, וזה משהו שהייתי מאוד רוצה לעשות".
הזמר, שאחראי ללהיטי ענק כמו Piano Man ו-Uptown Girl, עבר ניתוח מוח לאחר שאובחן במחלה בשנה שעברה. בתוכנית הרדיו הנושאת את שמו בתחנת SiriusXM, The Billy Joel Channel, הרחיב לאחרונה על תהליך ההחלמה וסיפר כי לדבריו, הרופאים הסבירו לו שהופעות רוק בעוצמה גבוהה גרמו לפגיעה בעצבים במוחו.
ג'ואל נזכר כיצד אנשי הצוות הרפואי הסבירו לו על הניתוח: "הם אמרו לי, 'טוב, אנחנו קודחים חור בגולגולת שלך ומחדירים שאנט לתוך המוח'. לא רציתי לעשות את זה, אבל אז קראתי על הנושא והבנתי שזה יכול לשפר את שיווי המשקל ואת הזיכרון שלי", סיפר. "אני לא רוצה לאבד את הראש. קשה לדעת מה נובע מהגיל ומה נובע מהמחלה, אז הסכמתי להשתלת השאנט ועברתי את הניתוח. הם השתילו לי שאנט במוח, וזה באמת שיפר את המצב".
"הזיכרון שלי השתפר, גם שיווי המשקל השתפר קצת והיכולת שלי לתפקד השתפרה. הבנתי, וגם הרופאים אמרו לי את זה, שבגלל העבודה שלי, שהיא לנגן מוזיקת רוקנרול בעוצמה גבוהה מאוד, בכל פעם שהופעתי זה גרם לי למשהו שדומה לזעזוע מוח".