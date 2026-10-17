ג'ואל, בן 77, סיפר בריאיון ל"הוליווד ריפורטר" על התמודדותו עם הידרוצפלוס בלחץ תקין (NPH), מצב רפואי המתאפיין בהצטברות נוזלים בחדרי המוח, שאובחן אצלו במאי 2025. "מצבי הבריאותי טוב", הבהיר, אך הודה כי עדיין אינו יודע מתי יוכל לשוב לבמה. "פעם קראו לזה 'מים במוח', וזה משפיע על שיווי המשקל, על הזיכרון, על הראייה ועל השמיעה. אבל אני בסדר. קוראים לזה הפרעה מוחית, אבל זה לא כל כך חמור. זה פשוט משהו שמשפיע בעיקר על שיווי המשקל".

ג'ואל, בן 77, סיפר בריאיון ל"הוליווד ריפורטר" על התמודדותו עם הידרוצפלוס בלחץ תקין (NPH), מצב רפואי המתאפיין בהצטברות נוזלים בחדרי המוח, שאובחן אצלו במאי 2025. "מצבי הבריאותי טוב", הבהיר, אך הודה כי עדיין אינו יודע מתי יוכל לשוב לבמה. "פעם קראו לזה 'מים במוח', וזה משפיע על שיווי המשקל, על הזיכרון, על הראייה ועל השמיעה. אבל אני בסדר. קוראים לזה הפרעה מוחית, אבל זה לא כל כך חמור. זה פשוט משהו שמשפיע בעיקר על שיווי המשקל".

ג'ואל, בן 77, סיפר בריאיון ל"הוליווד ריפורטר" על התמודדותו עם הידרוצפלוס בלחץ תקין (NPH), מצב רפואי המתאפיין בהצטברות נוזלים בחדרי המוח, שאובחן אצלו במאי 2025. "מצבי הבריאותי טוב", הבהיר, אך הודה כי עדיין אינו יודע מתי יוכל לשוב לבמה. "פעם קראו לזה 'מים במוח', וזה משפיע על שיווי המשקל, על הזיכרון, על הראייה ועל השמיעה. אבל אני בסדר. קוראים לזה הפרעה מוחית, אבל זה לא כל כך חמור. זה פשוט משהו שמשפיע בעיקר על שיווי המשקל".

באשר לאפשרות שישוב להופיע, ג'ואל סיפר כי עליו לעבור בדיקות נוספות. "כרגע אני לא יכול לנהוג. אסור לי לנהוג, ואני גם לא יכול להופיע, כי הנוירולוג אמר לי שבכל פעם שאני עולה להופיע, זה כאילו שאני חוטף זעזוע מוח", אמר. "הם צריכים לערוך לי בדיקות נוספות כדי לראות אם אוכל לחזור להופיע, וזה משהו שהייתי מאוד רוצה לעשות".

באשר לאפשרות שישוב להופיע, ג'ואל סיפר כי עליו לעבור בדיקות נוספות. "כרגע אני לא יכול לנהוג. אסור לי לנהוג, ואני גם לא יכול להופיע, כי הנוירולוג אמר לי שבכל פעם שאני עולה להופיע, זה כאילו שאני חוטף זעזוע מוח", אמר. "הם צריכים לערוך לי בדיקות נוספות כדי לראות אם אוכל לחזור להופיע, וזה משהו שהייתי מאוד רוצה לעשות".

באשר לאפשרות שישוב להופיע, ג'ואל סיפר כי עליו לעבור בדיקות נוספות. "כרגע אני לא יכול לנהוג. אסור לי לנהוג, ואני גם לא יכול להופיע, כי הנוירולוג אמר לי שבכל פעם שאני עולה להופיע, זה כאילו שאני חוטף זעזוע מוח", אמר. "הם צריכים לערוך לי בדיקות נוספות כדי לראות אם אוכל לחזור להופיע, וזה משהו שהייתי מאוד רוצה לעשות".