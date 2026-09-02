פוליקר אובחן לפני יותר משנה עם פיברוזיס ריאתי - תהליך של הצטלקות בריאות המקשה עליו לנשום וללכת. "כשאני יושב רגוע ושקט, אני לא מרגיש את זה", סיפר לאחרונה ל"חדשות סוף השבוע", "אבל כשאני הולך עשרה צעדים, אני מתחיל להרגיש את הקושי".