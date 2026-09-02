על הבמה - עם חמצן: יהודה פוליקר עלה הערב (רביעי) להופעתו בהיכל התרבות כשהוא מחובר למחולל חמצן.
פוליקר אובחן לפני יותר משנה עם פיברוזיס ריאתי - תהליך של הצטלקות בריאות המקשה עליו לנשום וללכת. "כשאני יושב רגוע ושקט, אני לא מרגיש את זה", סיפר לאחרונה ל"חדשות סוף השבוע", "אבל כשאני הולך עשרה צעדים, אני מתחיל להרגיש את הקושי".
פוליקר סיפר שהוא ישן בלילה עם חמצן ונוטל תרופות שנועדו לעכב את התקדמות המחלה. למרות קשיי הנשימה הוא ממשיך להופיע, ואמר כי כאשר הוא עולה לבמה הוא מצליח לשכוח מהכול.
מטעמו של פוליקר נמסר כי ״מאז חשיפת המחלה הרגיש שאין לו מה להסתיר מהקהל וזה חלק ממנו. כמו המגבר של הגיטרה שלו. הוא מנצח כל הופעה מחדש ולא מוותר לעצמו. חשוב לו להעלות את המודעות של פיברוזיס ריאתי ולעזור לחולים אחרים״.