עוד טרם הבחירות חידדו בצה"ל את הפקודות, שאוסרות על צילום שכזה. אף על פי כן, התמונה שפורסמה על מדי צה"ל לא הותירה מקום לספק - ובעקבותיה החיילת נשפטה ונענשה. עוד הוסיפו בצה"ל כי "צה”ל הוא צבא ממלכתי וא-פוליטי".

עוד טרם הבחירות חידדו בצה"ל את הפקודות, שאוסרות על צילום שכזה. אף על פי כן, התמונה שפורסמה על מדי צה"ל לא הותירה מקום לספק - ובעקבותיה החיילת נשפטה ונענשה. עוד הוסיפו בצה"ל כי "צה”ל הוא צבא ממלכתי וא-פוליטי".

עוד טרם הבחירות חידדו בצה"ל את הפקודות, שאוסרות על צילום שכזה. אף על פי כן, התמונה שפורסמה על מדי צה"ל לא הותירה מקום לספק - ובעקבותיה החיילת נשפטה ונענשה. עוד הוסיפו בצה"ל כי "צה”ל הוא צבא ממלכתי וא-פוליטי".