היום (שני) נשפטה הזמרת מאיה דדון, המשרתת כזמרת בלהקה צבאית, ונענשה משמעתית לאחר שבשבוע שעבר פרסמה סלפי מאחורי הפרגוד בו חשפה את הצבעתה למפלגת הליכוד.
עוד טרם הבחירות חידדו בצה"ל את הפקודות, שאוסרות על צילום שכזה. אף על פי כן, התמונה שפורסמה על מדי צה"ל לא הותירה מקום לספק - ובעקבותיה החיילת נשפטה ונענשה. עוד הוסיפו בצה"ל כי "צה”ל הוא צבא ממלכתי וא-פוליטי".
לצד הדרישה בצה"ל להימנע מהבעת עמדה פוליטית, מוויכוחים או כל ניסיון להשפיע על המשרתים בסביבתם - האיסור על צילום מאחורי פרגוד הקלפיות חל גם על אזרחים והענישה ידועה לכל. בהמשך להחלטה להעמיד את החיילת לדין - ynet פנו לצה"ל בשאלה כמה חיילים נוספים הפרו את הפקודות במסגרת הבחירות, כמה מהם נענשו ופילוח העבירות. אלא שאז נודע כי ההחלטה האם וכיצד להעניש חייל/ת שהפרו פקודות במערכת הבחירות נתונה לשיקול מפקדו. משכך, אין אכיפה אמיתית של הפקודות ובפועל כל מפקד רשאי בגזרתו לבחור האם לאכוף אותן או לא ובאיזה אופן.
תגובת דובר צה"ל המלאה: החיילת הנ״ל נשפטה על-פי הפקודות וקיבלה דין משמעתי בהתאם. צה"ל הוא צבא ממלכתי וא-פוליטי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בצה"ל, במדיו או בסמליו לצרכים פוליטיים, לרבות ברשתות החברתיות ולהכנסת תכנים פוליטיים למסגרות השירות בו.