אחד מחלוצי המוזיקה האלקטרונית ואבות הטכנו, המפיק והדי.ג'יי האמריקני חואן אטקינס, הלך לעולמו בגיל 64.

חואן אטקינס ( צילום מסך, יוטיוב )

אטקינס נמצא ללא הכרה בחדר המלון שלו במקסיקו סיטי, לפני הופעה שתוכננה לו במועדון בליל שבת. הוא פונה לבית חולים, שם נקבע מותו. נסיבות המוות המדויקות וסיבתו טרם נמסרו.

אטקינס נולד בדטרויט ב-1962, ובהמשך עבר עם משפחתו לבלוויל שבמישיגן. שם הכיר את דריק מיי וקווין סונדרסון, שני חבריו ללימודים שלימים הפכו לצלעות הנוספות של "שלישיית בלוויל" (Belleville Three). השלושה נחשבים לדמויות המרכזיות שעמדו מאחורי התפתחותו של הטכנו בדטרויט בראשית שנות ה-80, ולמי שסייעו להפוך את העיר למוקד בינלאומי של מוזיקה אלקטרונית.

ב-1980 הקים אטקינס עם המוזיקאי ריצ'רד דייוויס את הצמד Cybotron, ששילב השפעות של מוזיקת פאנק, בין היתר של ההרכב פרלמנט, עם הצליל האלקטרוני העתידני של ההרכב הגרמני קראפטוורק. בין הקטעים הבולטים שהקליטו היו Alleys of Your Mind מ-1981 ו-Clear מ-1983, שהפך לאחד הקטעים המזוהים ביותר עם ראשית הטכנו של דטרויט.

לאחר פירוק הצמד ב-1985 המשיך אטקינס ליצור תחת שם הבמה "מודל 500". באותה שנה הוציא את No UFO's, שנחשב לאחד הקטעים המכוננים של הטכנו מדטרויט, והקים את חברת התקליטים מטרופלקס (Metroplex), שהפכה עם השנים לבמה חשובה עבורו ועבור יוצרים נוספים מסצנת המוזיקה האלקטרונית בעיר. בהמשך הקליט גם תחת השם Infiniti, ושיתף פעולה עם המפיק הגרמני מוריץ פון אוסוולד במסגרת הצמד בורדרלנד.

לאטקינס היה גם תפקיד משמעותי בהשתרשות שמו של הז'אנר. הקטע שלו Techno Music נכלל באוסף הבריטי מ-1988 Techno! The New Dance Sound of Detroit, שסייע להציג את הצליל החדש לקהל האירופי ולבסס את השימוש במונח טכנו כשמו של הסגנון המוזיקלי. השילוב בין מקצבים מכניים, סינתיסייזרים ואווירה עתידנית הפך לאחד מסימני ההיכר של הז'אנר, שהמשיך להתפתח ולהשפיע על סצנות מוזיקליות ברחבי העולם.

השפעתו של אטקינס חרגה הרבה מעבר לעולם הטכנו. הקטע Clear, למשל, נדגם על ידי הראפרית מיסי אליוט בשיר Lose Control מ-2005, שהגיע למקום השלישי במצעד הבילבורד האמריקני. אטקינס עצמו המשיך להופיע וליצור לאורך הקריירה, וב-2023 אף החזיר לפעילות את Cybotron והוציא מוזיקה חדשה תחת שם ההרכב.