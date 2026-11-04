ברשתות החברתיות הבחינו כי במהלך הביצוע של סטטיק בגמר של תוכנית הריאליטי המוזיקלית, חלק מהקהל נראה רובוטי - והועלו טענות שמדובר בקהל מלאכותי.

ברשתות החברתיות הבחינו כי במהלך הביצוע של סטטיק בגמר של תוכנית הריאליטי המוזיקלית, חלק מהקהל נראה רובוטי - והועלו טענות שמדובר בקהל מלאכותי.

ברשתות החברתיות הבחינו כי במהלך הביצוע של סטטיק בגמר של תוכנית הריאליטי המוזיקלית, חלק מהקהל נראה רובוטי - והועלו טענות שמדובר בקהל מלאכותי.

בערוץ 13 הודו כי אכן הושתל קהל מלאכותי באולפן במהלך הביצוע של סטטיק, והסבירו כי הביצוע צולם באולפן ריק ולכן הוחלט להוסיף קהל בבינה מלאכותית "כדי שלא ייראה מוזר", כך לפי גורמים.

בערוץ 13 הודו כי אכן הושתל קהל מלאכותי באולפן במהלך הביצוע של סטטיק, והסבירו כי הביצוע צולם באולפן ריק ולכן הוחלט להוסיף קהל בבינה מלאכותית "כדי שלא ייראה מוזר", כך לפי גורמים.

בערוץ 13 הודו כי אכן הושתל קהל מלאכותי באולפן במהלך הביצוע של סטטיק, והסבירו כי הביצוע צולם באולפן ריק ולכן הוחלט להוסיף קהל בבינה מלאכותית "כדי שלא ייראה מוזר", כך לפי גורמים.