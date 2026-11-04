הרשת סערה - וערוץ 13 הודה שהושתל קהל מלאכותי שנוצר ב-AI בגמר "דה וויס אולסטארס".
ברשתות החברתיות הבחינו כי במהלך הביצוע של סטטיק בגמר של תוכנית הריאליטי המוזיקלית, חלק מהקהל נראה רובוטי - והועלו טענות שמדובר בקהל מלאכותי.
בערוץ 13 הודו כי אכן הושתל קהל מלאכותי באולפן במהלך הביצוע של סטטיק, והסבירו כי הביצוע צולם באולפן ריק ולכן הוחלט להוסיף קהל בבינה מלאכותית "כדי שלא ייראה מוזר", כך לפי גורמים.
יש לציין כי תעתועי שימוש בקהל וחיתוכי עריכה הם לא דבר נדיר בטלוויזיה, אולם לפחות עד כה - לא נרשם מקרה עם הודאה רשמית שבו קהל מושתל בתוכנית באמצעות AI.
מי שזכה בגמר אמש היה דניאל ברזילאי, חבר הנבחרת של עדן בן זקן, שגבר על הפייניליסטים ייהלי עמוס אקוניס מהנבחרת של סטטיק, הראפרית שורטי מהנבחרת של נועה קירל והזמר לואי עלי מהנבחרת של עידן רייכל. עוד בין הזמרים שהשתתפו העונה היו ישראל בר-און, ג'קו אייזנברג, עידו מוסרי, כוכבת הילדים מיכל מוכתר ועוד.