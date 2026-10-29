רוב האנשים בעשור העשירי של חייהם כבר מזמן פרשו לחיים של נוחות ופנסיה, אבל אנגלברט המפרדינק שציין השנה 90, הוא לא אחד מהם. הזמר הבריטי בדיוק סיים סיבוב הופעות בקנדה, ומיד אחריו מחכה לו עוד סדרת הופעות בחוף המזרחי של ארה"ב. בינואר הוא חוזר לישראל. "זה כיף לי", הוא אומר בשיחה עם ynet. "אני אוהב את מה שאני עושה, ואני לא רוצה להפסיק". צפו בריאיון המלא:

ריאיון עם אנגלברט המפרדינק ( צילום: ירון ברנר )

המפרדינק יופיע בהיכל התרבות בתל אביב בתאריכים 25 ו-26 בינואר, ומכירת הכרטיסים נמשכת. מי שחשב שמדובר בסיבוב פרידה – בהתאם לאופן שבו משווקים את ההופעות בישראל, תחת השם The Last Waltz - Farewell Tour, יכול להירגע. "זה בכלל לא סיבוב פרידה, אלא סיבוב חגיגה", מתקן המפרדינק. ומה בדיוק חוגגים? "את העובדה שאני עדיין כאן, עדיין פעיל ועדיין מופיע".

ואם יש משהו שהמפרדינק מסרב לוותר עליו, זה התואר שהדביקו לו כבר בתחילת הדרך. "מייקל ג'קסון היה מלך הפופ, אלביס פרסלי היה מלך הרוקנ'רול, ואני שמח להיות מלך הרומנטיקה", הוא אומר, ומבטיח שגם בעולם של רשתות חברתיות הרומנטיקה עוד לא מתה. "אני מקווה שהיא תמשיך לחיות כל עוד אני חי".

(אנגלברט המפרדינק ( צילום: באדיבות אלון יוריק הפקות )

מה גרם לך להחליט להגיע ולהופיע כאן בישראל? "כבר ביקרתי בישראל פעמים רבות, והקהל תמיד קיבל אותי בחום, באהבה ובכבוד. אלה בדיוק הקהלים שאני אוהב להופיע בפניהם. אני פשוט אוהב לבוא לישראל".

אתה לא חושש משינוי אפשרי במצב הביטחוני? "התפקיד שלי הוא לבדר אנשים, להעניק להם בידור שיש בו אהבה ורומנטיקה. זה כל מה שחשוב לי".