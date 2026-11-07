ריצ'רד לויד, הגיטריסט והמוזיקאי האמריקני שהיה ממייסדי להקת הרוק טלוויז'ן (Television), הלך לעולמו היום (שבת) בגיל 75. לפי הודעת משפחתו שפורסמה ב"רולינג סטון", לויד מת בשעות הבוקר בביתו שבצ'טנוגה, טנסי, לאחר מאבק במחלת סרטן דרכי המרה. אשתו, שילה, וכלבו ווילי מייז היו לצדו ברגעיו האחרונים.
לויד נולד בפיטסבורג וגדל בניו יורק. את דרכו המוזיקלית החל דווקא כמתופף, אך כנער עבר לנגן בגיטרה. ב-1973 הצטרף לטום ורליין, ריצ'רד הל, בילי פיקה ופרד סמית' במסגרת ההרכב שהפך לטלוויז'ן, אחת הלהקות הבולטות והמשפיעות בסצנת הפאנק המוקדמת של ניו יורק, שהתפתחה סביב מועדון CBGB המיתולוגי.
הלהקה נודעה בגישתה המוזיקלית השונה מזו של רבות מלהקות הפאנק בנות התקופה: במקום להסתפק בגיטרות רועשות ובאקורדים פשוטים, ורליין ולויד יצרו דיאלוג גיטרות מורכב ששילב מלודיות מפותלות, השפעות ג'אז ורוק אמנותי. השילוב הזה בא לידי ביטוי במיוחד באלבום הבכורה של ההרכב, Marquee Moon, שיצא ב-1977 ונחשב מאז לאחת מאבני הדרך החשובות בהתפתחות הפוסט-פאנק והאינדי רוק.
טלוויז'ן הוציאה אלבום נוסף, Adventure, ב-1978, אך התפרקה זמן קצר לאחר מכן. חבריה המשיכו בקריירות נפרדות, והלהקה התאחדה ב-1992 והוציאה אלבום שלישי שנשא את שמה. לויד השתתף גם בגלגול המחודש של ההרכב בשנות ה-2000, אך עזב ב-2007, לקראת סיבוב הופעות לציון 30 שנה ל-Marquee Moon.
במקביל לעבודתו בטלוויז'ן, פיתח לויד קריירת סולו שנמשכה עשרות שנים. אלבום הסולו הראשון שלו, Alchemy, יצא ב-1979. אלבומו האחרון, The Countdown, ראה אור ב-2018.
באוגוסט האחרון נחשף כי לויד אובחן במרץ עם סרטן דרכי המרה. חברו והמוזיקאי שון סימור סיפר אז כי המחלה גרמה להופעת גידולים בכבד, וכי אחד מהם נמצא בסמוך לכלי דם מרכזי, באופן שמנע מהרופאים להסירו בניתוח. לפי הדיווחים, מצבו הרפואי כלל גם אשפוזים חוזרים בטיפול נמרץ וסיבוכים נוספים, ובהם אלח דם. בעקבות מחלתו נאלץ להפסיק להופיע, ומעריציו וחבריו למקצוע פתחו עבורו קמפיין גיוס כספים לסיוע בהוצאות הרפואיות.