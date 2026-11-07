לויד נולד בפיטסבורג וגדל בניו יורק. את דרכו המוזיקלית החל דווקא כמתופף, אך כנער עבר לנגן בגיטרה. ב-1973 הצטרף לטום ורליין, ריצ'רד הל, בילי פיקה ופרד סמית' במסגרת ההרכב שהפך לטלוויז'ן, אחת הלהקות הבולטות והמשפיעות בסצנת הפאנק המוקדמת של ניו יורק, שהתפתחה סביב מועדון CBGB המיתולוגי.

לויד נולד בפיטסבורג וגדל בניו יורק. את דרכו המוזיקלית החל דווקא כמתופף, אך כנער עבר לנגן בגיטרה. ב-1973 הצטרף לטום ורליין, ריצ'רד הל, בילי פיקה ופרד סמית' במסגרת ההרכב שהפך לטלוויז'ן, אחת הלהקות הבולטות והמשפיעות בסצנת הפאנק המוקדמת של ניו יורק, שהתפתחה סביב מועדון CBGB המיתולוגי.

לויד נולד בפיטסבורג וגדל בניו יורק. את דרכו המוזיקלית החל דווקא כמתופף, אך כנער עבר לנגן בגיטרה. ב-1973 הצטרף לטום ורליין, ריצ'רד הל, בילי פיקה ופרד סמית' במסגרת ההרכב שהפך לטלוויז'ן, אחת הלהקות הבולטות והמשפיעות בסצנת הפאנק המוקדמת של ניו יורק, שהתפתחה סביב מועדון CBGB המיתולוגי.

הלהקה נודעה בגישתה המוזיקלית השונה מזו של רבות מלהקות הפאנק בנות התקופה: במקום להסתפק בגיטרות רועשות ובאקורדים פשוטים, ורליין ולויד יצרו דיאלוג גיטרות מורכב ששילב מלודיות מפותלות, השפעות ג'אז ורוק אמנותי. השילוב הזה בא לידי ביטוי במיוחד באלבום הבכורה של ההרכב, Marquee Moon, שיצא ב-1977 ונחשב מאז לאחת מאבני הדרך החשובות בהתפתחות הפוסט-פאנק והאינדי רוק.

הלהקה נודעה בגישתה המוזיקלית השונה מזו של רבות מלהקות הפאנק בנות התקופה: במקום להסתפק בגיטרות רועשות ובאקורדים פשוטים, ורליין ולויד יצרו דיאלוג גיטרות מורכב ששילב מלודיות מפותלות, השפעות ג'אז ורוק אמנותי. השילוב הזה בא לידי ביטוי במיוחד באלבום הבכורה של ההרכב, Marquee Moon, שיצא ב-1977 ונחשב מאז לאחת מאבני הדרך החשובות בהתפתחות הפוסט-פאנק והאינדי רוק.

הלהקה נודעה בגישתה המוזיקלית השונה מזו של רבות מלהקות הפאנק בנות התקופה: במקום להסתפק בגיטרות רועשות ובאקורדים פשוטים, ורליין ולויד יצרו דיאלוג גיטרות מורכב ששילב מלודיות מפותלות, השפעות ג'אז ורוק אמנותי. השילוב הזה בא לידי ביטוי במיוחד באלבום הבכורה של ההרכב, Marquee Moon, שיצא ב-1977 ונחשב מאז לאחת מאבני הדרך החשובות בהתפתחות הפוסט-פאנק והאינדי רוק.

טלוויז'ן הוציאה אלבום נוסף, Adventure, ב-1978, אך התפרקה זמן קצר לאחר מכן. חבריה המשיכו בקריירות נפרדות, והלהקה התאחדה ב-1992 והוציאה אלבום שלישי שנשא את שמה. לויד השתתף גם בגלגול המחודש של ההרכב בשנות ה-2000, אך עזב ב-2007, לקראת סיבוב הופעות לציון 30 שנה ל-Marquee Moon.

טלוויז'ן הוציאה אלבום נוסף, Adventure, ב-1978, אך התפרקה זמן קצר לאחר מכן. חבריה המשיכו בקריירות נפרדות, והלהקה התאחדה ב-1992 והוציאה אלבום שלישי שנשא את שמה. לויד השתתף גם בגלגול המחודש של ההרכב בשנות ה-2000, אך עזב ב-2007, לקראת סיבוב הופעות לציון 30 שנה ל-Marquee Moon.

טלוויז'ן הוציאה אלבום נוסף, Adventure, ב-1978, אך התפרקה זמן קצר לאחר מכן. חבריה המשיכו בקריירות נפרדות, והלהקה התאחדה ב-1992 והוציאה אלבום שלישי שנשא את שמה. לויד השתתף גם בגלגול המחודש של ההרכב בשנות ה-2000, אך עזב ב-2007, לקראת סיבוב הופעות לציון 30 שנה ל-Marquee Moon.