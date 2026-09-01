גל גדות התייחסה לסערה סביב השימוש בבינה מלאכותית בסרטה החדש Bitcoin, והסבירה כי אף שהיא חוששת מהטכנולוגיה, היא מאמינה שלא ניתן עוד להתעלם ממנה. בריאיון לפודקאסט Happy Sad Confused, שאליו הגיעה כדי לקדם את סרט האקשן שלה באמזון פריים, "במרוץ נגד הזמן" (The Runner), סיפרה השחקנית כי עורכי דינה הקדישו שישה חודשים לניסוח חוזה שיבטיח שה-AI לא ישנה את הופעתה בסרט.

גלריה גל גדות ( צילום: Jesse Grant/Getty Images )

"זה היה החוזה הארוך ביותר שאי פעם עבדתי עליו", אמרה גדות. "במשך שישה חודשים עורכי הדין שלי עברו על כל תרחיש שיכולנו לחשוב עליו בכל הנוגע לרכיב ה-AI. לא רציתי שיהיה לבינה המלאכותית שום קשר להופעה שלי. היינו צריכים להגן על כך, במידה כזו ש-SAG (איגוד השחקנים) התקשרו לעורכי הדין שלי וביקשו עצות כדי לעדכן את החוזה של SAG ולהגן על שחקנים אחרים. בכל הנוגע לביצועים, זו כולי אני".

Bitcoin, שביים דאג לימן, עורר מחלוקת בשל השימוש בבינה מלאכותית ליצירת התפאורה והתאורה שלו. לצד גדות משתתפים בו קייסי אפלק, פיט דייווידסון ואיילה פישר. השחקנים צולמו בחלל בסיסי וריק לחלוטין, ומפיק הסרט, ראיין קוואנו, טען כי ההפקה, שתקציבה 70 מיליון דולר, חסכה יותר מ-200 מיליון דולר באמצעות שימוש ב-AI להשלמת העיצוב האמנותי והתאורה.

"אני מפחדת מ-AI, אבל האם בגלל שאני מפחדת אפנה את מבטי הצדה? לא", המשיכה גדות. "אני מפחדת, אבל אני משחקת איתו, לומדת אותו ומנסה לחנך את עצמי. הרכבת כבר יצאה מהתחנה. או שתעבדו איתו, או שתצאו מהמשחק לחלוטין. אני מנסה להפיק מזה את המיטב ולהגן על מה שאני יכולה להגן עליו. רכיב ה-AI בסרט הזה משמש לתפאורה ולתאורה. היה לנו צוות גדול, ואנשים רבים עבדו על הסרט הזה".

גל גדות מקבלת כוכב בשדרה ההוליוודית ( צילום: GettyimaegsIL )

מכיוון שלימן צילם את השחקנים במה שהיה למעשה מחסן כמעט ריק, גדות השוותה את החוויה לעבודה בתיאטרון, משום שעל הסט היו למעשה רק השחקנים. "זה הרגיש כמו צורת אמנות טהורה של יצירת סרט", הסבירה. "לא ראיתי אפילו שוט אחד. כשחקנית, אני מחכה כל כך הרבה. יש את המשפט האגדי: 'כשחקן, משלמים לך כדי לחכות'. כאן צילמנו ללא הפסקה, מפני שלא היינו צריכים לחכות לתאורה. צילמנו עוד ועוד ועוד במשך עשר שעות. זה היה מדהים... כשחקנים, אתם תמיד חמים. אתם לא מתקררים. נראה. זה מטורף".

במהלך הריאיון התייחסה גדות גם לעתידה כוונדר וומן, והעריכה כי ככל הנראה לא תשוב לתפקיד גם אם תיווצר הזדמנות להפיק סרט שלישי בסדרה. "בכל הנוגע לעשיית סרט נוסף של וונדר וומן, אני לא בטוחה שהייתי עושה זאת בשלב הזה בחיי, עם ארבעה ילדים, בתי ספר שונים וכל זה", אמרה. "להתנתק מכולם למשך תקופה ארוכה כל כך - זה כבר לא מתאים לחיים שלי בנקודת הזמן הזאת".

מתוך "וונדר וומן 1984" ( צילום מסך )

גדות גילמה את וונדר וומן ביקום הקולנועי של די-סי בהובלת זאק סניידר. היא הופיעה לראשונה בתפקיד בסרט "באטמן נגד סופרמן: שחר הצדק" מ-2016, ולאחר מכן הובילה את "וונדר וומן" מ-2017. הסרט העצמאי, שביימה פטי ג'נקינס, הפך לשובר קופות והכניס 824 מיליון דולר ברחבי העולם. באותה שנה הופיעה גדות גם ב"ליגת הצדק", וב-2020 שבה לעבוד עם ג'נקינס בסרט "וונדר וומן 1984".

ג'נקינס פיתחה רעיון ל"וונדר וומן 3", אולם כניסתם של ג'יימס גאן ופיטר ספרן לתפקיד מנהלי אולפני די-סי הביאה למעשה לסיום תקופתו של סניידר. גדות טענה ב-2023 כי סרט שלישי של "וונדר וומן" יפותח במסגרת היקום המחודש של האולפנים, אך מקורות מסרו אז ל"וראייטי" כי גאן וספרן אינם מתכוונים להתקדם עם סרט המשך נוסף בכיכובה. לדברי גדות, ההחלטה לוותר עליה לא הפתיעה אותה בסופו של דבר.