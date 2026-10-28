עימות סוער פרץ אמש (שלישי) מאחורי הקלעים בחדשות 13 בין לוסי אהריש לאייל ברקוביץ', בעקבות דברים שנאמרו במהלך משדר הבחירות. העימות החריף עד שהביא להתערבותו של אסף רפפורט, מבעלי רשת 13.

גלריה אייל ברקוביץ' ולוסי אהריש ( צילום: משה נחומוביץ', טל שחר )

האירוע החל זמן קצר לאחר פרסום תוצאות המדגם, כאשר הכתבת המדינית מוריה אסרף דיווחה ממטה הליכוד, התייחסה ל"90 מנדטים ציוניים" וקראה לאחדות ציונית. דבריה עוררו את זעמה של אהריש, שהגיבה להם בשידור.

ברקוביץ', שנכח באולפן, הגיב לדבריה של אהריש, ובהפסקת הפרסומות גלש העימות בין השניים לטונים גבוהים. לדברי גורמים שנכחו במקום, אהריש כינתה את אסרף וברקוביץ' "גזענים" בעקבות דבריהם על ממשלה ציונית, וברקוביץ' זעם. על פי עדי ראייה, הוא אמר לה: "תירגעי, את לא בכפר פה".

בשלב זה אהריש, שהייתה נסערת במיוחד, יצאה מהאולפן. אסף רפפורט, מבעלי הערוץ, שנכח באותה עת באולפני רשת 13 בנווה אילן, הגיע לבדוק את המתרחש. לדברי גורמים המעורים בפרטים, אהריש פרצה בבכי ואמרה לו: "תראה איך מתייחסים אליי בבית שלי".

אסף רפפורט ( צילום: אוראל כהן )

לפי אותם גורמים, רפפורט חיבק את אהריש ואמר לה כי הדברים שנאמרו אינם מקובלים עליו, וכי אם היא מרגישה שאינה יכולה לשוב לאולפן, זה בסדר מבחינתו. למקום הגיע גם מנכ"ל הערוץ, עידן אלרום, שאמר לאהריש כי ידרוש מברקוביץ' להתנצל בפניה.