אמנית האוונגרד היפנית יאיוי קוסמה הלכה לעולמה בגיל 97, כך נמסר היום (חמישי) בהודעה מטעם צוות הסטודיו שלה. לפי ההודעה, קוסמה אושפזה לאחרונה בבית חולים בטוקיו ומתה ב-14 באוגוסט, אולם סיבת מותה לא נמסרה. לפי ההודעה שפרסמו המוזיאון והקרן הנושאים את שמה, קוסמה המשיכה לצייר עד ימיה האחרונים ו"מעולם לא הניחה את המכחול".

גלריה יאיוי קוסמה ( צילום: AP )

קוסאמה, שנולדה בשנת 1929 עלתה לתודעה בשנות העשרים לחייה כיוצרת אוונגרד יוצאת דופן בקהילת האמנות ביפן. היא החלה לצייר בילדותה ושאבה השראה מהזיות של אורות מהבהבים, נקודות ופרחים שליוו אותה מגיל צעיר. את החזיונות האלה תרגמה לשפה אמנותית ייחודית שהתבססה על דפוסים חזרתיים, רשתות ונקודות, ובהמשך גם על הדלעות וחדרי האינסוף שהפכו לסימני ההיכר שלה.

בסוף שנות ה-50, כשהיא בת 27, עזבה את יפן ועברה לארצות הברית, לאחר שחשה כי החברה השמרנית במולדתה מגבילה אותה. בניו יורק הפכה לדמות בולטת בסצנת האוונגרד, יצרה ציורים, פסלים ומיצגים נועזים, השתתפה בפעילות נגד מלחמת וייטנאם והשפיעה על אמנים ובהם אנדי וורהול. לצד האמנות הפלסטית עסקה גם בכתיבת ספרות ושירה.

יאיוי קוסמה ( צילום: AP )

לאחר ששבה ליפן בשנות ה-70, קוסמה אשפזה את עצמה מרצונה בבית חולים פסיכיאטרי בטוקיו, שבו התגוררה במשך קרוב לחמישה עשורים. מדי בוקר יצאה לסטודיו הסמוך והמשיכה ליצור. "אני עדיין רואה הזיות, גם עכשיו", סיפרה ב-2017. "נקודות מתעופפות בכל מקום - על השמלה שלי, על הרצפה, על הדברים שאני נושאת, ברחבי הבית ועל התקרה. ואני מציירת אותן".

אף שכבר בשנות ה-60 נחשבה לאמנית פורצת דרך, קוסמה הפכה לתופעה עולמית בעיקר בשלב מאוחר בחייה. הצבעוניות הפסיכדלית, חדרי האינסוף ודמותה הציבורית המזוהה, עם הפאה האדומה ובגדי הנקודות, הפכו אותה לאייקון תרבות ולכוכבת של עידן האינסטגרם. היא נחשבה לאמנית החיה המתויגת ביותר ברשת החברתית, ועבודותיה הוצגו במוזיאונים החשובים בעולם

התערוכה של יאיוי קוסמה ( צילום: AFP )