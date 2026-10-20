ארבעה מופעי היפ-הופ ישראלי יפתחו את המופע של ג'ה רול: דני דין, כלא 6, באזי בי ופישי הגדול יחממו את הראפר בהופעתו הראשונה בישראל, שתיערך ב-29 באוקטובר באמפי MAX בראשון לציון.
דני דין, פישי הגדול וההרכב כלא 6 פועלים מסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, ובאזי בי הוציא את אלבום הבכורה שלו ב-2021. כלא 6 ופישי הגדול עלו לאחרונה לשיח ברשת בעקבות סדרת הדוקו "זהב שחור: סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי" בכאן 11: מעריצים ואנשי תעשייה שעבדו איתם מתחו ביקורת על כך שהשניים לא הופיעו בה. דני דין משתתף בעונה הנוכחית של "דה וויס אולסטארס".
ג'ה רול פרץ בסוף שנות ה-90 והפך לאחד הראפרים האמריקאים הבולטים של תחילת שנות ה-2000. אלבום הבכורה שלו, Venni Vetti Vecci, שיצא ב-1999 והניב את הלהיט Holla Holla, זכה למעמד פלטינה, ושני אלבומיו הבאים, Rule 3:36 ו-Pain Is Love, הגיעו למקום הראשון במצעד האלבומים האמריקאי. Pain Is Love, שנמכר במיליוני עותקים וזכה למעמד של אלבום משולש פלטינה בארצות הברית, היה מועמד לגראמי בקטגוריית אלבום הראפ הטוב ביותר.
בין שיתופי הפעולה הבולטים שלו: Always on Time עם אשנטי, I'm Real ו-Ain't It Funny עם ג'ניפר לופז, וכן Between Me and You עם כריסטינה מיליאן. I'm Real ו-Ain't It Funny הגיעו למקום הראשון במצעד הבילבורד, וכך גם Always on Time.
מכירת הכרטיסים בעיצומה, והמחירים נעים בין 349 שקלים ל-700 שקלים.