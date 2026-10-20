ארבעה מופעי היפ-הופ ישראלי יפתחו את המופע של ג'ה רול: דני דין, כלא 6, באזי בי ופישי הגדול יחממו את הראפר בהופעתו הראשונה בישראל, שתיערך ב-29 באוקטובר באמפי MAX בראשון לציון.

דני דין, פישי הגדול וההרכב כלא 6 פועלים מסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, ובאזי בי הוציא את אלבום הבכורה שלו ב-2021. כלא 6 ופישי הגדול עלו לאחרונה לשיח ברשת בעקבות סדרת הדוקו "זהב שחור: סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי" בכאן 11: מעריצים ואנשי תעשייה שעבדו איתם מתחו ביקורת על כך שהשניים לא הופיעו בה. דני דין משתתף בעונה הנוכחית של "דה וויס אולסטארס".