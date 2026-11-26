כשאגוסטין ברנסקוני, השחקן והזמר הארגנטינאי שמככב לצד נועה קירל בסדרה החדשה "הדרך של נועה", שמע לראשונה את שמה של הכוכבת הישראלית, הוא לא ידע במי מדובר. "לקח לי כמה דקות לחפש אותה ולהבין שמדובר באמנית ובכוכבת מאוד מאוד גדולה, במיוחד בארץ שלה, ולגלות את כל ההישגים שלה לאורך הקריירה", הוא מספר בריאיון ל-ynet.

״הדרך של נועה״: קטע מתוך הפרק הראשון ( צילום: באדיבות ערוץ 16 )

ואכן, אחרי ערימות של להיטים, הופעות בפארק הירקון ואפילו מקום שלישי באירוויזיון 2023, קירל החליטה לנסות לסמן יעד נוסף בקריירה הבינלאומית שלה - סדרה בכיכובה מעבר לים בממלכת הטלנובלות: ארגנטינה. אלא שאז, עם תחילת העבודה המשותפת, התברר שהאתגר האמיתי של ברנסקוני לא היה חוסר ההיכרות ביניהם. קירל עדיין לא דיברה ספרדית שוטפת, והצילומים עמדו להתחיל בתוך שבוע. "נבהלתי ואמרתי לעצמי: 'איך נצליח לשחק ככה?'", הוא משחזר. "אחר כך הייתה לה התקדמות אדירה. היא למדה המון בתוך שבוע אחד וכבר דיברה כרגיל".

גלריה "היא למדה המון בתוך שבוע אחד". נועה קירל ואגוסטין ברנסקוני, מתוך "הדרך של נועה" ( צילום: באדיבות ערוץ 16 )

"הדרך של נועה" (Mírame Así - El Camino de Noa, במקור), הושקה לראשונה בתחילת אוקטובר באמריקה הלטינית באמצעות אמזון פריים ובערוץ América TV בארגנטינה - וכעת עושה עלייה רשמית, עם עלייתה בערוץ ב-16 בראשון הקרוב (29 בנובמבר). זוהי דרמה רומנטית-מוזיקלית שצולמה כולה בארגנטינה, ובמרכזה בחורה צעירה (קירל) המתמודדת עם שברון לב ומצטרפת ללהקה בתחילת דרכה, בהובלת טומי (ברנסקוני). המפגש בין השניים מתפתח לסיפור אהבה - ליתר דיוק, משולש רומנטי - כשברקע ניסיונותיהם להגשים את חלומם המוזיקלי. הסדרה כוללת 24 פרקים בני כחצי שעה, כשמאחורי ההפקה עומדים בין היתר המפיק הישראלי יאיר דורי, הסטודיו הבינלאומי SIPUR וחברות ההפקה FAM Contenidos ו-SWAP.

ברנסקוני בן ה-30, שהגיע לאחרונה לישראל לרגל השקת הסדרה, אינו שם חדש בעולם הבידור הלטיני. הוא נולד במחוז קורדובה שבארגנטינה, והחל את דרכו בגיל 15 בתוכנית הכישרונות Soñando por cantar ("חולמים לשיר", בתרגום חופשי). בהמשך הוא לוהק לסדרת הנוער "בעלי ברית" של כריס מורנה - היוצרת המזוהה עם להיטי הנוער הארגנטינאיים הענקיים "קטנטנות", "המורדים" ו"כמעט מלאכים" - אולם את הפריצה הבינלאומית שלו עשה דווקא בטלנובלת דיסני המצליחה "סוי לונה", שבה גילם את גסטון פרידה. בין לבין הוא גם פנה למוזיקה והקים עם כוכב הנוער מקסי אספינדולה את צמד הפופ MYA, שזכה להצלחה באמריקה הלטינית ושיתף פעולה עם אמנים כמו טיני ודוקי. לאחר פירוק הצמד בסוף 2024, הוא יצא לקריירת סולו, ובמקביל חזר לעולם המשחק.

חזר מהמוזיקה הישר ל"הדרך של נועה". אגוסטין ברנסקוני ( צילום: באדיבות ערוץ 16 )

עכשיו, כאמור, הוא שוב בפרונט עם "הדרך של נועה". כשנשאל איזו סצנה מהצילומים זכורה לו במיוחד, הוא חוזר דווקא לאותו אתגר לשוני. "צילמנו המון סצנות, והיו לנו הרבה רגעים כיפיים ומצחיקים. אני חושב שאלה שאני הכי זוכר הן הסצנות עם הדיאלוגים הארוכים יותר, בעיקר בגלל שנועה הייתה צריכה ללמוד הרבה טקסט בספרדית, והתבלבלנו לא מעט פעמים. אבל יש לי זיכרונות מאוד טובים ויפים מהצילומים, זה היה נעים מאוד".

אחד הנושאים שעוררו עניין סביב הסדרה בישראל היה השימוש בכפילה של קירל בסצנות הנשיקה. לאחר שצופים הבחינו כי בחלק מהסצנות האינטימיות מופיעה שחקנית אחרת במקומה, הכוכבת עצמה אישרה שנעשה שימוש בכפילה.

"זה קורה בכל הסדרות והסרטים בעולם". נועה קירל ואגוסטין ברנסקוני, מתוך "הדרך של נועה" ( צילום: באדיבות ערוץ 16 )

"כן, ראיתי שדיברו על זה לא מעט בארץ, אבל אנחנו באמת רגילים לזה. שחקנים ושחקניות יודעים שעל הסט קורים לפעמים דברים שרק האנשים שנמצאים עליו יודעים אותם. בחלק מהמקרים כן השתמשו בכפילים ובמקרים אחרים לא - כמו שקורה בכל הסדרות והסרטים בעולם".

החומוס, ירושלים וההחלטה להגיע לישראל

זה היה ביקורו השני של ברנסקוני בישראל, והפעם, לדבריו, הספיק להכיר מעט יותר את המדינה. "בפעם הראשונה זו הייתה נסיעה קצרה ומהירה יותר. אבל הפעם ממש נהניתי - אהבתי את האוכל הרבה יותר מאשר בפעם הקודמת, טיילתי שוב בירושלים וגם הייתי בחוף הים. היה לי כיף גדול".

ומה המאכל הישראלי האהוב עליו? מתברר שהחומוס המקומי זכה אצלו להצלחה. "אני מאוד אוהב את סוגי החומוס השונים, הם ממש טובים בעיניי. אני גם מרגיש שכאן מתבלים את האוכל ושמים הרבה תבלינים, אבל בצורה טובה וטעימה. מאוד מתובל, אבל בטוב טעם".

"כמו משפחה". נועה קירל, אגוסטין ברנסקוני וכוכבי הסדרה ( צילום: באדיבות ערוץ 16 )

לצד החוויות מהביקור, השיחה עברה גם למציאות הישראלית המורכבת. כשנשאל אם קירל שיתפה אותו בחוויותיה מהמלחמה ומהשנים האחרונות בישראל, השיב כי השניים שוחחו על כך, אך לא בהרחבה. "דיברנו על זה מעט בכמה הזדמנויות, אבל האמת היא שהזמן שחלקנו יחד היה תמיד בעיקר של עבודה, גם כי היו לנו המון פעילויות לאורך היום. ברור שאני מעודכן ויודע מה קורה כאן, אבל יצא לנו לדבר על זה רק כמה פעמים, בקצרה".

מישהו ניסה לשכנע אותך שלא להגיע לישראל? בכלל, קיבלת תגובות שליליות בגלל שיתוף הפעולה עם נועה? "לא, האמת שלא נתקלתי בתגובות כאלה. אני מאמין בפרויקט שאני נמצא בו וגם עומד מאחוריו כי אני חלק ממנו. אני כמובן מודע מאוד להכול, אבל בסופו של דבר זה גם היה ביקור עבודה".

"הלוואי שתהיה עונה חדשה". אגוסטין ברנסקוני ( צילום: באדיבות ערוץ 16 )

ומה לגבי המשך הדרך המשותפת עם קירל? ברנסקוני מקווה שהסדרה תזכה לעונה נוספת, אך מבהיר שכרגע אין תוכניות קונקרטיות. "הלוואי. האמת שעדיין לא דיברו על עונה חדשה, ואני חושב שצריך לחכות קצת ולראות מה יקרה עם העונה הראשונה. אבל מבחינתי אני מת על הפרויקט הזה ואוהב מאוד לחלוק אותו עם נועה ועם כל החבר'ה מהקאסט, שהם חברים ומשפחה. אז הלוואי שתהיה עונה חדשה".

גם שיתוף פעולה מוזיקלי נוסף עם קירל בהחלט נמצא מבחינתו על הפרק. "זה יהיה יפה מאוד. האמת שאני חושב שהקולות שלנו נשמעים ממש טוב ביחד, ואני מאמין שתהיה לנו הזדמנות להקליט שוב שיר משותף", הוא אומר.

נועה קירל מבצעת שיר בספרדית מתוך הסדרה שלה ( יחסי ציבור )