״זה אובדן טרגי״, מסר בהצהרה. ״כולם אהבו את מר בלדינג, ואלה מאיתנו שזכו להכיר את דניס אהבו אותו אפילו יותר. הוא היה אדם נפלא, והוא אהב - ואני מתכוון אהב בכל לבו - את המעריצים שלו. תמיד היה לו זמן בשבילם, בכל מצב. הוא היה הלקוח שלי וחבר יקר במשך יותר מ־20 שנה, ואתגעגע אליו נורא. לבי שבור״.