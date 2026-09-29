השחקן דניס הסקינס, שגילם את מנהל בית הספר ריצ׳רד בלדינג בסדרה ״הצלצול הגואל״, הלך לעולמו בגיל 75. כך אישר סוכנו ג׳יי שכטר, הלילה (בין שני לשלישי) למגזין "וראייטי". סיבת המוות ופרטים נוספים טרם פורסמו.
״זה אובדן טרגי״, מסר בהצהרה. ״כולם אהבו את מר בלדינג, ואלה מאיתנו שזכו להכיר את דניס אהבו אותו אפילו יותר. הוא היה אדם נפלא, והוא אהב - ואני מתכוון אהב בכל לבו - את המעריצים שלו. תמיד היה לו זמן בשבילם, בכל מצב. הוא היה הלקוח שלי וחבר יקר במשך יותר מ־20 שנה, ואתגעגע אליו נורא. לבי שבור״.
הסקינס גילם את מר בלדינג לאורך כל שנותיה של ״הצלצול הגואל״, ששודרה בין 1989 ל-1992, והופיע בכמעט 90 מפרקיה. הוא שב לתפקיד בסדרת ההמשך ״הצלצול הגואל: הכיתה החדשה״, בסרט הטלוויזיה ״הצלצול הגואל: חופשה בהוואי״ ובסדרה שקדמה לה, ״בוקר טוב, מיס בליס״, ששודרה ב־1988. הדמות זכורה בין היתר בזכות הקריאה, ״היי, היי, היי, מה קורה כאן?״, שבה ניסה המנהל להשליט סדר בקרב תלמידי תיכון בייסייד.
הסקינס נולד ב-1950 בצ׳טנוגה, טנסי, ולמד בבתי ספר בעיר ובהמשך באוניברסיטת טנסי בצ׳טנוגה. בתקופת לימודיו שיחק בתיאטרון, עבד מאחורי הקלעים וקידם הופעות; בהמשך עבד בתעשיית המוזיקה, בין היתר כמנהל סיבוב הופעות של גרג אולמן. בריאיון סיפר כי השתתף בהפקת תיאטרון בלואיזיאנה בשנות ה-70, ובהמשך קיבל תפקיד ב-The Dukes of Hazzard, שנתן לו את הביטחון לעבור ללוס אנג׳לס ולנסות לבסס שם קריירת משחק. אחרי שורה של תפקידי טלוויזיה קטנים לוהק לתפקידו של מר בלדינג ב״בוקר טוב, מיס בליס״, ומשם המשיך עם הדמות ל״הצלצול הגואל״.
במהלך השנים הופיע הסקינס גם בסרטים ובסדרות נוספים, בהם ״מיליון דרכים להתפגר״, Jennifer Falls, , A Bennett Song Holiday ו-Abstruse.