"בארבע השנים האחרונות הוא היה מאושפז במוסד הגריאטרי עטרת רימונים אחרי שנפל", אומרת אשתו שרית. "ליוויתי אותו כל יום מאז. הייתי צועקת עליו, 'תתעורר כבר. אין לי כוח לפקקים האלה בדרך אליך. אני רוצה לראות אותך במקום בריא, איתי'. אתמול הוא הסתכל עליי וחייך, ונישק את היד שלי. היום, כשנסעתי הביתה אחרי שנפטר, הודיעו ברדיו על מותו, ואמרתי, 'מדובר על משה שלי? לא יכול להיות' התקשיתי להאמין".