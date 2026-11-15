חרב האור המקורית של דארת' ויידר מסדרת סרטי "מלחמת הכוכבים" נמכרה במכירה פומבית תמורת קרוב לחמישה מיליון דולר, סכום הגבוה כמעט פי חמישה מההערכות המוקדמות, שעמדו על כמיליון דולר בלבד.

החרב, שנמכרה בחמישי האחרון בבית המכירות הפומביות Heritage Auctions, נחשבת לפריט אספנות מבוקש במיוחד בקרב מעריצי סדרת הסרטים האיקונית. בריאן צ'יינס, נציג בית המכירות, תיאר אותה כ"גביע הקדוש" עבור כל מעריץ של "מלחמת הכוכבים".

מתוך "מלחמת הכוכבים: תקווה חדשה" ( צילום: דיסני )

החרב שימשה באחת הסצנות האיקוניות בתולדות "מלחמת הכוכבים", בסרט "האימפריה מכה שנית", שבו חושף דארת' ויידר בפני לוק סקייווקר כי הוא אביו, בתום קרב חרבות אור דרמטי. אותה חרב שימשה גם בסרט "שובו של הג'דיי", שחתם את הטרילוגיה המקורית.

החרב הייתה אחת מ-28 חרבות אור שהוצעו למכירה בבית המכירות הפומביות Heritage Auctions בארצות הברית. בין הפריטים הנוספים שהוצעו למכירה הייתה גם חרב אור שבה השתמש השחקן יואן מקגרגור, שגילם את אובי-וואן קנובי בטרילוגיית סרטי הפריקוול של "מלחמת הכוכבים". במכירה הוצעה גם חרב אור שהייתה שייכת לאנאקין סקייווקר בסרט "נקמת הסית'".