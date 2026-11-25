באביב 2009 עלתה ב-NBC קומדיה קטנה של שישה פרקים, שאף אחד לא ממש ביקש. הרשת בכלל ביקשה ספין-אוף ל"המשרד", אבל היוצרים, גרג דניאלס ומייקל שור, התעקשו על משהו משלהם, והתוצאה נראתה בדיוק כמו פשרה: אותו סגנון דוקו מזויף, אותם מבטים גנובים למצלמה, וגיבורה, לסלי נופ, שהמבקרים מיהרו להכתיר כגרסה הנשית והתמימה של מייקל סקוט. הרייטינג צנח מפרק לפרק, מכמעט שבעה מיליון צופים בפרק הפתיחה לקצת יותר מארבעה בפרק האחרון.

"חופרות" – טריילר ( צילום: באדיבות HOT ו-NEXT TV )

בעולם תקין, כלומר בעולם של היום, זה היה נגמר שם. אבל NBC חידשה בכל זאת, והכותבים עשו משהו שכמעט ולא קורה: הם הקשיבו לצופים. לסלי נראית קצת מטומטמת? היא הפכה לחכמה ומוכשרת. אנדי, החבר הבטלן של אן שנפל לבור ושבר את שתי הרגליים, בגילומו של כריס פראט, נכתב במקור כתפקיד אורח? היוצרים זרקו את החוזים ואנדי דווייר הפך לדמות קבועה, ובהמשך גם ליקיר הסדרה. בסוף העונה השנייה הצטרפו אדם סקוט ורוב לאו, ו״מחלקת גנים ונוף״ הפכה בהדרגה לאחת הקומדיות האהובות של המאה, היא השתפרה והלכה ואחרי שבע עונות ועוד פרק איחוד קיבעה את מעמדה כקלאסיקה קומית.

גלריה תעשה את מה שעשתה בעבר? איימי פוהלר, מתוך "חופרות" ( צילום: באדיבות HOT ו-NEXT TV )

אם יש משהו שאפשר ללמוד מזה על הסדרה החדשה של שור ואיימי פולר, זה שאצל שני אלה העונה הראשונה היא סוג של טיוטה. "חופרות" (Dig), שכל עשרת הפרקים שלה עלו בפיקוק השבוע (ואצלנו ב-HOT), מבוססת על רומן בשם Excavations מאת קייט מאיירס מ-2023. היא גם המפגש היצירתי הראשון של שור ופולר שהבשיל לכדי סדרה מאז ש"מחלקת גנים ונוף" ירדה מהמסך ב-2015.

הסיפור די פשוט: פולר מגלמת את אליז, ארכיאולוגית ותיקה ומעט קצרת-רוח, שכבר שנים נוסעת בכל קיץ לאתר חפירות ביוון ומחכה שהבוס שלה, הפרופסור הבריטי נוויל (יו לורי, ד"ר האוס, בשבילכם), יפרוש סוף-סוף. נוויל מודיע כל שנה שזה הקיץ האחרון שלו, אבל מתחרט. "חופרות" גם מאמינה בגיוון גילי, ארבע הגיבורות שלה מייצגות כל אחת דור אחר: אליז היא המבוגרת, דילן (ג'רלדין ויסוואנתן) היא הפרועה בתחילת שנות ה-30 לחייה שנעלמה לפני חמש שנים בלי להגיד שלום, ועכשיו חוזרת; קלייר (אנטוניה תומאס), בשנות ה-40 שלה, היא אחראית השימור המהוגנת, המאורסת לגארי (ג'ון פוינטינג); ופאטי (פינה סטרצה), בחורה תמימה בת 20, הגיעה מחווה במיין ומשמשת עוזרת של נוויל. לצדן חופר גם ראש העיר המקומי (קייוון נובאק), כי מה זה סיטקום של שור בלי פוליטיקאי מקומי.

מדור לדור. מתוך "חופרות" ( צילום: באדיבות HOT ו-NEXT TV )

העלילה מתחילה כקומדיה עם קצת תובנות אנושיות ובהמשך הופכת לתעלומת הו דאן איט: כשבחפירות צץ פסל עתיק של האלה הרה, הנשים מחליטות להסתיר אותו מנוויל - אבל הוא נגנב גם מהן. הן מתחקות אחרי הגנב עד לפיתרון הלא בלתי צפוי בסוף העונה. הרעיון לעבד את הספר לסדרה היה של פולר, שור אמר כן, ואת חדר הכותבים הוא מנהל עם אשתו, ג'יי. ג'יי. פילבין. לורי, למי שתהה, למד ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה בקיימברידג', ככה שלפחות בן אדם אחד בצוות יודע על מה הוא מדבר.

אי אפשר לקחת מ"חופרות" את תהילת הפאנצ'ים שלה. אין רגע בלי אחד מהם וה-DNA של שור ופולר מצדיק כאן את המוניטין. שורות מחץ קטנות שנזרקות אגב, דמויות משנה מוזרות שכל אחת מהן היא בדיחה מהלכת, ופאטי של סטרצה, שגונבת כל סצנה שהיא נכנסת אליה. האם הסיפור מחזיק? אני מסופקת. יש סדרות שהן שרשרת של פאנצ'ים מחוברים בחוט דק של עלילה, וזה בסדר, אבל "חופרות" מרגישה לפעמים כמו מכונת בדיחות משומנת היטב בלי הרבה נשמה.

נדמה שרוב התקציב שלה הושקע בחדר הכותבים ולא נשאר מספיק לשאר הדברים: יוון צולמה ברובה במגרש האחורי של יוניברסל בהוליווד, וזה מורגש. התעלות נראות כמו תפאורה של אתר חפירות; הפסל, שאמור היה לשכב באדמה מאז העת העתיקה, יוצא ממנה מבריק כאילו הרגע איש האביזרים קיבל אותו מאמזון וקבר אותו בחול.

זו את שהברקת את הפסל? מתוך "חופרות" ( צילום: באדיבות HOT ו-NEXT TV )