פרסום ראשון: שלמה בראבא עוזב את התוכנית "זהו זה", שמשודרת בכאן. "ביום הולדת 76 הבטחתי לעצמי שאתפנה לעשות דברים חדשים, שלא יכולתי לעשות בגלל עומס", אמר השחקן ל-ynet.
בראבא היה מוותיקי התוכנית המיתולוגית והאהובה, וזכור במיוחד בזכות הדמות "יאצק" שגילם ב"זהו זה!". הוא שב אליה גם בגרסה המחודשת שעלתה בכאן ב-2020, לצידם של גידי גוב, דב'לה גליקמן, מוני מושונוב ואבי קושניר.
מלבד "זהו זה!", בראבא נותר שחקן עסוק ובשנים האחרונות השתתף בסדרות טלוויזיה, בסרטים ובהצגות. בין היתר שיחק ב"שטוקהולם" ו"שישה אפסים" בכאן, בהצגת היחיד "שבת בבוקר" בפסטיבל תיאטרונטו, על בסיס סיפורו של שלמה רון שנרצח בנחל עוז ב-7 באוקטובר, וכן הוא משחק בהצגות "הלב" ו"מצחיקונת".
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