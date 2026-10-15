שלמה בראבא עוזב את התוכנית "זהו זה", שמשודרת בכאן. "ביום הולדת 76 הבטחתי לעצמי שאתפנה לעשות דברים חדשים, שלא יכולתי לעשות בגלל עומס", אמר השחקן ל-ynet.

שלמה בראבא עוזב את התוכנית "זהו זה", שמשודרת בכאן. "ביום הולדת 76 הבטחתי לעצמי שאתפנה לעשות דברים חדשים, שלא יכולתי לעשות בגלל עומס", אמר השחקן ל-ynet.

פרסום ראשון: שלמה בראבא עוזב את התוכנית "זהו זה", שמשודרת בכאן. "ביום הולדת 76 הבטחתי לעצמי שאתפנה לעשות דברים חדשים, שלא יכולתי לעשות בגלל עומס", אמר השחקן ל-ynet.

בראבא היה מוותיקי התוכנית המיתולוגית והאהובה, וזכור במיוחד בזכות הדמות "יאצק" שגילם ב"זהו זה!". הוא שב אליה גם בגרסה המחודשת שעלתה בכאן ב-2020, לצידם של גידי גוב, דב'לה גליקמן, מוני מושונוב ואבי קושניר.

בראבא היה מוותיקי התוכנית המיתולוגית והאהובה, וזכור במיוחד בזכות הדמות "יאצק" שגילם ב"זהו זה!". הוא שב אליה גם בגרסה המחודשת שעלתה בכאן ב-2020, לצידם של גידי גוב, דב'לה גליקמן, מוני מושונוב ואבי קושניר.

בראבא היה מוותיקי התוכנית המיתולוגית והאהובה, וזכור במיוחד בזכות הדמות "יאצק" שגילם ב"זהו זה!". הוא שב אליה גם בגרסה המחודשת שעלתה בכאן ב-2020, לצידם של גידי גוב, דב'לה גליקמן, מוני מושונוב ואבי קושניר.