התמונות הזוועתיות, השמועות האכזריות - וההכחשה: השף ישראל אהרוני נאלץ להבהיר שהוא בריא ושלם בעקבות דיווחים מזויפים על מצבו הרפואי.
"בימים האחרונים מתפרסמים באיזשהו אתר פייק לגמרי כל מיני תמונות AI - גרועות שלי אגב - שאני מצולם חולה בבית חולים עם צנתר, על כיסא גלגלים עם קביים, עם סרטן קשה, אני הולך למות", אמר אהרוני בחשבון האינסטגרם שלו ומיהר להכחיש.
"הכול פייק, אני בריא, אני נהדר כרגיל, מצלם 'מאסטר שף' עכשיו. אל תאמינו לשום דבר, הכול בסדר".
בשיחה עם ynet הבהיר אהרוני כי "השמועות על מצבי הרפואי הן פייק ניוז טהור", ושהוא אינו מבין את מקור השמועות.
בשנה החולפת אהרוני שיתף כי אובחן בעבר עם סרטן הערמונית, אולם לאחר שעבר ניתוח, הקרנות וטיפולים נוספים במשך כשנתיים - עדכן כי הטיפול הסתיים והחלים.