"בימים האחרונים מתפרסמים באיזשהו אתר פייק לגמרי כל מיני תמונות AI - גרועות שלי אגב - שאני מצולם חולה בבית חולים עם צנתר, על כיסא גלגלים עם קביים, עם סרטן קשה, אני הולך למות", אמר אהרוני בחשבון האינסטגרם שלו ומיהר להכחיש.