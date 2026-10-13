כמעט עשור אחרי שירדה מהמסך, HBO הכריזה כי "בנות", סדרת הקאלט של לינה דנהאם, תשוב לעונת המשך בת חמישה פרקים. נהאם תחזור לגלם את האנה, ולצידה מרבית חברי הקאסט המקורי, בהם אליסון וויליאמס, ג'מימה קירק, זושה מאמט ואנדרו ראנלס.
ההפקה צפויה לצאת לדרך בשנה הבאה, 15 שנה לאחר עליית הסדרה לראשונה ועשור לאחר סיום עונתה השישית. דנהאם, שיצרה, כתבה וביימה את הסדרה המקורית, תשמש כמפיקה בפועל של עונת ההמשך לצד ג'אד אפטאו, אילין ס' לנדרס ומייקל פ' כהן מחברת Good Thing Going. וויליאמס, קירק, מאמט וראנלס ישמשו כמפיקים שותפים בפועל.
ג'ני קונר, שהייתה שותפתה הקרובה של דנהאם ליצירת הסדרה ולניהולה, לא תחזור לעונת ההמשך. בממואר שלה Famesick חשפה דנהאם כי השתיים לא שוחחו מאז 2018. גם אדם דרייבר, שגילם את בן זוגה של האנה, נעדר בינתיים מרשימת השחקנים החוזרים. באותו ספר טענה דנהאם כי דרייבר התנהג כלפיה ב"תוקפנות מילולית" במהלך צילומי הסדרה.
"תמיד אמרנו שנחזור ל'בנות' רק אם יהיה לנו סיפור מסוים שנרגיש שאנחנו פשוט חייבים לספר", דנהאם מסרה בהצהרה. "התגעגעתי לדמויות האלה, אבל במשך הרבה זמן לא ממש הצלחתי לדמיין אותן בהווה. ואז, בסביבות יום הולדתי ה-40, הן התחילו לדבר אליי במקלחת. וכפי שאתם אולי זוכרים, ברגע שהחמישייה הזאת מתחילה לדבר, די קשה לגרום לה להפסיק.
"נדיר שמקבלים הזדמנות לחזור למשהו ששינה את חייך, הפעם עם הפרספקטיבה שהזמן מעניק ועם הרבה יותר הכרת תודה והבנה. אני אוהבת את הבנות האלה (ואת הבן), את החברים שלנו ב-HBO ואת כל האנשים שממשיכים לגלות את הסדרה ולהזכיר לנו מחדש למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים: בשביל השמחה שבלהיות יחד... ובשביל ההזדמנות ללבוש רשת צהובה".
איימי גרוויט, מנהלת תחום הקומדיה של HBO ו-HBO Max, הוסיפה: "אנחנו שמחים שלינה עוברת מלעסוק בסדרה בסערות של גיל 20 לאתגרים של גיל 40. העולם השתנה מקצה לקצה מאז שפגשנו בפעם האחרונה את האנה, מארני, שושנה, ג'סה ואלייז'ה, אבל אנחנו בטוחים שהמעריצים, הוותיקים והחדשים, ישמחו לגלות איך הדמויות התבגרו, ובעיקר שהן עדיין אותן 'בנות' שהם הכירו ואהבו".
"בנות", שיצרה לינה דנהאם, שודרה ב-HBO במשך שש עונות, בין 2012 ל-2017, ועסקה בחייהן של ארבע צעירות בשנות ה-20 לחייהן בניו יורק, המנסות להתמודד עם זוגיות, קריירה וחברות. הסדרה זכתה לשבחי הביקורת, בפרסי אמי וגלובוס הזהב, והפכה לאחת הסדרות המזוהות ביותר עם דור המילניום.