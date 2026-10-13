ג'ני קונר, שהייתה שותפתה הקרובה של דנהאם ליצירת הסדרה ולניהולה, לא תחזור לעונת ההמשך. בממואר שלה Famesick חשפה דנהאם כי השתיים לא שוחחו מאז 2018. גם אדם דרייבר, שגילם את בן זוגה של האנה, נעדר בינתיים מרשימת השחקנים החוזרים. באותו ספר טענה דנהאם כי דרייבר התנהג כלפיה ב"תוקפנות מילולית" במהלך צילומי הסדרה.

ג'ני קונר, שהייתה שותפתה הקרובה של דנהאם ליצירת הסדרה ולניהולה, לא תחזור לעונת ההמשך. בממואר שלה Famesick חשפה דנהאם כי השתיים לא שוחחו מאז 2018. גם אדם דרייבר, שגילם את בן זוגה של האנה, נעדר בינתיים מרשימת השחקנים החוזרים. באותו ספר טענה דנהאם כי דרייבר התנהג כלפיה ב"תוקפנות מילולית" במהלך צילומי הסדרה.

ג'ני קונר, שהייתה שותפתה הקרובה של דנהאם ליצירת הסדרה ולניהולה, לא תחזור לעונת ההמשך. בממואר שלה Famesick חשפה דנהאם כי השתיים לא שוחחו מאז 2018. גם אדם דרייבר, שגילם את בן זוגה של האנה, נעדר בינתיים מרשימת השחקנים החוזרים. באותו ספר טענה דנהאם כי דרייבר התנהג כלפיה ב"תוקפנות מילולית" במהלך צילומי הסדרה.

"תמיד אמרנו שנחזור ל'בנות' רק אם יהיה לנו סיפור מסוים שנרגיש שאנחנו פשוט חייבים לספר", דנהאם מסרה בהצהרה. "התגעגעתי לדמויות האלה, אבל במשך הרבה זמן לא ממש הצלחתי לדמיין אותן בהווה. ואז, בסביבות יום הולדתי ה-40, הן התחילו לדבר אליי במקלחת. וכפי שאתם אולי זוכרים, ברגע שהחמישייה הזאת מתחילה לדבר, די קשה לגרום לה להפסיק.

"תמיד אמרנו שנחזור ל'בנות' רק אם יהיה לנו סיפור מסוים שנרגיש שאנחנו פשוט חייבים לספר", דנהאם מסרה בהצהרה. "התגעגעתי לדמויות האלה, אבל במשך הרבה זמן לא ממש הצלחתי לדמיין אותן בהווה. ואז, בסביבות יום הולדתי ה-40, הן התחילו לדבר אליי במקלחת. וכפי שאתם אולי זוכרים, ברגע שהחמישייה הזאת מתחילה לדבר, די קשה לגרום לה להפסיק.

"תמיד אמרנו שנחזור ל'בנות' רק אם יהיה לנו סיפור מסוים שנרגיש שאנחנו פשוט חייבים לספר", דנהאם מסרה בהצהרה. "התגעגעתי לדמויות האלה, אבל במשך הרבה זמן לא ממש הצלחתי לדמיין אותן בהווה. ואז, בסביבות יום הולדתי ה-40, הן התחילו לדבר אליי במקלחת. וכפי שאתם אולי זוכרים, ברגע שהחמישייה הזאת מתחילה לדבר, די קשה לגרום לה להפסיק.