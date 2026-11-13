ההצגה "האוגרת" מאת שרה סיגל (שגם משחקת בה) וליאור פינסקי, היא הצגת השנה בטקס פרסי קיפוד הזהב שהתקיים היום (שישי) בתיאטרון הבית ביפו. הטקס נערך מדי שנה ומעניק פרסים לתיאטרון הפרינג', התיאטרון העצמאי ותיאטרון במרחב הציבורי.

גלריה מתוך "האוגרת" ( צילום: חנני הורוביץ )

ההצגה, שזכתה גם בפרסי הבימוי והמחזאות, מבוססת על סיפור אמיתי: שרה יורשת דירה בירושלים ומגלה שהיא נלכדה בגיהינום עירוני, כשהיא נאלצת להתמודד עם שכנה אגרנית, ריחות חריפים, מקקים ומאבק מתיש מול מערכת בירוקרטית מסועפת.

השנה נבחרו עשר הפקות לרשימה הקצרה של פרסי קיפוד הזהב, שהתמודדו על הפרסים הקבוצתיים ובהם הצגת השנה, שפת במה ועבודה קבוצתית, ועוד ארבע הצגות יחיד שהתמודדו על פרס ההצגה הטובה ביותר ושפת במה ייחודית. כמו כן הוענקו פרסים בקטגוריות האישיות, ובהן בימוי, מחזאות, משחק, תפאורה, תאורה, תלבושות, תנועה והלחנת מוזיקה.

מתוך "חי שחור ביער" ( צילום: יאיר מיוחס )

ההצגה "חי שחור ביער", מאת ובבימוי אוריין ליפשיץ, גרפה ארבעה פרסים, בהם פרס שפת הבמה, פרס העבודה הקבוצתית, פרס שחקנית השנה לעדילי ליברמן ופרס עיצוב התלבושות לדינה קונסון. במרכז ההצגה חודר איש עם כובע לעולם התיאטרון ומעורר אצל הבמאית עימות עם חייה הקודמים, כשבמסע היא פוגשת בין השאר את מי שהייתה לפני שהחליפה את שמה.

גם ההצגה "גבע לא יכול להתאהב" של תיאטרון המשולש, שכתב עמיר זולטר וביים רום רזניק נמנתה עם הזוכות הבולטות בטקס: תום חודורוב, שחקן התיאטרון הקאמרי, זכה בפרס שחקן השנה על משחקו המרשים, תומר ברש זכה בפרס שחקן המשנה ואמיר זלוטר זכה בפרס בתחום המחזאות. ההצגה היא סיפורו של צעיר תל אביבי, שעובר לברלין לאחר פרידה מבן זוגו, איתי, ובעקבות טבח 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. יוצא למפגשים רומנטיים ומיניים דרך גריינדר, כשזהותו הישראלית ורגשותיו לאיתי מהווים מכשול. שחקנית המשנה של השנה היא אלינור וייל על תפקידה בהצגה "שותפים לנצח", בבימוי מיכל טופורק.

מתוך "בית בעזה" ( צילום: דן בארי )

בפרס הצגת היחיד של השנה זכתה "בית בעזה", יצירתו של דניאל אנגל - פרפורמנס חפצים על הימים הראשונים במלחמה. באחד מהבתים בג'בליה אוסף המפקד את הצוות של דניאל אנגל לתדריך סביב שולחן במטבח, כשהוא משתמש בחפצים שמצא כדי להסביר לצוות מה קורה. בפרס יצירת תיאטרון רחוב במרחב הציבורי זכתה "הצ'יוואווה" של ג'רום הרוש ודניאל זפרני, וציון לשבח הוענק ליצירה "מגידת הווה" של אביבית שקד.

פרס מפעל חיים של קיפוד הזהב הוענק השנה לסיני פתר, שחקן, מחזאי, במאי, מורה ומנהל אמנותי, על עשייתו התיאטרונית. בנימוקים לזכייתו ציינו כיצד יצירתו מתמודדת עם שאלות חברתיות, כשהוא לא חושש לגעת בכאב, בזעם, לחטט בפצעים החברתיים, הזהותיים והפוליטיים.