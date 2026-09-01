אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני סדרת הופעות חגיגיות בקיסריה, שוני ובארבי תל אביב, חברי הדג נחש מחליטים שהגיע הזמן לרענן את השורות ולהוסיף חבר שביעי ללהקה - ופותחים אודישנים לתפקיד.

אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני סדרת הופעות חגיגיות בקיסריה, שוני ובארבי תל אביב, חברי הדג נחש מחליטים שהגיע הזמן לרענן את השורות ולהוסיף חבר שביעי ללהקה - ופותחים אודישנים לתפקיד.

אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני סדרת הופעות חגיגיות בקיסריה, שוני ובארבי תל אביב, חברי הדג נחש מחליטים שהגיע הזמן לרענן את השורות ולהוסיף חבר שביעי ללהקה - ופותחים אודישנים לתפקיד.

הפעם מגיעה לאודישן השחקנית ג'וי ריגר, שמתכננת להכניס קצת טאץ' נשי: לאווירה, למילים של השירים וכן, אפילו לשם הלהקה. והשאלה החשובה באמת: האם היא גם תכין קפה?

הפעם מגיעה לאודישן השחקנית ג'וי ריגר, שמתכננת להכניס קצת טאץ' נשי: לאווירה, למילים של השירים וכן, אפילו לשם הלהקה. והשאלה החשובה באמת: האם היא גם תכין קפה?

הפעם מגיעה לאודישן השחקנית ג'וי ריגר, שמתכננת להכניס קצת טאץ' נשי: לאווירה, למילים של השירים וכן, אפילו לשם הלהקה. והשאלה החשובה באמת: האם היא גם תכין קפה? צפו באודישן המלא של ג׳וי ריגר:

האודישן של ג׳וי ריגר הוא הפרק השלישי בסדרת מיקרו-קומדיה בת חמישה פרקים בהפקת ynet והדג נחש, שעולה השבוע ב-ynet. את הסדרה כתבו התסריטאים עמרי עמית ואדר מרום ("תוצרת בית", "בובה של לילה"), וביים רועי פלורנטין ("טיול אחרי צבא", "הנחלה", "ארץ נהדרת").

האודישן של ג׳וי ריגר הוא הפרק השלישי בסדרת מיקרו-קומדיה בת חמישה פרקים בהפקת ynet והדג נחש, שעולה השבוע ב-ynet. את הסדרה כתבו התסריטאים עמרי עמית ואדר מרום ("תוצרת בית", "בובה של לילה"), וביים רועי פלורנטין ("טיול אחרי צבא", "הנחלה", "ארץ נהדרת").

האודישן של ג׳וי ריגר הוא הפרק השלישי בסדרת מיקרו-קומדיה בת חמישה פרקים בהפקת ynet והדג נחש, שעולה השבוע ב-ynet. את הסדרה כתבו התסריטאים עמרי עמית ואדר מרום ("תוצרת בית", "בובה של לילה"), וביים רועי פלורנטין ("טיול אחרי צבא", "הנחלה", "ארץ נהדרת").