אחרי 30 שנה של פעילות משותפת, ורגע לפני סדרת הופעות חגיגיות בקיסריה, שוני ובארבי תל אביב, חברי הדג נחש מחליטים שהגיע הזמן לרענן את השורות ולהוסיף חבר שביעי ללהקה - ופותחים אודישנים לתפקיד.
הפעם מגיעה לאודישן השחקנית ג'וי ריגר, שמתכננת להכניס קצת טאץ' נשי: לאווירה, למילים של השירים וכן, אפילו לשם הלהקה. והשאלה החשובה באמת: האם היא גם תכין קפה? צפו באודישן המלא של ג׳וי ריגר:
האודישן של ג׳וי ריגר הוא הפרק השלישי בסדרת מיקרו-קומדיה בת חמישה פרקים בהפקת ynet והדג נחש, שעולה השבוע ב-ynet. את הסדרה כתבו התסריטאים עמרי עמית ואדר מרום ("תוצרת בית", "בובה של לילה"), וביים רועי פלורנטין ("טיול אחרי צבא", "הנחלה", "ארץ נהדרת").
בכל פרק מגיע אורח אחר, מנסה לשכנע את חברי הלהקה למה דווקא הוא מתאים לתפקיד החבר השביעי, ומבצע איתם שיר. מלבד ג׳וי ריגר, הגיעו לאודישנים גם גורי אלפי, יונתן ברק, רועי בר נתן ודניאל חן. פרק חדש עולה באתר מדי יום בשעה 20:30.
ניתן לצפות בכל הפרקים שכבר עלו ובחומרים נוספים מאחורי הקלעים, במתחם ״חבר חדש לדג נחש״.
הדג נחש הם - שאנן סטריט, גיא מר, דודוש קלמס, משה אסרף, יאיא כהן אהרונוב, שלומי אלון | גיטרה - דניאל שוהם |מיתוג ותקשורת - רותי מרום | מנהל הפקה הדג נחש - רועי בכר | ניהול אישי - נברו פלורנטין | במאי - רועי פלורנטין | כותבים - עמרי עמית ואדר מירום |
הפקת וידאו - ברקוביץ הפקות | צלם ראשי - רועי ברקוביץ | צלמים - שי שרף, מיכאל צייטלין | עריכה - שחר ברקת | ע. הפקה - שר בן שמחון | ניהול במה - עמית אנקרי | מנהלת סושיאל - נועה מאירצ'ק | איפור - לילך אופק | מיקס - גיא מר | הפקת פוסט - רעות רימרמן | מתחם - Live House | טכנאי הקלטה - נדב גבר | סאונד- נדיר פליישמן | צילום סטילס - עוז מועלם | מפיקים ועורכים אחראים מטעם ynet - טלי פלדמן, עודד קרמר