עיריית נתניה תנציח את השחקן אלון אבוטבול ז"ל, אשר הלך לעולמו לפני למעלה משנה, ותקרא רחוב על שמו.
"נתניה גאה להנציח את אלון אבוטבול, מבכירי השחקנים והיוצרים בארץ ובחו"ל, כהוקרה על יצירותיו ותרומתו רבת השנים לתרבות הישראלית בקריאת רחוב על שמו בשכונת עיר ימים, שכונה שרחובותיה נקראו על שם אמני ישראל לדורותיהם", ציין ראש העיר.
ראש העיר אבי סלמה יודיע על הנצחתו של אבוטבול באירוע הפתיחה של פסטיבל אסיטז' הבינלאומי בנתניה לתיאטרון לילדים ונוער שיתקיים זו השנה ה-20 בחול המועד סוכות בהיכל התרבות ע"ש אריק איינשטיין בעיר ימים.
חבר מועצת העיר ויו"ר החברה לספורט והנהלת מתנ"ס דרום העיר שיזם את ההנצחה, דודו סלמה, הוסיף כי "מעבר להישגיו המקצועיים, דמותו ופועלו מייצגים יצירה, מצוינות, התמדה ואהבת התרבות, ערכים שראוי להנחיל לדורות הבאים".
אבוטבול, שהיה מהשחקנים הבולטים והמצליחים בישראל, הלך לעולמו ביולי 2025 במפתיע בגיל 60. על פי עדויות, הוא שחה בים בחוף לא מוכרז סמוך לנווה ים וחוף הבונים. כשיצא מהמים, שיתף את הנוכחים בכך שאינו מרגיש טוב - והתמוטט. במרוצת השנים, אבוטבול כיכב בקולנוע, בטלוויזיה ובתיאטרון, עם תפקידים בלתי-נשכחים בסרטים כמו "שתי אצבעות מצידון" ו"אחד משלנו" שעליהם זכה בפרסים, ובקלאסיקות ישראליות נוספות כמו "האסונות של נינה", "בופור" ו"שבעה". במקביל להצלחה המקומית, כבר בשלהי שנות ה-80 החל אבוטבול להשתלב בקו-פרודוקציות ובהפקות בינלאומיות, ונחשב לאחד השחקנים הישראלים המצליחים ביותר בעולם, כשהופיע בהפקות כמו "רמבו 3", "טווין פיקס", "עלייתו של האביר האפל" ו"המטרה: לונדון".