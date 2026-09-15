עיריית נתניה תנציח את השחקן אלון אבוטבול ז"ל, אשר הלך לעולמו לפני למעלה משנה, ותקרא רחוב על שמו.

עיריית נתניה תנציח את השחקן אלון אבוטבול ז"ל, אשר הלך לעולמו לפני למעלה משנה, ותקרא רחוב על שמו.

עיריית נתניה תנציח את השחקן אלון אבוטבול ז"ל, אשר הלך לעולמו לפני למעלה משנה, ותקרא רחוב על שמו.

"נתניה גאה להנציח את אלון אבוטבול, מבכירי השחקנים והיוצרים בארץ ובחו"ל, כהוקרה על יצירותיו ותרומתו רבת השנים לתרבות הישראלית בקריאת רחוב על שמו בשכונת עיר ימים, שכונה שרחובותיה נקראו על שם אמני ישראל לדורותיהם", ציין ראש העיר.

"נתניה גאה להנציח את אלון אבוטבול, מבכירי השחקנים והיוצרים בארץ ובחו"ל, כהוקרה על יצירותיו ותרומתו רבת השנים לתרבות הישראלית בקריאת רחוב על שמו בשכונת עיר ימים, שכונה שרחובותיה נקראו על שם אמני ישראל לדורותיהם", ציין ראש העיר.

"נתניה גאה להנציח את אלון אבוטבול, מבכירי השחקנים והיוצרים בארץ ובחו"ל, כהוקרה על יצירותיו ותרומתו רבת השנים לתרבות הישראלית בקריאת רחוב על שמו בשכונת עיר ימים, שכונה שרחובותיה נקראו על שם אמני ישראל לדורותיהם", ציין ראש העיר.