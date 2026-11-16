"הצדק אמר את דברו. הורשעתי, אני שומע את הדברים ומקבל על עצמי את ההרשעה", כתב השחקן בהודעה שכותרתה "אני מקשיב". "אני מבקש להגיש את התנצלותי העמוקה והכנה בפני כל מי שאולי נפגעו מכך". עוד הוסיף כי במשך שנים הסתתר על סטים של צילומים מאחורי פרובוקציות והומור גס: "חשבתי שלהערות ולמעשים שלי אין השלכות. אבל היו להם, במיוחד משום שהם באו מאדם בעל כוח והשפעה כמוני באותה תקופה. כיום אני מבין שיש גבול בין חוצפה לפגיעה. מעולם לא התכוונתי לפגוע בנשים שנקרו בדרכי, אבל אני מבין שהכוונה אינה משנה את עוצמת הפגיעה.