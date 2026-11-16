השחקן הצרפתי ז'ראר דפרדייה הודיע היום (שני) כי הוא מוותר על הערעור שהגיש נגד הרשעתו בתקיפה מינית של שתי נשים ב-2021. בכך הפכה הרשעתו, שניתנה במאי 2025, לחלוטה, והוא יישא בעונש של 18 חודשי מאסר על תנאי. בהודעה שפרסם לרגל החלטתו אף התנצל בפני הנשים שנפגעו ממעשיו, והצהיר כי הוא מקבל את הכרעת בית המשפט.
"הצדק אמר את דברו. הורשעתי, אני שומע את הדברים ומקבל על עצמי את ההרשעה", כתב השחקן בהודעה שכותרתה "אני מקשיב". "אני מבקש להגיש את התנצלותי העמוקה והכנה בפני כל מי שאולי נפגעו מכך". עוד הוסיף כי במשך שנים הסתתר על סטים של צילומים מאחורי פרובוקציות והומור גס: "חשבתי שלהערות ולמעשים שלי אין השלכות. אבל היו להם, במיוחד משום שהם באו מאדם בעל כוח והשפעה כמוני באותה תקופה. כיום אני מבין שיש גבול בין חוצפה לפגיעה. מעולם לא התכוונתי לפגוע בנשים שנקרו בדרכי, אבל אני מבין שהכוונה אינה משנה את עוצמת הפגיעה.
"הפרשה הזאת גרמה סבל רב. איני יכול להחזיר את הזמן לאחור, אבל הבנתי שהשתייכתי לעולם שכבר נעלם, ולכן החלטתי למשוך את הערעור", נחתמה ההודעה.
דפרדייה, בן 77, הורשע במאי 2025 בתקיפה מינית של שתי נשים שעבדו על סט הסרט Les Volets verts בבימויו של ז'אן בקר. אחת מהן, אמלי, הייתה אחראית תפאורה, והשנייה, שרה (שם בדוי), שימשה עוזרת במאי. השתיים טענו כי השחקן נגע בהן בניגוד לרצונן במהלך הצילומים שהתקיימו ב-2021. בית המשפט בפריז קיבל את עדויותיהן וגזר על דפרדייה 18 חודשי מאסר על תנאי. נוסף על כך הורה על רישומו במרשם עברייני המין וחייב אותו לשלם לשתי הנשים פיצויים בסכום העולה על 10,000 אירו.
בפסק הדין מתח בית המשפט ביקורת חריפה גם על התנהלות צוות ההגנה של השחקן במהלך המשפט, וקבע כי היחס לתובעות גרם להן פגיעה נוספת, שהוגדרה כ"קורבנות משנית". השופט ציין כי עדויותיהן היו עקביות ואמינות, בעוד שגרסאותיו של דפרדייה השתנו במהלך החקירה והמשפט. השחקן, מצדו, הכחיש אז את ההאשמות וטען כי לא ביצע מעשים בעלי אופי מיני. על ההרשעה הוא הגיש ערעור.
הדיון בערעור היה אמור להיפתח היום בבית המשפט לערעורים בפריז ולהימשך חמישה ימים, אולם בעקבות החלטתו של דפרדייה למשוך אותו - לא יתקיים משפט חוזר בפרשה. ההודעה על כוונתו לוותר על הערעור פורסמה כבר בסוף השבוע, והיום הושלם המהלך באופן רשמי.
אלא שזו אינה הפרשה המשפטית היחידה שבה מעורב השחקן. תיק נפרד עוסק בטענותיה של השחקנית שארלוט ארנולד, שהאשימה את דפרדייה באונס ובתקיפה מינית בשני מקרים שאירעו, לטענתה, בביתו בפריז באוגוסט 2018. בספטמבר 2025 הורה שופט להעמידו לדין בגין שני מקרי אונס, אולם השחקן ערער גם על ההחלטה הזאת. ב-26 בנובמבר צפויה להתקבל הכרעה בערעור הנוגע להעברת התיק להליך פלילי. דפרדייה מכחיש גם את ההאשמות האלה.
דפרדייה, מהשחקנים הבולטים בקולנוע הצרפתי במשך עשרות שנים, הופיע ביותר מ-200 סרטים וסדרות. בשנים האחרונות הפך לאחת הדמויות המרכזיות בהתמודדות של תעשיית הקולנוע הצרפתית עם פרשות של הטרדות ותקיפות מיניות, לאחר שנשים רבות העלו נגדו טענות להתנהגות מינית פוגענית.