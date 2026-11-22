המפגש הראשון שלי עם חנן יובל היה באמצע שנות ה-60, כשלהקת הנח"ל הופיעה במושב השכן לשלנו. קראו לו אז חנן בוליבסקי, ואיתו הופיעו בין השאר שלום חנוך, שולה חבינסקי (חן), טוביה קוזלובסקי (צפיר), ששון קוסובסקי (ששי קשת), אבי קליינמן (קורן) ואביבה בנו. הייתי אז ילד והתרגשתי כמו שמצופה מזאטוט בגילי להרגיש. מאז נפגשנו לא מעט פעמים על הבמה ומחוץ לה. יובל הלחין כמה מהשירים היותר יפים שנכתבו כאן, ושר לבד ובכמה מההרכבים המוזיקליים היותר חקוקים שנולדו כאן.

גלריה בערב המחווה לחנן יובל ( צילום: הילה עמנואל גור )

הבחור ההוא, שנולד במשמרות לבלה ויצחק, וגדל כמוני במועצה האזורית המעורבבת, כבר בן 80, וביום חמישי חגגו לו בהיכל התרבות בתל אביב מחווה מרגשת שהנחה יאיר ניצני, והופיעו בה חבריו - מיטב האמנים בארץ. מאיה בלזיצמן, נונו ורז שמואלי פתחו את הערב עם "הלילה הוא שירים". "במסגרת ההכנות לערב החגיגי הזה, שאלנו את עצמנו האם אנחנו באמת זוכרים את השירים?", אמר יאיר ניצני, "והתשובה היא - אנחנו לא רק זוכרים, אנחנו חיים אותם. השירים של חנן יובל הם המקומות שבהם אנחנו נפגשים, המנגינות שבהן אנחנו מוצאים נחמה, והמילים שהן בשבילנו תקווה ובית".

"וואו, כמה מרגש לפגוש אתכם, הלב מתפקע!", התפעם יובל. "איך פותחים ערב שהוא יותר מכל מה שיכולתי אי פעם לבקש לעצמי? ואז נזכרתי שפעם, החבר הטוב והבמאי הנהדר יצחק שאולי ז"ל, הציע לי לפתוח מופע בשתי מילים: 'טוב שבאתי!!' ואני מוסיף, טוב שבאתם גם אתם. ואולי במופע שמסכם שישה עשורים של מוזיקה, אני צריך לפתוח בכלל בתודה. תודה לכל המשוררים והפזמונאים, בלי המילה לא הייתה לי המוזיקה, ואני - משרתם של המילים, נותן להן כנפיים כמו שאמר חברי המשורר רוני סומק.

"הלב מתפקע!". מתוך ערב המחווה לחנן יובל ( צילום: הילה עמנואל גור )

יובל הזמין לבמה את בתו שירה, ואת המוזיקאי שאיתו שנים רבות - ערן זילברבוך, כדי לשיר את "אחרת לא הייתי שר", ואמר: "השיר הבא הוא תשובה לכל אלה שמזמזמים לי באוזן ואומרים, "תפסיק לשיר כבר על דשא ונוסטלגיה, תראה מה הולך פה. תתחיל לחרוז כאבים ואכזבות, זה מה שהולך היום בשוק'. ואני מסרב לוותר על חלום שעליו אני נתלה כמו על זיז. אפשר לומר, אחרת – אחרת לא הייתי שר".

היו באירוע הזה הרבה רגעים מרגשים במיוחד. שלום חנוך, חברו לילדות ולעוד הרבה תחנות נהדרות, אמר לו, בצניעות מלכותית, "אני אוהב אותך חנניק", ושר את "צרות טובות", שיר הסולו הראשון שיובל שר במסגרת השלושרים וחנוך הלחין למילים של שמרית אור.

העיד שקינא בו נורא. שלמה ארצי בערב המחווה לחנן יובל ( צילום: הילה עמנואל גור )

שלמה ארצי שר את "אתם זוכרים את השירים", שכתב יהונתן גפן ויובל הלחין על תלולית עפר בסיני בשירות המילואים שלו, כשלידו, זורק לו עצות, טוביה צפיר בכבודו ובעצמו. "אני מופיע בהיכל התרבות לפחות פעם בחודש, ואני מתרגש פה כאילו מי יודע מה", אמר ארצי שהזמין אחר כך את יובל להצטרף אליו בשירה. "בעצם אני הייתי האמרגן שלו. כשחנן יצא מהשלושרים הוא חתם יחד איתי ועם מיכאל תפוח, ואני שרתי לו קולות ב'שנינו ביחד'. אני נורא קינאתי בחנן. אתה היית בשבילי פול סיימון. שאלו אותי אחר כך אם פול סיימון היה יותר גדול מהשירים שלו. לא, הוא לא היה יותר גדול מהשירים שלו. השירים שלו היו יותר גדולים ממנו. אבל אתה גדול מהשירים שלך. זה אחד השירים הכי יפים שנכתבו בארץ".

לחנן יובל הייתה לאורך השנים יועצת סתרים לענייני טקסטים של משוררים - חוה אלברשטיין. כשב-1975 עמדה להוציא את האלבום "כמו צמח בר", היא הביאה ליובל את שירה של המשוררת זלדה "לכל איש יש שם", וביקשה ממנו להלחין אותו עבורה. יובל הלחין, עיבד וגם ליווה בנגינה וקולות את אלברשטיין. מאיה בֶּלְזִיצְמָן, ששרה את השיר עם הצ'לו שלה, הרטיטה את הלב בביצוע נפלא.

אחד הדברים הכי משמעותיים שיובל קיבל מבני אמדורסקי היה האומץ לשיר לבד ולהלחין בעצמו. אף אחד לפניו לא חשב שיובל יכול להיות זמר ולשיר סולו, כולל הוא עצמו. אסף אמדורסקי הגיש ביצוע חד פעמי של "כשצלצלת רעד קולך" וצירף אליו את נונו לשיר את "הימים שעוד נכונו לנו".

אסף אמדורסקי בערב המחווה לחנן יובל ( צילום: הילה עמנואל גור )

עילי בוטנר והלהקה שרו את "ליל חניה" הנצחי כשבוטנר הקדים ואמר, "אנחנו מאד נרגשים להיות כאן הערב. קודם כל כי חנן הוא קיבוצניק, וגם כי המורה לגיטרה שלי, אריק כהן, היה הבסיסט של חנן יובל. וכשגיליתי את זה, כל מה שביקשתי מהמורה לגיטרה היה ללמוד לנגן את השירים של חנן. כשכל הילדים למדו לנגן לד זפלין, אני למדתי את 'פגישה חצי פגישה'.

"ואז הוא הגיע להופיע בחדר האוכל של הקיבוץ שלי, עין כרמל, כשעוד היו תקציבים, ובסוף ההופעה אמא שלי ניגשה אליו ואמרה לו, 'אתה פול סיימון הישראלי. ולכן זה לא מפתיע שכשכתבתי את השיר 'ילדים של שמש' לציון חגיגות ה-70 לקיבוץ, אזרתי אומץ ושלחתי אותו לחנן, והוא חזר אליי מייד ואמר לי, בשביל המשפט 'הפועל שוב הביאה אליפות' אני אגיע לכל מקום בארץ. אני מאוד שמח על ההזדמנות להשתתף ביום ההולדת ה-80 שלך חנן, ואני שמח שזה לא בכל מקום בארץ אלא בהיכל התרבות".

רשימת המבצעים המשובחת כללה את דני בסן, להקת אתניקס, ודורית ראובני, שהופיעה איתו לראשונה לפני יותר מ-50 שנה בערב שירי רחל, ושיובל הלחין עבורה את המילים של "בחופשתו" של רחל שפירא, והופיע לפני כעשר שנים איתה ועם אוֹרי הרפז במופע "שלושתנו". הפעם ראובני שרה את "בחופשתו" עם אורי הרפז.

הודתה לו "כירושלמית אסלית", רבקה מיכאלי בערב המחווה לחנן יובל ( צילום: הילה עמנואל גור )

רז שמואלי שרה "דוֹר" שיובל כתב עם אהוד מנור ב-1985 במחאה על מלחמת לבנון – שיר שהמילים שלו נשמעות היום רלוונטיות יותר מאי פעם. רבקה מיכאלי שהזמינה את גברי בנאי ובניו אורי ובועז לשיר את "אני וסימון ומואיז הקטן", שיובל הלחין ויוסי כתב את המילים, הגישה את "שיר - שיר אהבה פוליטי", אמרה "כירושלמית אסלית, אני רוצה להודות לך, חנן, על אחד השירים הכי ירושלמיים שיש. את הלחן לשיר, שהפך לחלק בלתי נפרד מזיכרון הילדות והגעגוע הירושלמי - כתב קיבוצניק, שבמקרה גר בעיר, אבל את המילים לשיר כתב ירושלמי יקר לי במיוחד בשם יוסי בנאי".

בשנת 1969 בני אמדורסקי הקים את השלושרים - שילוב של "שלושה ששרים" ו"קלושרים" וצירף אליה את שלום חנוך ויובל. ב-1971, כשחנוך החליט לנסוע ללונדון ופירק את ההרכב, כתבו לו כמתנת פרידה חבריו הקרובים מקיבוץ משמרות, מאיר אריאל ושלום חנוך, שיר שירכך את היציאה לדרך עצמאית חדשה. שיר אהבה יפהפה שנקרא "נגה". נגה, שישבה באולם והתרגשה, היא בת כיתתו של מאיר אריאל ואחותו של חנן. את השיר שנכתב לחנן כשיר סולו, שר הפעם דניאל וייס המוכשר, בן קיבוץ בארי.

"נשמע כמו שירת מלאכים". מתוך ערב המחווה לחנן יובל ( צילום: הילה עמנואל גור )

על האירוע ניצחו חמי סל, שהפיק אותו, דלית עופר, המנהלת האמנותית הנפלאה, אוהד בן אבי המוכשר שניהל אותו מוזיקלית ומיכל שגיב, שיזמה אותו. לקראת סיום הצטרפו ליובל על הבמה חברי הגבעטרון, שגרפו הרבה מחיאות כפיים סוערות, שירה יוֹבֵל, דורית ראובני ואוֹרי הרפז, ששרו את "כשהשמש תעבור עליי", ויובל עבר לשלב התודות, בהן לאשתו יאירה, לילדיו דור ושירה ובני ובנות זוגם, ולנכדים נדב, יותם ועידו. "הם כולם הבסיס שבלעדיו לא היינו נפגשים הערב".