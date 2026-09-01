פול טראנק וליעד מאיר נפגשו לביצוע מיוחד של "אין מילים איתך" לקראת המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ ו-ynet. בביצוע, שצולם על סיפונה של ספינת סער 6 של שייטת 3 בבא"ח חיל הים בחיפה, מאיר מצטרף לשיר עם חלק חדש שכתב במיוחד. צפו:
"אין מילים איתך" מועמד במצעד בקטגוריית שיר השנה, ופול טראנק מועמדים לתואר אנשי השנה. ליעד מאיר מועמד לתואר פריצת השנה, ובנוסף שני שירים שבהם הוא משתתף - "פבלו אסקובר" עם כרקוקלי ו"יוצאת מן הכלל" עם אופק אדנק - מועמדים גם הם לתואר שיר השנה. האם הם יזכו? אתם קובעים: הצביעו עכשיו במצעד השנתי לשירים והאמנים שעשו לכם את השנה, ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים לשנה שלמה הכוללת כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר מתנת פורום הפקות וטיקטמאסטר.
המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו של גלגלצ ו-ynet יתקיים ביום חמישי, 10 בספטמבר, בין השעות 14:00 ל-18:00, מאולפני ynet ובשידור חי בגלגלצ.