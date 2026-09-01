"אין מילים איתך" מועמד במצעד בקטגוריית שיר השנה, ופול טראנק מועמדים לתואר אנשי השנה. ליעד מאיר מועמד לתואר פריצת השנה, ובנוסף שני שירים שבהם הוא משתתף - "פבלו אסקובר" עם כרקוקלי ו"יוצאת מן הכלל" עם אופק אדנק - מועמדים גם הם לתואר שיר השנה. האם הם יזכו? אתם קובעים:

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