פסטיבל קולנוע דרום יחגוג בנובמבר 25 שנות פעילות עם חמישה ימים של הקרנות, פרמיירות, מפגשים עם יוצרים ומופעי מוזיקה בשדרות. הפסטיבל, שנוסד במסגרת בית הספר לאמנויות הקול והמסך במכללה האקדמית ספיר, יתקיים בין 1 ל-5 בנובמבר ויחבר בין סדרות וסרטים חדשים לבין יצירות של בוגרי המוסד ושל יוצרים מהנגב המערבי.

גלריה מתוך "באש ובמים" ( צילום: איציק פורטל )

את אירוע הפתיחה תלווה הקרנה מיוחדת של שני הפרקים הראשונים בעונה השנייה של "באש ובמים", הסדרה של חנן סביון וגיא עמיר שעלתה בנטפליקס. השניים צפויים להשתתף גם בשיחה על הסדרה.

בצד הטלוויזיוני תוצג גם "מה עם ילד?", דרמה קומית של כאן מאת יעל הדיה, בהשתתפות דאנה איבגי, ששון גבאי ועלמה זק, וכן "בת של מי את?", סדרה תיעודית של כאן בבימויין של אפרת שלום דנון וקרן שעיו ובהפקת אסנת טרבלסי, העוסקת בסיפוריהן של נשים מזרחיות בישראל.

מתוך "מה עם ילד?" ( צילום: שי גולדמן )

מתוך "בת של מי את" ( צילום: מזל בן ישי )

את הפסטיבל תנעל הקרנת טרום בכורה של "מה היא חושבת לעצמה?" - סרטה של איריס זכי, ראש התוכנית לתואר שני בבית הספר בספיר, העוסק באל-הורות בחברה הישראלית. ההקרנה תתקיים במסגרת מחווה לעורכת נילי פלר, זוכת שני פרסי אופיר, שתכלול ארבעה סרטים שערכה, מפגשים עם יוצרים ובהם ארי פולמן ודני רוזנברג, וכן כיתת אמן.

מתוך "מה היא חושבת לעצמה" ( צילום: מיאל לביא )

גם בוגרי ובוגרות בית הספר יזכו לבמה עם סרטים חדשים: אפרת כורם תציג את "לב זהב" בכיכובם של חן אמסלם, מנשה נוי וישראל אטיאס; שיר חורי אבו תציג את הסרט התיעודי ״חיי שרה״; וטל אביטן, יוצר משדרות, יביא את "קרלוס מחוץ לקווים", על מאמן כדורגל לילדים שהפך לאגדה מקומית בקריית גת. לצדם יוקרנו שמונה סרטים שזכו לאורך 25 שנות הפסטיבל.

מתוך: "לב זהב" ( צילום: זוהר מוטעין )

הקשר בין הקולנוע למציאות המקומית יקבל ביטוי גם בתוכנית "רישומי נפש", שתציג חמישה סרטים קצרים של יוצרים מהנגב המערבי העוסקים בחיים לאחר 7 באוקטובר. עוד בתוכנית: הקרנת בכורה של "גוראמה אהובתי", סרטו של סמי שלום שטרית על אביו ועל חייו במרוקו ובישראל, ושני סרטים של יוצרות בדואיות מהנגב שנוצרו בחממת "בעיני אישה".

מתוך "גוראמה אהובתי" ( צילום: באדיבות פסטיבל קולנוע דרום )

לצד אלה תתקיים התחרות "קולנוע דרום חדש", שתציג סרטים של בוגרי בית הספר, ובטקס הנעילה תושק "נגבא", חממה חדשה ליוצרים צעירים מהדרום.