השחקנית היהודייה-אמריקנית ברברה ברי, שהייתה מועמדת לפרס האוסקר על תפקידה בסרט "תרגילים בהתבגרות" וכיכבה לאורך עשרות שנים בקולנוע, בטלוויזיה ובתיאטרון, הלכה לעולמה היום (רביעי) בגיל 95.

גלריה ברברה ברי ( צילום: Cindy Ord/Getty Images )

ברי הלכה לעולמה בביתה במנהטן, לאחר שחלתה בסרטן סופני. בתה, ג'יין הארניק, סיפרה ל"ניו יורק טיימס" כי מותה התרחש בסיוע רפואי.

ברי זכתה לפריצה בינלאומית ב-1964, כשכיכבה בדרמה One Potato, Two Potato, שזיכתה אותה בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל קאן. ב-1979 הייתה מועמדת לפרס האוסקר לשחקנית המשנה הטובה ביותר על תפקידה בסרט "תרגילים בהתבגרות", שבו גילמה את אמו של הגיבור.

במקביל לעבודתה בקולנוע פיתחה ברי קריירה ענפה גם בתיאטרון ובטלוויזיה. בין היתר השתתפה בהפקה המקורית של המחזמר "קומפני" מאת סטיבן סונדהיים, שעלתה בברודוויי ב-1970, וגילמה את דמותה של שרה, תפקיד שזיכה אותה במועמדות לפרס הטוני. על המסך הקטן הופיעה בין היתר בסדרות "בארני מילר" ו"פתאום סוזן".

ברי נולדה ב-1931 בשיקגו בשם ברברה ברמן, ובהמשך עברה עם משפחתה לטקסס. היא החלה ללמוד עיתונאות במכללת דל מאר, אך עד מהרה גילתה עניין במשחק ועברה לאוניברסיטת טקסס, שם זכתה בכמה פרסים בתחום התיאטרון. עם סיום לימודיה עברה לניו יורק.

ברי החלה את דרכה בברודוויי ב-1955, כשהשתתפה בהצגה The Wooden Dish. בהמשך הופיעה גם ב-The Beaux Stratagem ב-1959 וב-Happily Never After ב-1966. את הופעת הבכורה שלה בקולנוע עשתה בסרט "ענק" מ-1956, לאחר שנקלעה במקרה לצילומים שהתקיימו בקורפוס כריסטי שבטקסס, בעת שביקרה את משפחתה.

לאורך שנות ה-50 וה-60 השתתפה בשורה של סדרות פופולריות, בהן "הסנגורים", "כביש 66", "עיר עירומה", "ד"ר קילדייר", "אזור הדמדומים", "שעת אלפרד היצ'קוק" ו"הנמלט".

אחד מתפקידיה הקולנועיים הבולטים ביותר הגיע כאמור ב-1979, בדרמה "תרגילים בהתבגרות", העוסקת בארבעה צעירים שסיימו את לימודיהם בתיכון ומנסים להבין מה יעשו בהמשך חייהם. הסרט היה מועמד לחמישה פרסי אוסקר, בהם פרס שחקנית המשנה הטובה ביותר לברי.

מתוך "תרגיל בהתבגרות" ( צילום מסך )

במקביל המשיכה לעבוד בטלוויזיה. היא גילמה את אליזבת, אשתו של בארני מילר, ב-11 פרקים של הקומדיה המצליחה "בארני מילר". בהמשך שבה לגלם את דמות האם בעיבוד הטלוויזיוני של "תרגילים בהתבגרות", ששודר במשך שנה והעניק לה את מועמדותה הראשונה לפרס האמי.

ברי זכתה לשתי מועמדויות נוספות לאמי על הופעות אורח בסדרות "חוק וסדר" ו"חוק וסדר: מדור מיוחד".