היום מגיע לאודישנים הסטנדאפיסט דניאל חן, שבא עם חוזה ואין-ספור תנאים ללהקה. איזה פריט לבוש אסור יהיה ללבוש? במה צריך לחפוף את הראש? ומה צריך לחכות לדניאל בחדר האומנים?

היום מגיע לאודישנים הסטנדאפיסט דניאל חן, שבא עם חוזה ואין-ספור תנאים ללהקה. איזה פריט לבוש אסור יהיה ללבוש? במה צריך לחפוף את הראש? ומה צריך לחכות לדניאל בחדר האומנים?

היום מגיע לאודישנים הסטנדאפיסט דניאל חן, שבא עם חוזה ואין-ספור תנאים ללהקה. איזה פריט לבוש אסור יהיה ללבוש? במה צריך לחפוף את הראש? ומה צריך לחכות לדניאל בחדר האומנים? צפו באודישן המלא:

האודישן של דניאל חן הוא הפרק החמישי והאחרון בסדרת מיקרו-קומדיה בהפקת ynet והדג נחש, שעלתה השבוע ב-ynet. את הסדרה כתבו התסריטאים עמרי עמית ואדר מרום ("תוצרת בית", "בובה של לילה") וביים רועי פלורנטין ( "טיול אחרי צבא", "הנחלה", "ארץ נהדרת").

האודישן של דניאל חן הוא הפרק החמישי והאחרון בסדרת מיקרו-קומדיה בהפקת ynet והדג נחש, שעלתה השבוע ב-ynet. את הסדרה כתבו התסריטאים עמרי עמית ואדר מרום ("תוצרת בית", "בובה של לילה") וביים רועי פלורנטין ( "טיול אחרי צבא", "הנחלה", "ארץ נהדרת").

האודישן של דניאל חן הוא הפרק החמישי והאחרון בסדרת מיקרו-קומדיה בהפקת ynet והדג נחש, שעלתה השבוע ב-ynet. את הסדרה כתבו התסריטאים עמרי עמית ואדר מרום ("תוצרת בית", "בובה של לילה") וביים רועי פלורנטין ( "טיול אחרי צבא", "הנחלה", "ארץ נהדרת").

אז מה בעצם אסור ללבוש? דניאל חן עם הדג נחש

אז מה בעצם אסור ללבוש? דניאל חן עם הדג נחש