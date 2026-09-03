רגע לפני שהם עולים להופיע בסדרת הופעות חגיגיות במיוחד לציון שלושים שנות עבודה משותפות מחליטים חברי הדג נחש שהגיע הזמן לרענן ולהוסיף חבר שביעי ללהקה ומכריזים על אודישנים לתפקיד.
היום מגיע לאודישנים הסטנדאפיסט דניאל חן, שבא עם חוזה ואין-ספור תנאים ללהקה. איזה פריט לבוש אסור יהיה ללבוש? במה צריך לחפוף את הראש? ומה צריך לחכות לדניאל בחדר האומנים? צפו באודישן המלא:
האודישן של דניאל חן הוא הפרק החמישי והאחרון בסדרת מיקרו-קומדיה בהפקת ynet והדג נחש, שעלתה השבוע ב-ynet. את הסדרה כתבו התסריטאים עמרי עמית ואדר מרום ("תוצרת בית", "בובה של לילה") וביים רועי פלורנטין ( "טיול אחרי צבא", "הנחלה", "ארץ נהדרת").
בכל פרק הגיע אורח אחר, מנסה לשכנע את הלהקה למה הוא מתאים לתפקיד החבר השביעי, ומבצע איתם יחד שיר. מלבד דניאל חן, הגיעו לאודישנים גם גורי אלפי, יונתן ברק, ג'וי ריגר ורועי בר נתן.
ניתן לצפות בכל ובחומרים נוספים מאחורי הקלעים, במתחם "חבר חדש ל'הדג נחש'".
הדג נחש הם שאנן סטריט, גיא מר, דודוש קלמס, משה אסרף, יאיא כהן אהרונוב, שלומי אלון | גיטרה - דניאל שוהם | מיתוג ותקשורת - רותי מרום | מנהל הפקה הדג נחש - רועי בכר | ניהול אישי - נברו פלורנטין | במאי - רועי פלורנטין | כותבים - עמרי עמית ואדר מירום | הפקת וידאו - ברקוביץ הפקות | צלם ראשי - רועי ברקוביץ | צלמים - שי שרף, מיכאל צייטלין | עריכה - שחר ברקת | ע. הפקה - שר בן שמחון | ניהול במה - עמית אנקרי | מנהלת סושיאל - נועה מאירצ'ק | איפור - לילך אופק | מיקס - גיא מר | הפקת פוסט - רעות רימרמן | מתחם - Live House | טכנאי הקלטה - נדב גבר | סאונד- נדיר פליישמן | צילום סטילס - עוז מועלם | מפיקים ועורכים אחראים מטעם ynet - טלי פלדמן, עודד קרמר