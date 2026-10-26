רשת השידור הבריטית BBC הסכימה לשלם יותר מ-400 אלף ליש"ט למפיקה היהודייה לוסי קון, שטענה כי סבלה מהתבטאויות אנטישמיות מצד עמיתים וכי נדחקה החוצה ממקום עבודתה לאחר שהתלוננה על היחס לעובדים יהודים בעקבות מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023. ההסדר הושג ללא הודאה באחריות מצד הרשת, לאחר שקון איימה לנקוט נגדה הליכים משפטיים בגין אפליה ופיטורים שלא כדין.

גלריה לוסי קון ( צילום מסך, יוטיוב )

קון (57) עבדה ב-BBC במשך 22 שנה והייתה מעורבת בהפקות תיעודיות שזכו בפרסים יוקרתיים. בין היתר, היא הייתה מפיקה בפועל של הסרט התיעודי We Will Dance Again, העוסק במתקפת חמאס על משתתפי מסיבת הנובה, ושל הסרט Mr Nobody Against Putin, שזכה השנה בפרס האוסקר לסרט התיעודי הטוב ביותר.

בריאיון ל"טלגרף" סיפרה קון כי במשך שנים יהדותה לא הייתה סוגיה במקום עבודתה, אך לדבריה, האווירה השתנתה באופן דרמטי לאחר מתקפת 7 באוקטובר. היא תיארה שיחה עם עמיתה לעבודה, שבה אמרה כי אנשי חמאס הם רשעים, ולדבריה נענתה: "גם הציונים". במקרה אחר, סיפרה, עמית אמר לה לחשוב מה הביא את חמאס לעשות את שעשה.

"זה היה כאילו הטביעו לי את המילה 'יהודייה' על המצח", תיארה קון את השינוי שחוותה. לדבריה, היא הרגישה כי במקום לראות בה עיתונאית ומפיקה שהיא במקרה יהודייה, החלו להתייחס אליה בראש ובראשונה דרך זהותה היהודית והעמדות שיוחסו לה.

אחד ממוקדי המחלוקת היה ניסיונה של קון לקדם סרט תיעודי על מתקפת חמאס בפסטיבל הנובה. לדבריה, הועלתה דרישה שהסרט יציג את האירועים בהקשר רחב יותר ויעסוק גם בסיבות שהובילו למתקפה. היא טענה כי הוטל ספק ביכולתה לעסוק בנושא באופן אובייקטיבי בשל היותה יהודייה, וכי נאמר לה שאינה יכולה להיות אחראית לפרויקט משום שהיא מוטה.

דרישה להציג את האירועים בהקשר רחב יותר. מתוך #NOVA ( צילום: באדיבות yes )

קון סיפרה גם כי עמית לעבודה טען בפניה שאם היא מבקשת להגדיר את אנשי חמאס כטרוריסטים, עליה להגדיר כך גם את ישראל. בעקבות התבטאויות אלה ואחרות, היא פעלה, לדבריה, להעלות את סוגיית היחס לעובדים יהודים מול הנהלת הרשת והקימה קבוצת תמיכה לעובדים יהודים ב-BBC.

בינואר 2024 הגישה קון תלונה רשמית בתוך הארגון. לאחר בירור פנימי שנמשך כחמישה חודשים, נמסר לה כי תלונתה לא התקבלה. גם הערעור שהגישה נדחה. בהמשך, לדבריה, מצבה הבריאותי הידרדר בעקבות הלחץ, והיא יצאה לחופשת מחלה. לאחר מכן הודיעה לה הרשת כי משרתה נמצאת בסיכון בשל שינוי ארגוני. באפריל 2026, זמן קצר לאחר הזכייה באוסקר של הסרט שהייתה מעורבת בהפקתו, הסתיימה העסקתה ב-BBC.

קון פנתה להליכים משפטיים בטענה לאפליה, להתנכלות ולפיטורים שלא כדין. בסופו של דבר הסכימה הרשת לשלם לה כ-400 אלף ליש"ט, אך לא הודתה באחריות לטענותיה. לפי הדיווחים, ההסדר כלל גם תיקון הנוגע לאופן שבו הופיע שמה בקרדיטים של Mr Nobody Against Putin. קון ביקשה גם התנצלות רשמית ופגישה עם מנכ"ל ה-BBC החדש, מאט בריטין, אך לדבריה בקשות אלה נדחו.

דובר ה-BBC מסר בתגובה כי הרשת אינה נוהגת להגיב לענייני כוח אדם פרטניים, וכי אנטישמיות מכל סוג אינה נסבלת בה. בהודעה נוספת שעליה דווח נמסר כי הבירור הפנימי לא אישר את טענותיה של קון לאנטישמיות, אך תוצאות הטיפול בפרשה הצביעו על ליקויים ועל ההשפעה האישית שהייתה לה עליה. הרשת גם הביעה הערכה לשנות עבודתה ולתרומתה.