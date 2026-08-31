בלב ים חברו שולי רנד וג'ימבו ג'יי למאש-אפ של להיטיהם - "לב לבן" ו"מפרש לבן" - ביצוע מיוחד שצולם על סיפונה של ספינת סער 6 של שייטת 3 בחיפה לרגל המצעד הישראלי השנתי של ynet וגלגלצ. צפו