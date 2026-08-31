בלב ים חברו שולי רנד וג'ימבו ג'יי למאש-אפ של להיטיהם - "לב לבן" ו"מפרש לבן" - ביצוע מיוחד שצולם על סיפונה של ספינת סער 6 של שייטת 3 בחיפה לרגל המצעד הישראלי השנתי של ynet וגלגלצ. צפו
"מפרש לבן", שאת מילותיו ולחנו יצרו ג'ימבו ג'יי (עומר הברון) יחד עם קותימאן, פוגש בביצוע את "לב לבן", שכתבו והלחינו שולי רנד ואבי אוחיון. על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד אסף תלמודי, והביצוע המלא בקרוב יעלה גם לשירותי הסטרימינג.
שני האמנים מועמדים השנה במצעד: אלבומו של ג'ימבו ג'יי, "הכל טוב", מתמודד על תואר אלבום השנה, ואילו "לב לבן" של רנד מועמד לתואר שיר השנה.
האם "הכל טוב" יהיה אלבום השנה? האם "לב לבן" יגיע לפסגת המצעד? אתם קובעים: הצביעו עכשיו במצעד השנתי לשירים והאמנים שעשו לכם את השנה, ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים לשנה שלמה הכוללת כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר מתנת פורום הפקות וטיקטמאסטר.