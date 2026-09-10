בית המשפט המחוזי בתל אביב פרסם אתמול (רביעי) את פסק דינו בעניין השחקן דן תורג'מן ("לגעת באושר"). בית המשפט קיבל את ערעור הפרקליטות על קלות עונשו של תורג'מן, שהורשע בביצוע עבירות מס, והחמיר את עונשו מתשעה חודשי עבודות שירות ל-10 חודשי מאסר בפועל. לצד זאת, הפחית בית המשפט את הקנס שהוטל עליו ל-50,000 ש"ח.

גלריה דן תורג'מן ( צילום: רפי דלויה )

במהלך שנת 2025 הורשע תורג'מן, על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בשורה של עבירות מס שביצע בשנים 2017-2008. בין היתר, השמיט תורג'מן הכנסות שמקורן ביזמות, שיווק נדל"ן ובהשכרת דירות. בנוסף, נכס שהיה בבעלותו המהותית נרשם על שם אחרת, ובמכירתו לא שולם מס שבח.

על פי כתב האישום, שהגישה עו"ד פנינית בן עמי מפרקליטות מיסוי וכלכלה, המעשים נעשו במזיד ובכוונה להתחמק מתשלום מס, תוך שימוש במרמה, ערמה ותחבולה.

בית משפט השלום קבע מתחם ענישה של 28-12 חודשי מאסר בפועל, אך סטה מהמתחם וגזר על תורג'מן תשעה חודשי מאסר שיירוצו בעבודות שירות, לצד שישה חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 100 אלף ש"ח. בית משפט השלום נימק את הסטייה לקולא ממתחם הענישה, בעיקר בחלוף הזמן שחלף מאז ביצוע העבירות.

הפרקליטות ערערה על קלות העונש. במסגרת הערעור הדגישה הפרקליטות כי מדובר בדפוס התנהגות שיטתי ומתמשך של עבירות מס בהיקפים גבוהים שבוצעו במשך 12 שנים, בתחומים ובשיטות שונות. תורג'מן ביצע פעולות אקטיביות להסתרת הכנסותיו, ובהן אי-הוצאת חשבוניות, אי-דיווח על עיסוקו המלא, הסתרת הכנסות מרואה החשבון ועוד.

דן תורג'מן ( צילום: שאול גולן )

הרכב בית המשפט המחוזי בתל אביב, סגן הנשיא השופט שי יניב, השופט יוסי טופף והשופטת דנה אמיר קיבלו את ערעור המדינה על רכיב המאסר, והעמידו את עונשו של תורג'מן על 10 חודשי מאסר בפועל תוך ציון כי ערכאת הערעור אינה ממצה את הדין. השופטים הדגישו את ההלכה מחייבת, לפיה עבירות מס שנעשו בכוונה להתחמק מתשלום מס מחייבות ענישה הכוללת מאסר בפועל, וגם חלוף הזמן לא יכול להביא לסטייה מכך.

‏בפסק הדין כתבו השופטים: "בנסיבות הכוללות של העניין, קיבלו הצדדים את המלצתנו לעתירה משותפת מוסכמת, שלה הננו נותנים תוקף ולפיה עונש המאסר בפועל יועמד על 10 חודשים בכליאה. למען הסר ספק, ייאמר כי תוצאה עונשית זו היא פועל יוצא, בין היתר, מכך שאין דרכה של ערכאת הערעור למצות את הדין בקבלה את ערעור המדינה. לפיכך, מובן שאין בכך ללמד על מידת הענישה הראויה".