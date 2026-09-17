אירלנד לא תשתתף באירוויזיון 2027, במחאה על השתתפותה של ישראל בתחרות - כך הודיעה היום רשות השידור האירית RTE.

אירלנד לא תשתתף באירוויזיון 2027, במחאה על השתתפותה של ישראל בתחרות - כך הודיעה היום רשות השידור האירית RTE.

אירלנד לא תשתתף באירוויזיון 2027, במחאה על השתתפותה של ישראל בתחרות - כך הודיעה היום רשות השידור האירית RTE.