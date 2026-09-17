אירלנד לא תשתתף באירוויזיון 2027, במחאה על השתתפותה של ישראל בתחרות - כך הודיעה היום רשות השידור האירית RTE.
רשות השידור האירית, שהחרימה את התחרות גם בשנה שעברה, מסרה כי "עמדתנו נותרה ללא שינוי", וציינה בהודעתה את "המשבר ההומניטרי בעזה ואובדן החיים". ב-RTE הוסיפו כי הם "מודאגים עמוקות" גם מהמשך מניעת גישה עצמאית של עיתונאים לרצועת עזה.
אירלנד היא המדינה הראשונה שמודיעה באופן רשמי וסופי על פרישה מאירוויזיון 2027. בהולנד הודיעה רשות השידור כי גם היא לא תשתתף בתחרות, אך ההכרעה הסופית הועברה לגוף שידור אחר. כמה מדינות נוספות טרם מסרו החלטה סופית בנוגע להשתתפותן, בהן הולנד, סלובניה, איסלנד, הונגריה ובלגיה.
אירוויזיון 2027 ייערך בבורגס שבבולגריה, וישראל צפויה להשתתף בחצי הגמר השני, בשל סמיכות התחרות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וליום העצמאות.