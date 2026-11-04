אחרי האמירה הבעייתית והמכלילה על הנשים הבדואיות בנגב - ולמרות ההתנצלות שלה ברשת X, בכאן תאגיד השידור לא מאפשרים לאילה חסון לשוב ולהגיש את תוכניתה, כל עוד היא לא תתנצל בנוסח שמקובל עליהם.

אחרי האמירה הבעייתית והמכלילה על הנשים הבדואיות בנגב - ולמרות ההתנצלות שלה ברשת X, בכאן תאגיד השידור לא מאפשרים לאילה חסון לשוב ולהגיש את תוכניתה, כל עוד היא לא תתנצל בנוסח שמקובל עליהם.

אחרי האמירה הבעייתית והמכלילה על הנשים הבדואיות בנגב - ולמרות ההתנצלות שלה ברשת X, בכאן תאגיד השידור לא מאפשרים לאילה חסון לשוב ולהגיש את תוכניתה, כל עוד היא לא תתנצל בנוסח שמקובל עליהם.