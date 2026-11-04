פרסום ראשון: האולטימטום של כאן תאגיד השידור לאילה חסון.
אחרי האמירה הבעייתית והמכלילה על הנשים הבדואיות בנגב - ולמרות ההתנצלות שלה ברשת X, בכאן תאגיד השידור לא מאפשרים לאילה חסון לשוב ולהגיש את תוכניתה, כל עוד היא לא תתנצל בנוסח שמקובל עליהם.
במענה לפניית ynet על היעדרותה של חסון בימים האחרונים השיבו במחלקת החדשות בתאגיד כי היא "התבקשה על ידי מנהליה להתנצל ולהבהיר באופן מפורש בשידור בכאן 11 את דבריה - הן לגבי התבטאותה המכלילה כלפי הנשים, בנות החברה הבדואית, והן לגבי הכשלים 'בכל הקלפיות במגזר הערבי'. אלה לא רק התבטאויות מכלילות, לא מבוססות ולא מדוייקות, אלא כאלה שיש בהן סכנה למידת האמון שרוכש הציבור לתוצאות הבחירות בישראל - ושידור ציבורי אינו יכול לקחת בהן חלק".
עוד הבהירו כי "הנהלת חטיבת החדשות דרשה מחסון לפרסם הערב הבהרה והתנצלות בשני העניינים, בנוסח שיהיה מקובל גם על חטיבת החדשות, וככל שתסרב היא לא תוכל לשדר".
מטעמה של חסון טרם נמסרה תגובה.