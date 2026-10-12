פסטיבל הסרטים הבינלאומי ערבה יתקיים השנה בפעם ה-15, בין 4 ל-14 בנובמבר, ויציע גם הפעם הקרנות תחת כיפת השמיים בלב המדבר. החידוש המרכזי במהדורה הנוכחית הוא הרחבת מתחם הפסטיבל: לראשונה יפעלו בו שני מסכי קולנוע, שיאפשרו להציג מדי ערב תוכנית רחבה יותר. הפסטיבל, שנוסד ב-2012, נערך בשמורת הטבע עשוש, בסמוך ליישוב צוקים שבערבה התיכונה.

התוכנית כוללת סרטים חדשים של במאים מוכרים, יצירות שזכו בפרסים בפסטיבלים הבינלאומיים המרכזיים, בכורות ישראליות, סרטי אנימציה וקלאסיקות. בין הסרטים שיוקרנו נמצאים "בונקר" של פלוריאן זלר, בכיכובם של חוויאר ברדם ופנלופה קרוז; "פיורד" של כריסטיאן מונג'יו, בכיכובם של סבסטיאן סטן ורנאטה ריינסב; "מינוטאור" של אנדריי זוויאגינצב ו"ארץ אבות" של פאבל פאבליקובסקי, שזכה בפרס הבימוי בפסטיבל קאן האחרון. "מינוטאור" זכה בפרס הגרנד פרי בקאן, ואילו "בונקר" הוצג בתחרות הרשמית של פסטיבל ונציה.

גלריה מתוך "בונקר" ( צילום: באדיבות פסטיבל הסרטים ערבה )

מתוך "ארץ אבות" ( צילום: באדיבות פסטיבל הסרטים ערבה )

במסגרת תשע הבכורות הישראליות המתוכננות יוקרנו, בין היתר, "אישה אלמונית" של הבמאית הדנית מאי אל-טוקי, דרמה המתרחשת בדנמרק שלאחר מלחמת העולם השנייה; "חשבון נפש" של ריד ואן דייק, העוסק במפגש בין חייל אמריקאי לאם עיראקית שאיבדה את בני משפחתה במלחמה; ו"מקום בטוח" של סדריק קאהן, המתמקד בחייהם של בני נוער במחלקה סגורה.

גם סיפורו של סילבסטר סטאלון יגיע למסך המדברי עם "אני רוקי" (I Play Rocky), סרטו של פיטר פארלי המתאר את המאבק שהוביל ליצירת הסרט הראשון בסדרת "רוקי", שכבש את הקהל בפסטיבל טורונטו האחרון. לצדו יוקרן "גוריה" של הבמאי הגיאורגי לבאן קוגואשווילי, דרמה בשחור-לבן המתרחשת בגיאורגיה בראשית שנות ה-90. הבמאי צפי להגיע לישראל עם צוות הסרט והשחקנים.

מתוך "אני רוקי" ( צילום: באדיבות פסטיבל ערבה )

עוד בתוכנית הבינלאומית: "מכתבים צהובים" של אילקר צ'טאק, במאי "חדר המורים", שזכה בדב הזהב בפסטיבל ברלין; "פתאום" של ריוסוקה המאגוצ'י, בכיכובן של וירז'יני אפירה וטאו אוקמוטו; "דואה" של בלרטה בשולי, דרמת התבגרות על נערה בפרישטינה בצל המלחמה המתקרבת בקוסובו; ו"פילים בערפל" של אבינאש ביקראם שאה, המתרחש בקרב קהילה של נשים טרנסג'נדריות בכפר בנפאל.

מתוך "מכתבים צהובים" ( צילום: באדיבות פסטיבל הסרטים ערבה )

מתוך "פילים בערפל" ( צילום: באדיבות פסטיבל הסרטים ערבה )

התוכנית תכלול גם סרטים לילדים ולנוער, ובהם סרט האנימציה "ילד ברזל", שזכה בפרס חבר השופטים במסגרת "מבט מסוים" בפסטיבל קאן, "יאגלי", הרפתקה על גור כלבים שיוצא להתחרות בתחרות הכלב היפה מכולם, ו"מרי אנינג וסוד המאובן הנסתר", על ילדותה של חלוצת חקר המאובנים הבריטית. לצד אלה תוקרן הקלאסיקה "מרי פופינס".

מתוך "ילד ברזל" ( צילום: באדיבות פסטיבל הסרטים ערבה )

מתוך "מרי אנינג וסוד המאובן הנסתר" ( צילום: באדיבות פסטיבל הסרטים ערבה )

אחד ממוקדי הפסטיבל יהיה מחווה לבמאי ולתסריטאי האמריקאי בילי וויילדר, שתכלול ארבעה מסרטיו: "ביטוח חיים כפול", "סברינה", "חמים וטעים" ו"הדירה". הסרטים, שנוצרו בין 1944 ל-1960, מייצגים את מנעד יצירתו של וויילדר, מפילם נואר ועד קומדיה ורומנטיקה, ועונים כולם באופן חד-משמעי על התואר "קלאסיקה".

המחווה מוקדשת לזכרה של עדנה פיינרו, שהלכה לעולמה ביוני האחרון והייתה במשך שנים חלק מהצוות האמנותי של הפסטיבל. פיינרו פעלה במשך יותר משישה עשורים כעיתונאית, עורכת ויועצת אמנותית לפסטיבלים בישראל ובעולם. בין היתר כתבה ל"ווראייטי" ול-Screen International, וב-1982 ייסדה עם בן זוגה דן פיינרו את כתב העת "סינמטק". בשנים האחרונות היו השניים שותפים לעיצוב התוכנית האמנותית של פסטיבל ערבה.

בילי וויילדר ומרילין מונרו, על סט הצילומים של "חמים וטעים" ( צילום: באדיבות פסטיבל הסרטים ערבה )

תוכנית הקלאסיקות תכלול גם את "החותם השביעי" של אינגמר ברגמן, "הטוב, הרע והמכוער" של סרג'יו לאונה ו"שיגעון של לילה" של מרטין סקורסזה - כולם בעותקים משוחזרים.

מתוך "הטוב הרע והמכוער" ( צילום: באדיבות פסטיבל הסרטים ערבה )

מתוך "החותם השביעי" ( צילום: באדיבות פסטיבל הסרטים ערבה )

הערב הראשון של הפסטיבל, ב-4 בנובמבר, יוקדש גם השנה לסרטים שהופקו בתמיכת קרן קולנוע נגב וצולמו במדבר הישראלי. בין הסרטים שיוקרנו: "שעתיד לבוא" של רותי פריבר בכיכובה של רונית יודקביץ', על אישה שיוצאת למסע חדש אחרי 40 שנות נישואים, ו"זברות" של שירן שהרבני, סרט מסע על שלושה חברי ילדות שיוצאים לטרמפים בדרכם למסיבת תחפושות במדבר. לצדם תוצג תוכנית הסרטים הקצרים "קצר במדבר", הכוללת ארבע יצירות, ובהן "חוט הדם" של נסרה אזברגה, שהופק במסגרת חממת הקולנוע "בעיני אישה", המיועדת ליוצרות מהחברה הבדואית בנגב.

מתוך "שעתיד לבוא" ( צילום: דניאלה נוביץ, באדיבות פסטיבל הסרטים ערבה )