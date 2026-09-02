מההפקה נמסר כי המופע "חוזר אל תור הזהב של המוזיקה הים-תיכונית בישראל ואל האמנים שפרצו בשנות ה-80 וה-90, סללו את הדרך לדורות שבאו אחריהם והעניקו למוזיקה הישראלית כמה מהקלאסיקות הגדולות שלה, שירים שחצו דורות וממשיכים להיות מושמעים ואהובים עד היום".