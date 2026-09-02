חיים משה, יואב יצחק, אבנר גדסי ואביבה אבידן על במה אחת - במופע של גדולי וותיקי המוזיקה המזרחית.
בכורת המופע, שייקרא "אגדות המזרח", תיערך ב-29 באוקטובר באמפי פארק מסובים, וישתתפו בה גם אלי לוזון, נתי לוי, פיני חדד ואבי סינואני.
מההפקה נמסר כי המופע "חוזר אל תור הזהב של המוזיקה הים-תיכונית בישראל ואל האמנים שפרצו בשנות ה-80 וה-90, סללו את הדרך לדורות שבאו אחריהם והעניקו למוזיקה הישראלית כמה מהקלאסיקות הגדולות שלה, שירים שחצו דורות וממשיכים להיות מושמעים ואהובים עד היום".
בין הלהיטים שמבטיחים בהפקה: "נשבע", "פני מלאך", "נפרדנו כך", "איזו מדינה", "איתך ובלעדיך", "סוכר", "כותל המזרח", "לא לבד", "תן לזמן ללכת", "זה הזמן לסלוח", "עד סוף העולם", "מנגן ושר" ועוד.
על הניהול האמנותי יהיה אחראי נדב ביטון. מחירי הכרטיסים בין 219 ל-389 שקלים.