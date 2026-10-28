בשעה 22:00 אמש (שלישי) עם סגירת הקלפיות, פרסמו ששת ערוצי הטלוויזיה את מדגמי הבחירות. לא כולם הציגו תמונה אחידה - בחדשות 12, חדשות 13 וכאן 11 קיבל גוש נתניהו 50 מנדטים, במדגם i24NEWS הוא הגיע ל-55, בערוץ 16 ל-53 ובערוץ 14 ל-60 מנדטים. גם בהערכת כוחן של המפלגות נרשמו הבדלים. כפי שנעשה בכל מערכת בחירות, המדגמים עודכנו במהלך הלילה - בהתאם לקלפיות האמת של המדגם, ואז גם מרבית התוצאות התיישרו עם מה שנכון לעכשיו הן תוצאות האמת.

הפערים בין הערוצים הם רק חלק מהסיפור. הסקרים שפורסמו בימים ובשבועות שקדמו לבחירות הציגו בחלק מהמקרים תמונה שונה מזו שהתקבלה במדגמים. אחת הדוגמאות הבולטות היא הליכוד: בסקר האחרון של חדשות 13, שפורסם ב-23 באוקטובר, קיבלה המפלגה 19 מנדטים בלבד. במדגם הראשוני של הערוץ היא כבר עלתה ל-25, ובעדכון המדגם במהלך הלילה הגיעה ל-27 מנדטים. נכון לעכשיו היא עומדת בתוצאות האמת על 26.

גלריה הליכוד קיבלו הרבה יותר מנדטים מבסקרים רבים ( צילום: Jewel SAMAD / AFP )

כעת, בזמן שספירת הקולות עדיין נמשכת, מתעוררות שאלות על הפערים בין התחזיות, על יכולתם של הסוקרים לזהות שינויים בדפוסי ההצבעה ועל הלקחים המקצועיים שיופקו מהבחירות. בשיחות עם ynet מתארים שניים מהסוקרים שעמדו במוקד ליל הבחירות את מה שראו בנתונים, את ההפתעות ואת המסקנות הראשוניות שלהם.

"החוזקה של הליכוד זה דבר שלא ראינו בסקרים"

שמואל רוזנר, סוקר חדשות 13, מודה שהתחזקות הליכוד הייתה ההפתעה הגדולה מבחינתו. אף שהסקרים שלפני הבחירות זיהו לדבריו כמה מהמגמות המרכזיות, כוחה של מפלגת השלטון לא השתקף בהם. "היו דברים שהפתיעו אותי ודברים שפחות. העיקרי הוא החוזקה של הליכוד, שזה דבר שלא ראינו בסקרים וכן הופיע די מוקדם במדגמים והמשיך להתחזק עם הערב".

הסוקר של ערוץ 13, שמואל רוזנר: "אנחנו צריכים לנסות לפענח ככל יכולתנו מה הייתה התקלה ומה אנחנו יכולים לשפר בעניין. אני בסך הכול עשיתי את זה כרגע פעם אחת, ואני לא בטוח שאני אעשה את זה עוד פעם, אז נחיה ונראה"

וכשתוצאות האמת החלו להתבהר, היו הפתעות נוספות? "מלבד ההפתעה מהליכוד, שמחייבת חשיבה על השאלה איך זה קרה ולמה לא ראינו את זה, גם לא צפינו שהגוש שיש לו יתרון מסוים יהיה גוש הקואליציה ולא האופוזיציה. לצד זה יש דברים שלא מפתיעים: למשל ראינו לאורך זמן ששיעור ההצבעה אצל הערבים גבוה, ושיהיו להם הרבה מנדטים. גם ראינו כל הזמן ששני הגושים כנראה לא יגיעו ל-61, או שהמפלגות החרדיות נחלשות. אלה דברים שראינו".

מה הלקח המקצועי מהבחירות האלה? האם תעשו משהו אחרת בסבב הבא? "זה עוד קצת מוקדם להגיד איזה לקים נפיק. אנחנו צריכים קודם להבין אם ומה קרה, ובהתאם לזה לנסות ליישם לקחים מקצועיים. זה לא קשור למערכת בחירות, זה קשור לזה שאני עושה סקרים באופן קבוע, אז ברור שבאירוע כזה גם אני וגם הצוות שאני עובד בו צריכים להסתכל עליו ולהבין מה קרה. אנחנו צריכים לנסות לפענח ככל יכולתנו מה הייתה התקלה ומה אנחנו יכולים לשפר בעניין. אני בסך הכול עשיתי את זה כרגע פעם אחת, ואני לא בטוח שאני אעשה את זה עוד פעם, אז נחיה ונראה".

"הייתי מאוד מאוד בטוח במספרים"

צוריאל שרון, מייסד ובעלי מכון דיירקט פולס, שערך את סקרי ומדגם i24NEWS (ערוץ 15) מספר כי לא הופתע מהתמונה שהתקבלה במדגם שלו. לדבריו, הנתונים תאמו את המגמות שזיהה לאורך מערכת הבחירות, והביטחון שלו בהערכות התחזק בשבועות האחרונים.

מה עבר לך בראש כשהמדגמים פורסמו? "דריכות. בטח כשאתה רואה את המספרים של האחרים. מצד שני, הייתי מאוד מאוד בטוח במספרים".

מה נתן לך את הביטחון הזה? "המספרים הסתדרו מאוד עם מה שראיתי לאורך כל התקופה. הייתה לי תחושה שאני שולט באירוע, שאני מבין את המערכת, את הבחירות, את הסוציולוגיה של הישראלים ואת הדינמיקה של הסנטימנט הישראלי. הרגשתי ביטחון גדול בהבנה שלי את המצב לאורך כל מערכת הבחירות, והתחושה הזאת התחזקה מאוד בשבועות האחרונים".

איך אתה מסביר את הפערים הגדולים בין המדגמים של הערוצים השונים? "קודם כול, את השאלה הזאת צריך להפנות אליהם. יש לי להערכתי את מערכת הסקרים מספר אחת בישראל מבחינה טכנולוגית. השקעתי המון משאבים במערכת הזו ובפיתוח שלה, בעיקר בשנה האחרונה. בין השאר בגלל הבחירות, אבל לא רק, גם בגלל לקוחות מסחריים מאוד גדולים שעובדים עם החברה. זאת הנקודה ראשונה. הנקודה השנייה זה שלא חייתי בתיבות תהודה, הייתי מחובר מאוד לסנטימנט הישראלי על כלל הגוונים שלו. הייתי מאוד מפוקס ומנוטרל מרעשי רקע, אבל מה שנקרא מבין את נפש הבוחר, נפש המצביע של כלל המגזרים שמרכיבים בסוף את המפה הפוליטית. בהקשר הזה הרגשתי מאוד בטוח בעצמי".

אחת ההפתעות המרכזיות שעליהן מצביע שרון נוגעת להשתתפות הגבוהה של החברה הערבית בבחירות. לדבריו, ההיקף שלה הפתיע גם את מי שצפו התחזקות משמעותית של המפלגות הערביות.

צוריאל שרון, קמפיינר ומייסד חברת המחקר והאסטרטגיה דיירקט פולס ( צילום: שרון גבאי )

מה בכל זאת הצליח להפתיע אותך בליל הבחירות? "אני חושב שמה שהדהים את כולם, לאורך כל היום, זה אחוזי ההצבעה במגזר הערבי. ידענו שהמגזר הערבי יבוא כנראה, ההערכות השמרניות דיברו על 14 מנדטים, ההערכות היותר חזקות דיברו כבר על 15. אני חושב שהמספרים של המגזר הערבי הדהימו את כולם, ואני נוטה להאמין שזה מספרים שלא נחזור לראות במערכות הבחירות הבאות".

עד כמה שיעורי ההצבעה הגבוהים השפיעו על המדגמים? "זה משפיע במשקלים שאתה נותן לאוכלוסיות. זה משהו שסוקר צריך לדעת להתמודד איתו בזמן אמת, זה לא אירוע שאמור להפתיע אותך ברגע שיש לך את הנתונים על שיעורי ההצבעה. בסקרים אתה יכול להעריך שיעורי הצבעה, פה אתה מקבל את השיעורים ואת העדכונים מוועדת הבחירות לאורך היום".

"לא לשפוך את התינוק עם המים"

שרון התייחס גם לשאלת אמינות הסקרים בעקבות הפערים בין הערוצים. לדבריו, אין מקום להסיק מכך על ענף הסקרים כולו, אך הוא מעריך שיהיו לאירועים השלכות גם על התקשורת.

חברי הרשימה המשותפת חוגגים את התוצאות. "אחוזי ההצבעה אצל הערבים הדהימו את כולם" ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

אחרי לילה כזה, הציבור עוד עלול לאבד אמון בסקרים. "אני מקווה שהציבור הישראלי יסתכל על הסקרים של דיירקט פולס, כי יש פה חברה שהוכיחה את עצמה. אני לא חושב שצריך לשפוך את התינוק עם המים, זה לא שכל השוק הזה פשט רגל, אבל יש ארבעה שחקנים שיצטרכו לעשות חושבים. אני מעריך שיהיו השלכות לאירוע בטווח הקצר ואולי גם בטווחים יותר ארוכים, לא רק על שוק הסקרים, אלא גם על שוק התקשורת".

ובכל זאת, יש משהו שאתה בעצמך היית עושה אחרת? "תמיד אפשר לבוא ולייעל תהליכים ולשפר תהליכים. לומדים מכל דבר. יש דברים שניסינו ולא הצלחנו, יש דברים שניסינו והתגלו כהצלחה מסחררת. זה משחק של ניסוי וטעייה".

"אני מעריך שישראל לא תיגש לסבב ב'"

שרון, כמו יתר הסוקרים, סיים את חלקו במערכת הבחירות הזו, אך נוכח התוצאות שאינן מעניקות ניצחון חד משמעי לאף אחד מהצדדים, עולה מיד השאלה האם עונת הסקרים הבאה כבר מעבר לפינה עם סבב בחירות נוסף? שרון לפחות מעריך שלא. "אני לא חושב שנלך לסבב ב'. אני מעריך שנראה פה ממשלה בהרכב אחר מהנוכחי. גם אם אני הולך פה נגד ההערכות של כולם, ראית שגם במערכת הבחירות הלכתי נגד כולם. אני לא חושש מזה".